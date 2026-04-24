Meta echa a 8.000 empleados tras gastarse una fortuna en IA

Meta se ha gastado una fortuna en IA y ahora dice que le sobra gente. En mayo, la casa de Facebook despedirá a unos 8.000 empleados, cerca del 10% de su plantilla, y de paso cerrará 6.000 vacantes que ya no piensa cubrir. Según el memo interno filtrado por Bloomberg, la lógica es la de siempre: recortar por abajo para justificar el gasto monstruoso por arriba.

La cifra la destapó también The Verge, que apunta a que la ola de salidas afectará de forma transversal a casi todas las divisiones. Menos, cómo no, a la parte que está chupando el presupuesto: Superintelligence Labs, el nuevo juguete de Zuckerberg.

Qué está pasando exactamente en Menlo Park

El memo, firmado por el jefe de personal, habla de una reestructuración para "reducir capas organizativas" y "movernos más rápido". Traducción del corporativo al cristiano: sobran managers y Meta quiere volver a parecer una startup. No es la primera vez que Zuck tira de este manual, pero sí la primera vez que lo hace mientras el negocio va, en teoría, viento en popa.

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Los números de Meta son buenos. Ingresos al alza, acciones en máximos durante buena parte del año pasado y Reels comiéndole terreno a TikTok. Entonces, ¿por qué echar a 8.000 personas? Porque la IA no es barata y alguien tiene que pagar la factura. Meta ha comprometido entre 60.000 y 65.000 millones de dólares en capex para infraestructura de IA este año, y los inversores ya han empezado a mirar raro.

La paradoja del despido por IA (sin ser por IA)

Aquí la trampa semántica. Meta no dice que despida por IA. Dice que despide para "ser más ágil". Pero el contexto es transparente: cada dólar que se va a GPUs de Nvidia y a sueldos de siete cifras en Superintelligence Labs es un dólar que no está en los equipos de producto, integrity, o recursos humanos. La plantilla vieja paga la fiesta de la plantilla nueva.

Y ojo al detalle que nadie está comentando lo suficiente: los 6.000 puestos vacantes que se cierran. Eso significa que equipos que llevaban meses esperando refuerzos van a seguir esperando, probablemente para siempre. O hasta que la IA "los sustituya", que es la frase que ningún ejecutivo se atreve a decir en voz alta pero que está por todas partes.

Silicon Valley vuelve al modo tijera

Esto no ocurre en el vacío. Google lleva meses recortando silenciosamente, Microsoft tuvo su ronda grande a principios de año, y Amazon encadena recortes desde 2023. El patrón se repite: las Big Tech se pasaron contratando en la pandemia, frenaron en 2023, y ahora usan la IA como excusa perfecta para una segunda ola de ajuste. Solo que esta vez la narrativa ha cambiado: ya no es "sobre-contratamos", es "la IA nos permite hacer lo mismo con menos".

El precedente más cercano es el propio Meta en 2023, cuando echó a 21.000 personas entre noviembre de 2022 y mayo 2023 en lo que Zuck bautizó como "el año de la eficiencia". Aquello funcionó para Wall Street: la acción se disparó. Y aquí está la lección incómoda que los directivos aprendieron: despedir en masa se premia en bolsa si lo vendes bien. El problema es que lo que era una emergencia en 2023 se ha convertido en rutina anual en 2026. Cosas que pasan cuando la IA es la nueva religión y los despidos, su diezmo.

La pregunta abierta es si esto tiene suelo. Si los beneficios siguen creciendo, y la automatización avanza al ritmo que promete Zuckerberg, ¿cuánta plantilla necesita realmente una empresa como Meta dentro de tres años? Nadie tiene respuesta honesta, y eso es lo que da un poco de vértigo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. No hay hype aquí, hay resaca. Meta está gestionando la factura del sprint de IA a base de recortar a su gente, y la jugada, aunque agrade a Wall Street, deja un regusto amargo. La eficiencia está muy bien hasta que eres tú el que sale en el memo — pregunten en LinkedIn en mayo.

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