El inesperado error de Felipe VI que los expertos no perdonan: "Con el Rey pasa algo curioso"

A lo largo de los años, el Jefe de Estado español, Felipe VI, ha consolidado una impecable reputación en los círculos internacionales gracias a su innegable elegancia. La prensa especializada suele situarlo en la cima de las listas de los miembros de la realeza europea mejor vestidos, destacando su porte natural y su capacidad para lucir con absoluta perfección tanto trajes de sastrería a medida como los rigurosos uniformes militares que exige su cargo.

No obstante, la moda es un terreno complejo donde incluso los perfiles más admirados pueden encontrar ciertas dificultades. Recientemente, el foco de los expertos se ha desviado hacia una faceta menos estructurada de su armario, revelando un flanco débil en sus elecciones de vestimenta para actos de menor exigencia protocolaria. El reconocido diseñador Juan Avellaneda ha puesto bajo la lupa estas decisiones estéticas, señalando aspectos precisos que merman la imagen habitualmente intachable Felipe VI.

La dicotomía estilística de Felipe VI en sus apariciones informales

La dicotomía estilística de Felipe VI en sus apariciones informales | Fuente: Casa de S.M el Rey

La agenda oficial de la Casa Real intercala eventos de máxima solemnidad con compromisos de un carácter mucho más cercano y social. Fue precisamente en uno de estos últimos actos donde el vestuario elegido generó debate. La pasada semana, los monarcas acudieron de forma conjunta a las instalaciones de la Escuela de Hostelería del Sur, para posteriormente desplazarse al Espacio Mujer Madrid. Para cumplir con esta jornada de trabajo, el planteamiento estético requería rebajar la formalidad habitual, optando por conjuntos que transmitieran cercanía sin perder la compostura institucional.

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Los Reyes, a su llegada a la Fundación José María de Llanos, han visitado el Espacio Mujer Madrid (EMMA), un centro destinado a la atención integral y alojamiento de mujeres en situación de vulnerabilidad social y/o víctimas de violencia de género.



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Para cumplir con este propósito, se eligió una combinación que pretendía enmarcarse dentro del estilo casual. El atuendo combinaba una americana clara, una camisa estampada y unos pantalones de tipo mezclilla oscura. Sin embargo, esta mezcla de elementos aparentemente sencillos no logró el resultado armónico esperado por los especialistas del sector. El diseñador Juan Avellaneda no dudó en señalar esta constante dificultad del monarca para dominar el registro más relajado, afirmando que “Con el Rey pasa algo curioso: cuando tira a casual, no siempre termina de acertar”.

La discrepancia visual entre la imagen formal de Felipe VI y sus intentos por lucir desenfadado resulta llamativa para los críticos de moda. Avellaneda profundizó en esta idea durante su valoración, argumentando que “si nos fijamos es un look que se ve un poco casposo. El Rey, cuando va formal va espectacular, cuando va de uniforme va espectacular, y cuando va casual…. Bueno…”.

Los errores textiles que han desatado la crítica profesional hacia Felipe VI

El inesperado error de Felipe VI que los expertos no perdonan: "Con el Rey pasa algo curioso" | Fuente: Casa de S.M el Rey

En el caso de esta reciente aparición en la capital española, el problema principal radicó en la incompatibilidad de las piezas seleccionadas. La construcción de un conjunto casual exitoso depende de la sinergia entre los materiales, y en esta ocasión, la elección de las telas generó un contraste excesivamente abrupto.

El modisto identificó de inmediato el origen del problema al observar la composición del atuendo. La mezcla de una prenda exterior ligera con un pantalón de tejido pesado y rústico rompió por completo el equilibrio de la silueta. Sobre este fallo de coordinación, el especialista detalló que “Esa americana como de lino junto con esa camisa y ese denim com más oscuro… No acaba de encajar”.

A la discordancia de las texturas se sumó un factor agravante: el uso de patrones poco favorecedores para la ocasión. La camisa elegida presentaba un estampado geométrico que, lejos de aportar dinamismo, saturó la imagen general al interactuar con el resto de colores. La valoración técnica de Avellaneda sobre este aspecto fue tajante: “Hay diferentes texturas que no acaban de encajar, los colores tampoco, y luego la camisa esa con cuadritos con esa americana me da un poco de cortocircuito así a lo heavy”.

