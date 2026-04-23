Luis de la Fuente lanza el plan definitivo con Lamine Yamal a 50 días del Mundial

Luis de la Fuente ha tomado una decisión definitiva: Lamine Yamal estará en el Mundial 2026. A pesar de la rotura muscular sufrida en el tramo final de la temporada con el FC Barcelona, el seleccionador nacional considera al extremo una pieza insustituible en su esquema.

La cuenta atrás de 50 días para el torneo ha comenzado con un cambio de tendencia en los servicios médicos de Las Rozas, donde el pesimismo inicial ha dado paso a una confianza moderada sobre su recuperación física.

Lamine Yamal entrará en la convocatoria del 1 de junio para el Mundial

El calendario de la Selección Española está fijado. El grupo iniciará la concentración oficial el próximo 30 de mayo. Apenas cuarenta y ocho horas después, el 1 de junio, la Federación Española de Fútbol registrará la lista definitiva de 26 jugadores ante la FIFA.

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Lamine Yamal será uno de los nombres propios de esa convocatoria, independientemente de que no pueda completar los primeros entrenamientos al mismo ritmo que sus compañeros.

El FC Barcelona ya ha emitido un comunicado médico confirmando que el jugador se perderá lo que resta de temporada en competiciones de clubes. Sin embargo, el club azulgrana también ha admitido que el proceso de rehabilitación está orientado a que el futbolista pueda llegar a la cita internacional. Esta decisión técnica recae exclusivamente en De la Fuente, quien prefiere contar con un Yamal al 70% de su capacidad antes que prescindir de su mayor talento ofensivo para el torneo en Norteamérica.

Luis de la Fuente probará a la Selección en los amistosos ante Irán y México

La preparación de España antes del debut oficial consta de dos hitos fundamentales para medir el estado físico de los internacionales. El 4 de junio, el combinado nacional se enfrentará a Irak en el estadio de Riazor, en La Coruña. Este partido servirá como primera toma de contacto tras el final de las ligas europeas y será el escenario donde los médicos evaluarán la evolución de la lesión de Lamine sobre el césped.

El decisivo plan de España: Lamine Yamal entra en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial | Fuente: Europa Press

Posteriormente, la expedición cruzará el Atlántico para establecer su base logística en Chattanooga. Antes de entrar en la dinámica de partidos oficiales, España disputará un segundo amistoso el 8 de junio contra Perú en la ciudad de Puebla, México.

Este encuentro es clave para la aclimatación al clima y la altitud de la región, factores que preocupan al cuerpo técnico de cara al rendimiento físico de los jugadores que salen de procesos de recuperación muscular.

El debut en Atlanta y el riesgo de Cabo Verde... con Lamine Yamal

El estreno oficial de la Selección será el 15 de junio contra Cabo Verde en el Mercedes Benz Stadium de Atlanta. Aunque el rival es, sobre el papel, inferior, Luis de la Fuente no quiere sorpresas en el debut. La fase de grupos continuará el 21 de junio contra Arabia Saudí, también en Atlanta, y finalizará el 26 de junio frente a Uruguay en Guadalajara, México. Este último partido se prevé como el duelo directo por el liderato del grupo, un puesto vital para evitar cruces prematuros con selecciones como Argentina.

El cuerpo técnico maneja una estrategia de gestión de cargas muy conservadora. Si Lamine Yamal no muestra una recuperación total durante la primera semana en Estados Unidos, el plan B consiste en reservarlo totalmente durante la fase de grupos. La prioridad absoluta es que el delantero esté disponible para los dieciseisavos de final, que se disputarán el 2 de julio en Los Ángeles si España termina como primera de grupo.

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Esta decisión busca minimizar el riesgo de una recaída grave que lo aparte definitivamente del Mundial. De la Fuente prefiere sacrificar la participación del jugador en los partidos iniciales para asegurar su presencia en las rondas eliminatorias, donde la capacidad de desequilibrio de Yamal se considera determinante para alcanzar las semifinales y luchar por el título mundialista.