Amazon y la IA: la compañía reconoce que la inteligencia artificial está dañando su negocio principal

Amazon es una de las grandes tecnológicas del mundo, por lo que cada noticia que la rodea es muy tenida en cuenta. En este sentido, la inteligencia artificial está ampliamente implementada en la compañía, aunque esta no es necesariamente una buena noticia, ya que, como confiesan algunos de sus directivos, puede ocasionar problemas.

En una reunión entre un alto ejecutivo de la compañía estadounidense e ingenieros de la misma, se abordó cómo la IA está dañando su negocio principal, al estar esta tecnología detrás de las interrupciones que hace semanas han afectado a una de las plataformas más importantes del planeta.

AMAZON APUESTA POR LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

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La industria tecnológica continúa alabando las virtudes y el enorme potencial que tiene la inteligencia artificial, que sigue en auge y siendo utilizada por cada vez más personas y empresas alrededor de todo el planeta.

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Sin embargo, como ha podido confirmar incluso una gran empresa como Amazon, aún hay cuestiones por resolver, pues no existe un uso plenamente correcto de la tecnología. Aunque en los últimos años muchas compañías se han apresurado a implementar la IA en su actividad, aún hay asuntos por resolver.

La automatización a la que aspiran las grandes corporaciones ha provocado numerosos despidos de trabajadores, y precisamente Amazon ha protagonizado algunos de los más numerosos. Sus recortes han afectado a departamentos de programación y administración.

La compañía fundada por Jeff Bezos apuesta parte de su futuro a Gen AI, su conjunto de servicios y modelos de IA en la nube, aunque aún hay mucho camino por recorrer para que el uso sea perfecto.

AMAZON RECONOCE QUE LA IA ESTÁ TENIENDO ERRORES

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Mientras Jeff Bezos alerta del único trabajo a salvo de la IA, apuesta firmemente por esta tecnología en los diferentes servicios y productos que comercializa Amazon. Sin embargo, como ha recogido Financial Times, ingenieros de la compañía y el vicepresidente senior de Servicios de Comercio Electrónico, Dave Treadwell, han confesado que la IA está teniendo errores.

En la reunión mantenida entre ellos, se ha tratado de esclarecer los motivos de las últimas interrupciones del servicio, y todo apunta a que detrás de ellas se encuentra la propia inteligencia artificial.

Treadwell ha reconocido que Gen AI aún no funciona con la fiabilidad que desearía Amazon, y por ello le echa la culpa de las últimas caídas del servicio. De esta manera, el hecho de implementarla en su ecosistema aún no está ofreciendo el rendimiento esperado, pero hay margen para mejorar y continuar con sus planes.

Desde el gigante del comercio electrónico insisten en que se trata de sucesos derivados de problemas de "control de acceso de usuario" y no que tengan que ver con la autonomía de la inteligencia artificial.

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AMAZON SUPERVISARÁ EL TRABAJO DE LA AI

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Después de que miles de usuarios reclamen a Amazon por la "jugarreta" que han hecho con el precio de Prime Video, y tras encontrarse con este problema con respecto a los fallos ocasionados por la propia inteligencia artificial, la compañía ha decidido tomar medidas al respectro.

Una de las soluciones propuestas por parte de la compañía dirigida por Jeff Bezos pasa por fortalecer la supervisión sobre el trabajo que haga la IA, de manera que un grupo de ingenieros sénior se encargará de evaluar y corregir a Gen AI.

Esta circunstancia es especialmente llamativa si tenemos en cuenta que Amazon es una de las empresas que ha apostado en firme por la implementación de la inteligencia artificial, hasta el punto de cobrarse cientos de puestos de trabajo.

Ahora, con estas medidas, la empresa apostará por una mayor implicación humana en los procesos que precisamente quiere automatizar, como es el caso de la programación. A pesar de que no sería el escenario deseado para Amazon, se ha visto obligada ante las interrupciones de sus servicios.

El enfoque de Amazon, en cualquier caso, no ha sufrido modificación alguna, y su prioridad sigue estando en apostar por la IA, por lo que ahora trabajará junto a humanos para validar los procesos antes de continuar con la evolución. En cualquier caso, buscará que poco a poco sea menos necesaria la intervención humana y sus servicios sean más automatizados gracias a Gen AI.