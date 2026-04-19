Pellegrini da el paso clave para fichar a su defensa favorito: lo quiere ya

Aunque el mercado de verano no se abrirá hasta el próximo mes de junio, son equipos como el Betis de Pellegrini los que ya empiezan a moverse para realizar nuevas incorporaciones. Este año, aunque más desde el pasado verano, uno de los nombres que más suena en los despachos del Real Betis es el de Pablo Maffeo, actual jugador del Mallorca.

Según las informaciones, el RCD Mallorca ha tasado al de Sant Joan Despí en 7 millones de euros, una cifra que el Betis está dispuesto a considerar. Aunque en su momento no se pudo materializar, Pellegrini lo considera fundamental para el cuadro verdiblanco, más ahora que están viviendo un final de temporada de lo más dolorosa, con la última eliminación en Europa.

Pellegrini considera fundamental fichar a Pablo Maffeo

Y es que en las últimas semanas, el Betis conoció la disponibilidad de Pablo Maffeo, al cual ya buscaron hace un año. Una operación que se quedó paralizada por las altas pretensiones del equipo balear.

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Es ahora cuando el Real Betis se prueba para cerrar la su próxima contratación, hoy futbolista del Mallorca, aunque son equipos como el Athletic y el Atlético de Madrid los que están detrás de él.

Athletic y Atlético también pujan por Pablo Maffeo

Ya en el verano, como explicó en alguna ocasión Maffeo, los de Pellegrini intentaron hacerse con ñel, aunque sin éxito y dejando las negociaciones en stand-by. "Hubo una oferta del Betis y otra del Flamengo, pero, junto a la salida de Gio, fueron pasando los días, hablé con el club, con el míster y los compañeros y volví a encontrar la felicidad.

Finalmente Maffeo no se movió del Mallorca, ni el Betis tampoco firmó a ningún lateral derecho, pese a los numerosos movimientos que se dieron en otras líneas del campo. La entidad verdiblanca ha mantenido para este curso a Héctor Bellerín y Ángel Ortiz como inquilinos del carril diestro, pero Pellegrini considera más que imprescindible hacerse con el jugador del cuadro bermellón, hoy con un valor de mercado de unos 5 millones.