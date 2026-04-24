Copilot agente llega a Excel y Word: la IA te hace el curro

Microsoft acaba de soltar la bomba que llevábamos meses esperando: el modo agente de Copilot ya funciona dentro de Word y Excel. No te sugiere, no te autocompleta una fórmula: te hace la tarea entera mientras miras cómo la hoja de cálculo se rellena sola.

La función, anunciada esta semana, llega a los suscriptores de Microsoft 365 Copilot y viene con ambición de oficina: análisis de datos complejos, creación de informes y hasta presentaciones montadas desde cero. Según el desglose de Hipertextual, el salto es cualitativo y no solo cosmético.

Qué hace exactamente el modo agente

La diferencia con el Copilot anterior es radical. Antes le pedías cosas pequeñas: resume este párrafo, hazme esta fórmula, cambia el tono. Ahora le sueltas una instrucción gorda tipo 'analiza las ventas de los últimos tres trimestres, detecta las tendencias y prepárame un informe ejecutivo' y la IA se pone a trabajar como si tuvieras un becario que no pide café.

Publicidad

En Excel, el agente navega entre hojas, cruza datos, monta tablas dinámicas y genera gráficos sin que tengas que indicarle paso por paso. En Word, redacta documentos largos consultando fuentes dentro de tu OneDrive. En PowerPoint, crea presentaciones partiendo de un brief de dos líneas. La idea es que dejes de microgestionar a la IA y empieces a tratarla como un compañero de trabajo al que le delegas bloques enteros.

Funciona con GPT-5 y con los modelos propios de Microsoft bajo el capó, aunque la compañía no ha detallado qué decide qué cosa. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

Por qué esto cambia la ofimática (o eso quiere Microsoft)

Llevamos dos años oyendo que la IA va a transformar el trabajo de oficina. La mayoría de implementaciones, sin embargo, eran fuegos artificiales: un botoncito en la barra de herramientas que resumía emails y poco más. El modo agente es distinto porque ataca la tarea completa, no el paso suelto.

Ahora bien, cuidado con esto: la demo siempre va bien. En un entorno controlado, con datos limpios y objetivos claros, cualquier modelo queda de maravilla. El problema aparece cuando tu Excel es ese monstruo con quince pestañas, nombres de columna en portugués y fórmulas rotas desde 2019. Ahí veremos si el agente funciona o se queda mirando al infinito.

El precedente que nadie quiere recordar

Microsoft ya prometió algo parecido con Clippy en los noventa, y sabemos cómo acabó la cosa. Salvando las distancias tecnológicas (un LLM actual y aquel asistente animado no juegan en la misma liga, obviamente), el patrón se repite: la empresa promete que la IA te va a quitar trabajo de encima, el usuario lo prueba y descubre que revisar lo que ha hecho el agente le lleva casi el mismo tiempo que hacerlo él mismo.

El punto interesante es otro. Google ya metió Gemini dentro de Docs y Sheets, Anthropic ofrece Claude con uso de herramientas, y OpenAI lleva meses empujando sus agentes de escritorio. Microsoft tiene la ventaja brutal de la base instalada: cientos de millones de usuarios ya usan Word y Excel a diario, así que no necesita convencerte de descargar nada. Solo actualizar. Y eso en esta batalla pesa una barbaridad.

La pregunta real no es si el modo agente funcionará, que lo hará regular durante unos meses y bien al cabo de un año. La pregunta es si, cuando tu jefe vea que la IA monta el informe trimestral en diez minutos, va a seguir pagando a alguien para que lo haga en tres días. Y esa respuesta no la tiene Microsoft: la tiene tu nómina.

Publicidad

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. El salto es real, las demos convencen y la base de usuarios es imbatible. Bajamos medio punto porque hasta que no lo veamos pelearse con un Excel de verdad (de esos horrendos, corporativos, llenos de macros antiguas), todo análisis es provisional — pero las señales pintan bien.

El resumen para vagos (TL;DR)