La alternativa de vestuario ideal para favorecer al monarca

Identificar los errores es solo el primer paso; el verdadero reto consiste en reestructurar el conjunto manteniendo la intención original del usuario pero elevando el resultado estético. En este sentido, un perfil institucional requiere prendas que aporten luminosidad y vigencia sin caer en estridencias ni en excesos de información visual.

Con el objetivo de mejorar la propuesta estilística, el diseñador planteó una revisión completa del conjunto, sustituyendo los elementos discordantes por piezas de corte tradicional pero de indudable eficacia. Su sugerencia se basó en purificar las líneas y calmar los estampados. “Vamos a hacer una propuesta así un poco más clásica, pero que creo que le favorece mucho más. La americana, que sea de un tejido similar pero en un lino azul marino que le da muchísima luz. Y si le ponemos una camisa azul celeste sin cuadritos y sin nada, se ve mucho más actual. Pese a ser una opción más clásica, queda mil veces mejor que eso”, expuso.

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El Rey ha agradecido la labor de la Fundación José María de Llanos durante el almuerzo preparado por los alumnos de la "Escuela de Hostelería del Sur" con motivo de la visita de los Reyes por el 25.º aniversario de la escuela. pic.twitter.com/0tra95w6B8 — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 15, 2026

El veredicto final sobre el intento original resume a la perfección el riesgo de complicar innecesariamente un atuendo: “Lo veo como un poti poti de información y de pretender ir casual, pero cortocircuito”.

Este reciente tropiezo estilístico no es un caso aislado en el historial de apariciones informales del monarca. Los seguidores recordarán que hace unas semanas, durante el periodo vacacional de Semana Santa, su guardarropa también fue objeto de intenso escrutinio. En aquella ocasión, el escenario fue un viaje de carácter privado a la isla de Mallorca, donde disfrutó de un almuerzo en compañía de su círculo de amistades.

Para esa salida balear, la fórmula elegida presentaba ciertas similitudes estructurales con la de Madrid. El conjunto estaba formado por una chaqueta de tonos marrones, una camisa en matices azules y unos pantalones de color crudo. Aunque la paleta cromática ya despertaba ciertas dudas entre los puristas de la moda, fue un detalle concreto el que verdaderamente empañó el estilismo y acaparó toda la atención de los medios especializados.

El cuello de la camisa dejaba a la vista una prenda interior de algodón blanco, un error de bulto en el manual del buen vestir masculino. Este detalle, que arruina cualquier intento de sofisticación casual, no pasó desapercibido para el agudo ojo del diseñador español. “Puedo entender que ha sido un despiste, pero la camisetilla esa ahí dentro… Cortocircuito total y absoluto. Es algo que uf. Si de repente me dices que es parte del estilismo lo compro pero…”, sentenció.

La disparidad en el impacto visual de los monarcas durante la visita a los centros madrileños resultó evidente. Mientras el atuendo masculino acumulaba críticas por su falta de cohesión, la elección de la reina Letizia cosechó aplausos unánimes en el sector del diseño. Su conjunto, basado en líneas puras y contrastes sutiles, demostró cómo dominar a la perfección el código de vestimenta diurno y profesional.

Los Reyes conmemoran en Vallecas un cuarto de siglo de formación y compromiso social de la “Escuela de Hostelería del Sur” de la Fundación José María de Llanos.



Durante su visita, han podido conocer a través de los alumnos este proyecto de Formación Profesional dedicado a la… pic.twitter.com/uX1xBSqiHn — Casa de S.M. el Rey (@CasaReal) April 15, 2026

La propuesta femenina consistió en unos pantalones inmaculados acompañados de una fluida blusa en tono celeste, rematada con un detalle de lazada en el cuello. Los complementos, calzado y cinturón, se mantuvieron en el mismo blanco del pantalón, creando un bloque de color que estructuraba la figura. Avellaneda alabó esta inteligente construcción geométrica señalando que “el look de la reina Letizia sí que me gusta. El pantalón le queda muy bien porque es de tiro alto, estiliza muchísimo y me gusta que toca a suelo. Y luego como el zapato es blanco y el cinturón también, le da una proporción muy buena y le alarga la silueta”.