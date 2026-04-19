Ritmo circadiano: cómo afecta el cambio de hora de primavera a tu salud y a tu reloj biológico interno

Cada año tenemos que cambiar de hora dos veces para adaptarnos a las horas de luz, y aunque ya están en marcha planes para acabar con el cambio horario de manera definitiva, aún tendrán que pasar varios años en los que se realice, lo que tiene un impacto directo en nuestro ritmo circadiano, como aseguran los expertos.

Las variaciones horarias pueden tener un impacto notable sobre los ciudadanos, y aunque son necesarios más estudios que puedan confirmar sus efectos, sabemos cómo afecta el cambio de hora de primavera a nuestra salud y al reloj biológico interno. Mientras que para algunos es fácil la adaptación, para otros no lo es tanto.

EL CAMBIO DE HORA Y SU EFECTO EN EL RITMO CIRCADIANO

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Muchos expertos aseguran que el cambio de hora es más dañino para la salud de lo que pensábamos, y es que se ha podido confirmar a través de numerosos estudios que, aunque las transiciones horarias pueden ser necesarias por motivos geográficos, no siempre son lo más conveniente.

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Un estudio publicado en el European Journal of Epidemiology muestra cómo puede afectar el cambio de hora al ritmo circadiano, llegando al punto de asegurar que, en primavera, este cambio horario aumenta el riesgo de infarto.

Sin embargo, aunque esto pueda ser considerado un problema, también hay que tener claro que reduce la mortalidad por todas las causas a largo plazo. Por lo tanto, este cambio en el ritmo circadiano no solo tiene inconvenientes, sino que también reporta beneficios.

La investigación invita a los políticos a que tomen decisiones para tratar de reducir los efectos adversos de los cambios de hora. De hecho, desde 2018, la Unión Europea valora la posibilidad de prescindir del cambio de hora estacional, aunque por el momento no se ha tomado una decisión.

PROS Y CONTRAS SOBRE EL RITMO CIRCADIANO

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Las investigaciones científicas nos permiten saber por qué el cerebro se despierta siempre unos minutos antes de que suene la alarma, pero también aclaran que hay que conocer las consecuencias del cambio horario.

Aunque el cambio no afecta a todo el mundo de la misma manera, al influir factores geográficos y socioeconómicos diferentes. Philip Lewis, líder del estudio e investigador en el Hospital Universitario de Colonia (Alemania), está al frente de una investigación en la que realizaron un metaanálisis de 157 estudios procedentes de 36 países, en el que se descubrió que el cambio de horario no supone un riesgo para la salud uniforme.

No obstante, sí que se encontró una relación entre ese cambio en el ritmo circadiano y el riesgo de sufrir un problema cardíaco. El motivo es que este cambio horario provoca alteraciones en el sueño, que al mismo tiempo afectan a la regulación cardiovascular a través de procesos inflamatorios.

En el estudio, los expertos percibieron una reducción de la mortalidad con el horario de verano, un aumento de los delitos que incluyen daños físicos y cambios en los ritmos circadianos. En cuanto a la calidad del sueño, depende de la exposición a la luz.

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Mientras que hay personas a las que este cambio no les impactará en ningún ritmo circadiano, a otros sí que les sucederá. Sin embargo, aún son necesarias más investigaciones para poder conocer las consecuencias concretas de estas variaciones.

DEBATE SOBRE LA APLICACIÓN DEL CAMBIO DE HORA

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La transición hacia el horario de primavera supone adelantar una hora del día y en otoño supone atrasarla. De acuerdo a lo indicado en el estudio, estos cambios se practican en 71 territorios, entre los que se incluyen los países europeos.

Algunos investigadores aseguran que se trata de un proceso adaptativo que puede llevar días en algunos casos y en otros semanas. A la mayoría de las personas les puede costar adaptarse, pero aun así lo normal es que no se tarde más de un día en adaptarse.

Desde hace años, los cambios bianuales son objeto de debate por sus posibles implicaciones en el bienestar y la economía, ya que vivir o trabajar en contra del reloj biológico interno puede tener consecuencias sobre la salud.

Los investigadores, no obstante, recalcan que tiene tantos beneficios como inconvenientes, y en cualquier caso es importante seguir analizando la situación, para tratar de mitigar riesgos mientras se esperan evidencias más sólidas. En cualquier caso, ya sabemos que puede afectar al ritmo circadiano de distintas maneras.