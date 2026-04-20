El esperado cara a cara entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera ya tiene fecha y lugar confirmados

La información de Isabel Pantoja y Kiko Rivera, adelantada este domingo en el programa de televisión 'Fiesta', sitúa el inicio de esta operación familiar en una fecha muy concreta: el próximo viernes 24 de abril. Esta jornada marca el punto de partida de la nueva gira de Isabel Pantoja por Latinoamérica y Estados Unidos, un periplo que la mantendrá alejada del territorio nacional durante un tiempo considerable. Según ha relatado la periodista Almudena del Pozo, el viaje de la cantante y su equipo de trabajo hacia el otro lado del Atlántico es la pieza que facilitará la reunión privada con Kiko Rivera.

La reconciliación de Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "Lola me da el empujón que necesitaba simplemente escuchandome".



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La colaboradora del espacio televisivo ha sido muy precisa al respecto, señalando que la logística está totalmente preparada para que Kiko Rivera se desplace y comparta tiempo con su progenitora en un entorno controlado. “La gira está ya ahí. Se van el viernes Isabel Pantoja y su equipo rumbo a América. A lo largo de esa gira, me cuentan que lo más probable es que se produzca ese encuentro físico con Kiko Rivera”, explicaba Del Pozo.

Lola García se integra en el núcleo familiar durante la gira americana de Isabel Pantoja

Lola García se integra en el núcleo familiar durante la gira americana de Isabel Pantoja | Fuente: Europa Press

Una de las grandes sorpresas de esta planificación es la inclusión de la pareja sentimental del DJ en el viaje. No se tratará de una visita fugaz de un solo día, sino de una estancia prolongada que permitirá a las tres partes convivir y tratar de normalizar una situación que lleva años estancada en los tribunales y los platós de televisión.

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La reconciliación entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, ¿es sincera? Ángela Portero señala que ha coincidido con la compra de la deuda de Cantora.



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Esta decisión de trasladar el encuentro a América responde a una necesidad de intimidad que en España sería imposible de obtener. La periodista Almudena del Pozo subrayó este punto durante su intervención dominical, destacando que el entorno internacional favorece la relajación de las tensiones acumuladas durante más de un lustro. “Pasarán unos días juntos Kiko Rivera, Isabel Pantoja y Lola. Puede ser un encuentro mucho más privado que si Kiko viaja a Canarias”, detallaba la comunicadora.

El estado anímico de la tonadillera ante su inminente viaje a América

El estado anímico de la tonadillera ante su inminente viaje a América | Fuente: Europa Press

A pesar de los nubarrones que suelen rodear la vida de Isabel Pantoja, la perspectiva de volver a ver a su hijo y de retomar su carrera internacional ha provocado un cambio radical en su actitud. La cantante parece haber dejado atrás los meses de encierro y tristeza para enfocarse en el éxito de sus próximas actuaciones. Según fuentes cercanas al entorno de la artista, la resolución de todos los trámites burocráticos ha sido el empujón definitivo para su bienestar emocional actual.

La alegría de la intérprete de 'Marinero de luces' es, al parecer, desbordante en estos momentos previos al despegue. La obtención de los permisos necesarios para trabajar en territorio estadounidense era una de sus mayores preocupaciones, y una vez solucionado, su optimismo se ha multiplicado. “La cantante está absolutamente feliz, emocionada, ilusionada, contenta. Ya tiene todos los visados, el último, el de Estados Unidos, le llegó esta semana por correo. Lo tiene todo en su poder, están absolutamente felices, ilusionados y tranquilos”, comentaba la colaboradora del programa 'Fiesta'.

Las sombras que empañan el momento profesional de Isabel Pantoja

Las sombras que empañan el momento profesional de Isabel Pantoja | Fuente: Europa Press

Mientras se prepara el viaje de Kiko Rivera para la reconciliación, Isabel Pantoja ha tenido que enfrentarse a golpes emocionales muy duros en las últimas horas. A través de sus perfiles oficiales, la artista ha comunicado el fallecimiento de un colaborador y amigo muy cercano, un músico que la acompañó durante gran parte de su trayectoria sobre los escenarios: “Siento profundamente la gran pérdida de una persona tan extraordinaria: un gran músico, un gran profesional, y sobre todo, un ser muy querido. Queridísimo Víctor, que en gloria estés”.

A esta pérdida personal se suman reveses judiciales y económicos de gran calado. Recientemente, la justicia ha fallado en su contra en el litigio que mantenía con Junko, la viuda de su hermano Bernardo, a quien pretendía desahuciar de la vivienda en la que reside. Pero lo que realmente quita el sueño a la cantante es la situación financiera de su propiedad más emblemática, la finca Cantora. Aunque la herencia de Paquirri está valorada en cuatro millones de euros, las cargas y embargos de la Hacienda pública han elevado la deuda total sobre la propiedad hasta los siete millones de euros.

La viabilidad económica de la artista está en entredicho debido al crecimiento exponencial de sus adeudos. Incluso si lograra vender Cantora por su valor de mercado, no tendría fondos suficientes para liquidar lo que el fisco le reclama.

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🚨‼️ #EXCLUSIVA | Isabel Pantoja pierde el juicio contra Junko.



➡️ La viuda de Bernardo Pantoja podrá seguir usando la casa de Sevilla a pesar del intento de la cantante para echarla de la vivienda.



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Los datos ofrecidos por expertos en la materia son preocupantes. Luis Pliego, director de la revista Lecturas, ofreció cifras concretas sobre el aumento de este impago en Televisión Española, destacando que “La deuda ha subido de 1.100.000 a 1.500.000 euros”. Si a esto se le añade un préstamo pendiente de 1,2 millones con un empresario extranjero, el escenario apunta a una posible apertura de la vía penal una vez agotados los recursos administrativos.