El hijo de Maradona revela en 'La Revuelta' el motivo que hace a Messi "superior"

La noche de este lunes 20 de abril, si estabas sintonizando 'La Revuelta' en La 1, presenciaste un hito completamente inesperado. En medio del tono habitual del formato de Televisión Española, apareció una figura que nadie tenía en las quinielas.

Armando Maradona Junior se sentó frente a David Broncano para desgranar detalles muy íntimos de su vida, explicar la compleja relación que mantuvo con su padre y soltar una rotunda afirmación sobre el actual líder de la selección argentina que ha dado la vuelta al mundo.

🇦🇷 🔟 Diego Armando Maradona Jr., el hijo del DIEZ 🔟🇦🇷 "Mi viejo tuvo una vida bastante compleja. Fue el ser humano que más disfrutó. Ni sumando todos los que estamos aquí, llegamos a lo que él disfrutó. Siempre se hizo cargo, no lastimó a nadie. Le lastimaron, le robaron dos… pic.twitter.com/z6PUR2SZC8 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 20, 2026

Todo esto ocurre en un marco temporal sumamente delicado. Se han cumplido cinco años desde que la gran leyenda del balompié mundial perdiera la vida a los 60 años, en noviembre de 2020. Además, esta entrevista coincide de pleno con las nuevas vistas del juicio que se celebra en Buenos Aires, un proceso legal que intenta esclarecer las múltiples incógnitas que todavía rodean su trágico fallecimiento.

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La histórica sorpresa que paralizó el plató de 'La Revuelta'

La histórica sorpresa que paralizó el plató de 'La Revuelta' | Fuente: RTVE

El presentador del espacio no pudo ocultar en ningún momento su asombro ante la identidad del invitado que cruzó las puertas del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid. Acostumbrado a recibir a todo tipo de personalidades, Broncano admitió su estupefacción en riguroso directo. “Nunca creí que iba a decir estas palabras en el programa”, reconoció.

🔟 "Siempre digo que el primer ser humano es Messi, porque Maradona no era humano" #LaRevuelta pic.twitter.com/u6l9z1Wii5 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 20, 2026

La entrada triunfal estuvo marcada por los vítores del público y por un innegable sentido del humor por parte del protagonista, quien es plenamente consciente de sus propias limitaciones sobre el césped frente al inmenso legado familiar. Al hablar sobre su parecido físico y sus habilidades deportivas, bromeó con total naturalidad señalándose la parte inferior de las piernas. “Soy el hijo de Dios hasta acá”, afirmó despertando las risas de los asistentes. Para rematar la anécdota, añadió una verdad absoluta sobre la zurda de su progenitor: “Nadie tiene su pie”. Durante otro instante de la conversación, reiteró esta misma idea afirmando con simpatía: "Soy el hijo de Diego hasta los tobillos".

No es fácil ser el hijo de D10S



"Es el padre ausente más presente. Maradona dio alegría”



"Era el capitán de mis días más felices. Siempre decía que era más 10 fuera de la cancha. Me reía mucho con él, el poco tiempo que me tocó vivir con él" #Larevuelta pic.twitter.com/Ta6b1wQALX — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) April 20, 2026

Pero seguro te preguntas cómo llega una figura de este calibre a sentarse en 'La Revuelta'. La respuesta tiene una estrecha vinculación con nuestro país. El propio invitado despejó las dudas, revelando su afición por el formato televisivo durante su reciente etapa laboral en Canarias. “El año pasado vivía en Tenerife, era director técnico de un club, y me gustó el programa, lo miraba siempre. Y pensaba en las preguntas clásicas, en lo que respondería”, detalló.

Crecer bajo la alargada sombra del ídolo mundial

Su llegada al mundo coincidió exactamente con el apogeo deportivo más absoluto de su padre. “Yo nací en el 86, año en que mi viejo ganó el mundial y el Nápoles también ganó. Era un momento en el que mi viejo era el dueño del mundo, crecí idolatrándolo a él, porque la familia de mi mamá eran fanáticos del Nápoles”, explicó. Este entorno cien por cien futbolero marcó su infancia, obligándolo a admirar desde la distancia a la misma figura que todo el planeta veneraba.

Ser fruto de una relación extramatrimonial complicó enormemente sus primeros años de vida. Sin embargo, en la entrevista destacó la enorme valentía de su madre a la hora de afrontar la situación frente a la presión social. “Nunca me mintió, decía que era hijo de Maradona, el quilombo fue grande. Llegamos a tener una buena relación después de 29 años. El poco tiempo que me tocó vivir con él lo disfruté mucho: le dije que era el capitán de mis días más felices”, confesó.

Un reencuentro inesperado y el perdón definitivo

Un reencuentro inesperado y el perdón definitivo | Fuente: RTVE

El camino hacia la reconciliación fue verdaderamente largo. Durante casi tres décadas, el vínculo fue prácticamente inexistente. El invitado recordó que solo había visto a su padre en una ocasión cuando tenía 17 años. El giro radical de los acontecimientos se produjo gracias a la prensa. “Él escuchó un reportaje mío en Argentina, y al acabar me llamó. Me dijo que quería hablar conmigo, que fuera a cenar. Solo le había visto una vez a los 17 años en una cancha de golf. Imagínate, me llamó, y creía que me quería dar una trompada”, relató.

Contra todo pronóstico, aquella cena borró de un plumazo todos los años de ausencia. La conexión fue inmediata. “Sentí que estaba viviendo un sueño. Como si nada hubiera pasado, una cosa rarísima. En los cuatro años y medio antes de que muriera, nunca hablamos del pasado. Hablar con él de eso era pelear, y no quería”, explicó. Ambos decidieron firmar un pacto tácito para centrarse en el presente. “Nunca hablamos del pasado. No había razón. Queríamos armar un futuro y tener una buena relación, y lo logramos”, sentenció.

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La rotunda opinión sobre Messi y el legado en 'La Revuelta'

El punto álgido de la entrevista en 'La Revuelta' llegó cuando se puso sobre la mesa el eterno debate del fútbol. Al preguntarle si consideraba a Leo Messi como el sucesor de su padre, la respuesta fue tajante. “De los seres humanos, Messi es el uno. El otro [Maradona] no era un ser humano. Con Messi no hay ningún tipo de comparación”, zanjó el invitado, dejando clara la dimensión casi mística en la que ubica a su progenitor.

Para concluir su intervención, quiso humanizar la figura del ídolo, reconociendo sus fallos. "Mi viejo tuvo una vida bastante compleja, pero linda. Es el ser humano que más disfrutó. Si nos sumamos todos los que estamos acá, no disfrutamos como él", reflexionó. Lejos de ocultar los problemas, defendió su integridad moral al asumir las consecuencias. "Tuvo momentos difíciles, como todos los seres humanos, pero a mí lo que siempre me gustó y yo lo hablé con él, es que se hizo cargo de eso. Cuando uno se equivoca, se equivoca y paga. Él pagó. No lastimó a nadie, lo lastimaron", aseveró.

Además, añadió una dura crítica recordando los episodios oscuros de la carrera de su padre, afirmando que “tuvo una vida compleja, es el ser humano que disfrutó más. También tuvo momentos difíciles, como todos, pero él se hizo cargo de eso. Cuando uno se equivoca, paga, y él pagó, no lastimó a nadie. Sí lo lastimaron, le robaron dos mundiales, 90 y 94”. Unas palabras que resuenan fuerte hoy, asegurando que el legendario jugador “hoy es el ausente más presente".