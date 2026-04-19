Borja Sainz mete en un problemón al Oporto con el interés del Athletic

Borja Sainz se ha convertido en la prioridad absoluta del Athletic Club para el próximo mercado de fichajes. El extremo de Leioa atraviesa un momento excepcional en el FC Oporto, donde ha logrado doblar su valor de mercado en apenas unos meses. La dirección deportiva en Bilbao sigue de cerca su evolución en la liga portuguesa y está decidida a realizar una inversión importante para traerlo de vuelta a casa.

​El club vizcaíno está dispuesto a ofrecer 27 millones de euros por el futbolista de 25 años. Esta cifra supone un incremento notable respecto a los 13 millones que el equipo luso pagó por él recientemente.

El movimiento refleja la firme apuesta del equipo de San Mamés por un jugador que conoce bien el entorno y que ha alcanzado la madurez deportiva en el extranjero.

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​Los registros goleadores de Borja Sainz en Portugal

​El rendimiento del jugador justifica plenamente el interés de la entidad bilbaína. Durante esta campaña, el atacante ha participado en 44 encuentros oficiales con la camiseta del Oporto. Sus estadísticas muestran una aportación constante al juego ofensivo, con 7 goles marcados y 5 asistencias repartidas entre todas las competiciones.

​Su regularidad en el campo le ha permitido asentarse como una pieza fundamental en el esquema del Oporto.

Más allá de los números, su impacto en el juego es evidente en cada jornada. Esta progresión no ha pasado desapercibida para los responsables deportivos del Athletic, que ven en él al refuerzo ideal para dar un salto de calidad a la plantilla el próximo año.

​Un perfil de extremo que encaja en el modelo de juego del Athletic

​La polivalencia es uno de los rasgos que más valoran los técnicos de Lezama. Borja Sainz tiene la capacidad de ocupar cualquiera de las dos bandas con la misma eficacia.

Esta flexibilidad permite al entrenador variar el dibujo táctico según las necesidades de cada partido. Su velocidad y su facilidad para superar rivales en el uno contra uno son herramientas que el equipo necesita potenciar.

Borja Sainz impone un condición para escuchar al Athletic Fuente: Norwich City

​Además de su desborde, el cuerpo técnico destaca su capacidad para llegar al área desde la segunda línea. Es un futbolista que lee bien los espacios y sabe cuándo incorporarse al remate. Estas características se adaptan a la perfección a la identidad histórica del club, basada en un fútbol dinámico y con mucha presencia por los costados.

​Las negociaciones entre el Athletic y el Oporto

​El FC Oporto es consciente de que tiene entre manos a un jugador con un potencial enorme. Por ello, el club portugués no facilitará su salida de forma sencilla. Saben que si el extremo mantiene este nivel de juego, su cotización podría seguir subiendo en los próximos meses. Sin embargo, recibir una oferta que dobla la inversión inicial en tan poco tiempo es una propuesta difícil de ignorar.

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​El Athletic tiene la intención de agilizar los contactos para evitar que aparezcan otros competidores. El mercado de verano suele ser muy movido y la directiva prefiere dejar encarrilada la operación cuanto antes. El objetivo es asegurar el fichaje antes de que la competencia de otras ligas europeas complique el regreso del jugador a Bizkaia.

​El compromiso de Borja Sainz con su evolución profesional

​El futbolista afronta este tramo de su carrera con la serenidad que le da su buen momento de forma. Su paso por Portugal le ha servido para curtirse en una liga competitiva y ganar experiencia en torneos internacionales. Esta etapa de crecimiento le permite llegar a su plena madurez como profesional, algo esencial para asumir la responsabilidad de jugar en San Mamés.

​El éxito de la operación dependerá del acuerdo final entre las directivas. Borja Sainz asume este reto con la ilusión de quien puede regresar a sus orígenes tras haber triunfado fuera. Las próximas semanas serán determinantes para conocer si el extremo se convierte finalmente en el gran refuerzo del verano para la afición rojiblanca.