Amor Romeira estalla contra 'De Viernes' por permitir los graves insultos de Ylenia

En esta ocasión, la polémica central en 'De Viernes' no solo ha girado en torno a las declaraciones de la invitada principal, Amor Romeira, sino también sobre la actitud pasiva que mantuvieron los presentes en el plató. La entrevista concedida por la exparticipante de realities de Benidorm durante la noche del 17 de abril ha generado una enorme ola de reacciones, especialmente por los ataques directos lanzados contra una conocida tertuliana de la misma cadena.

El formato de entrevistas recibió a la exconcursante semanas después de haber emitido un primer avance exclusivo sobre su vida actual. Durante su intervención, la invitada abordó diversos frentes abiertos de su historial mediático, incluyendo sus comentados desencuentros con figuras como Belén Esteban y, de manera muy señalada, sus polémicas declaraciones pasadas hacia el colectivo trans. Sin embargo, lo que parecía ser un espacio destinado a la aclaración serena se convirtió en una plataforma para propinar nuevos ataques verbales.

Amor Romeira denuncia la actitud pasiva de los colaboradores del programa 'De Viernes'

Durante el desarrollo de la entrevista en el programa nocturno, Ylenia Padilla tomó la palabra para referirse a la actual colaboradora del magacín 'Fiesta'. Lejos de utilizar su nombre real con normalidad, la invitada decidió modificarlo de forma despectiva frente a la audiencia y la llamó “Amor Roñeira”. Este insulto no fue un desliz aislado provocado por los nervios, sino que se repitió hasta en dos ocasiones a lo largo de su extensa intervención televisiva.

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Lo que más ha llamado la atención de este incómodo episodio no ha sido únicamente el ataque deliberado de la entrevistada, sino la nula reacción del equipo del programa. Según ha denunciado la propia afectada, ninguno de los presentadores ni los colaboradores presentes en los sillones del plató intervinieron para frenar la evidente falta de respeto.

Amor Romeira, que se encontraba siguiendo atentamente la emisión desde su domicilio, no tardó en reaccionar con profunda molestia ante lo que estaba presenciando en su pantalla. A través de su cuenta personal en la red social X, expresó su total enfado por la pasividad mostrada por sus propios compañeros de cadena. “Me llamo Amor Romeira, que parece que los colaboradores no se han percatado de la falta de respeto hacia mí. ¡Ese es el nivel de su entrevista!”, dejó escrito.

Esta denuncia digital se trasladó posteriormente a la pequeña pantalla durante el fin de semana. Al día siguiente, durante su participación habitual en el programa de las tardes presentado por Emma García, la colaboradora volvió a manifestar su enorme descontento por el trato recibido el viernes, subrayando la profunda decepción que le produce la inacción de los profesionales del medio ante insultos injustificados.

El origen del fuerte conflicto en 2021 por la ley trans

Hay que retroceder hasta el año 2021, momento en el cual la figura de Benidorm emitió unas controvertidas opiniones públicas sobre las modificaciones legislativas relacionadas con el colectivo LGTBIQ+. En aquel entonces, la alicantina manifestó abiertamente que la nueva normativa atentaba “contra las mujeres y sus derechos”.

Esa afirmación provocó un intenso y rápido revuelo mediático en el país. Las redes sociales y numerosos platós de televisión se llenaron de críticas severas hacia la exconcursante de 'Gandía Shore'. Como mujer transexual y figura pública reconocida, Amor Romeira sintió una profunda ofensa ante tales afirmaciones y no dudó en trasladarle su total desacuerdo, posicionándose en contra de ese discurso discriminatorio.

En lugar de rectificar tras el previsible aluvión de críticas recibidas, la invitada de Telecinco decidió reafirmarse en sus convicciones con mayor dureza. Durante aquella época, intensificó su postura lanzando una serie de graves improperios y ataques directos contra las personas homosexuales y transexuales.

Seis años después del inicio de aquellas polémicas públicas, las secuelas siguen siendo totalmente evidentes en la pequeña pantalla. La ruptura personal y profesional entre ambas colaboradoras es definitiva, demostrando que los conflictos originados por comentarios excluyentes dejan una huella profunda que no se borra fácilmente con el simple paso del tiempo.

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Las excusas de Ylenia Padilla y su polémico refugio en la fe

Durante su reciente aparición estelar en el plató nocturno, la alicantina intentó ofrecer su propia versión sobre los lamentables episodios que la llevaron frente a la justicia. En su relato, admitió haber perdido las formas en el pasado, pero construyó un discurso argumental basado en justificar sus acciones como una mera reacción defensiva ante críticas previas. “Estaba totalmente fuera de mí, llena de ira y dolor. No sabía cómo reaccionar. Me sentía muy impotente”, relató.

Explicó a la audiencia que ha encontrado un nuevo camino espiritual que le ayuda a gestionar los conflictos mediáticos. “La ley del talión no está bien. Tendría que haber usado la ley de Jesucristo: no devuelvas mal por mal. Me hubiera venido mucho mejor haber encontrado a Jesucristo mucho antes. Ahora él vive dentro de mí”, argumentó.

A pesar de estas sorprendentes declaraciones de paz interior y espiritualidad, la entrevistada no dudó en volver a cargar minutos después contra la tertuliana canaria. Aseguró que en aquel duro enfrentamiento magnificado por las redes sociales, la colaboradora optó deliberadamente por “meterse” de forma directa con su entorno familiar.

Sin mostrar ningún tipo de arrepentimiento específico ni empatía hacia la figura de la colaboradora de 'Fiesta', la alicantina sentenció con extrema dureza la actitud de su rival. “Hiciste conmigo lo mismo que con tantos otros personajes públicos a los que te has arrimado: venderme”, afirmó.

Para Amor Romeira, la emisión de la entrevista no supuso ningún paso real hacia la conciliación ni demostró un verdadero cambio de valores. Tras escuchar detenidamente las extensas declaraciones, la colaboradora de Telecinco concluyó que la alicantina sigue completamente “sin afrontar la verdad” sobre el peso de sus actos pasados.

A través de su análisis público posterior, dejó muy claro ante sus seguidores que los derechos fundamentales del colectivo no pueden ser objeto de debate televisivo ni justificarse bajo la libertad de expresión. “No se puede permitir que justifique la transfobia con que era su opinión. No mi ciela. No ha pedido perdón de nada, y justifica absolutamente todas las barbaridades”, sentenció.