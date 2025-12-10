Huelga nacional de médicos: 30.000 afectados piden no dejar caer la sanidad pública

Este martes 9 de diciembre, miles de médicos en toda España comenzaron una huelga de cuatro días hasta el viernes 12 de diciembre convocada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) y Sindicato Médico Andaluz (SMA), con el objetivo de forzar al Ministerio de Sanidad a descartar el actual borrador del Estatuto Marco del Sistema Nacional de Salud y aceptar un estatuto propio para los profesionales médicos.

Los organizadores cifran en unos 30.000 facultativos los afectados por el paro. Esta movilización, la tercera en apenas seis meses, se produce en plena crisis de escasez de personal sanitario y ante condiciones laborales que los propios médicos califican de "insostenibles".

¿QUÉ PIDEN LOS MÉDICOS DE LA SANIDAD PÚBLICA?

Todo se centra en la oposición al nuevo borrador del Estatuto Marco, que los sindicatos médicos consideran insuficiente para reconocer la singularidad de su profesión. Entre sus principales demandas están las siguientes:

Publicidad

La creación de un estatuto propio para médicos, distinto al de otros profesionales del sistema sanitario.

para médicos, distinto al de otros profesionales del sistema sanitario. Una reducción de la jornada laboral semanal y una regulación clara de las guardias y horas extras.

semanal y una regulación clara de las guardias y horas extras. El reconocimiento real de las guardias como tiempo trabajado , con retribución adecuada.

, con retribución adecuada. Una carrera profesional que valore formación, especialización y experiencia , y no una homogeneización con otros colectivos.

, y no una homogeneización con otros colectivos. Condiciones de trabajo dignas: conciliación, descansos, derechos sociales equiparables al resto de empleados.

Como denunció el portavoz de médicos movilizados en Madrid, "toleran abusos como turnos interminables no pagados correctamente, jornadas infernales y falta de reconocimiento profesional.

Atención pediátrica en el SAS Fuente: Europa Press

Un caso concreto: un cirujano asegura que en seis días ha trabajado 72 horas, y además ha estado localizado otras 48 horas; de esas 120 horas, solo le contabilizan 21 como jornada efectiva.

EL PARO YA AFECTA A CONSULTAS Y QUIRÓFANOS, Y LOS SINDICATOS ALERTAS DE RETRASOS EN PRUEBAS Y CIRUGÍAS

El paro ya se está notando en muchos centros. Consultas rutinarias y no urgentes quedan suspendidas o aplazadas; consultas de atención primaria se reducen; quirófanos se cierran salvo urgencias. Los sindicatos han establecido servicios mínimos para urgencias, cuidados críticos, partos y servicios esenciales, pero anticipan que muchas pruebas, citas y cirugías se retrasarán.

Desde el colectivo se advierte: "No es una huelga contra los pacientes, es una huelga por la sanidad pública": Uno de los líderes sindicales ha dicho a Europa Press: "No pedimos más salario, pedimos dignidad para la profesión y para el sistema. Si no actuamos ahora, nos quedamos sin sanidad pública".

MÉDICOS AGOTADOS Y PACIENTES PERJUDICADOS

El malestar no es sólo por dinero. Muchos facultativos denuncian una precariedad estructural. Esto es, un exceso de guardias, turnos interminables, falta de cotización real por las horas extra, carga de trabajo excesiva y agotamiento físico y emocional.

"Estamos en huelga por dignidad, no por privilegios. Si no hay cambios, la sanidad pública cae"

Desde los sindicatos se alerta que estas condiciones no solo perjudican al profesional, sino también a la atención del paciente. Una plantilla sobrecargada y cansada no puede garantizar una sanidad de calidad. Tal como advierte un doctor entrevistado por este medio, "un médico quemado significa un paciente mal atendido".

Varias personas durante una manifestación, a 9 de diciembre de 2025, en Madrid (España). La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado cuatro jornadas de huelga nacional desde este martes al viernes, 12 de diciembre, a las que se han sumado otros sindicatos, para mostrar el rechazo de la profesión al nuevo Estatuto Marco del personal del Sistema Nacional de Salud (SNS) propuesto por el Ministerio de Sanidad Fuente Europa Press

Además, el rechazo al borrador del Estatuto Marco tiene motivaciones políticas y de modelo. Muchos profesionales no aceptan que su regulación sea la misma que la de otros colectivos sanitarios, pues consideran que su formación, responsabilidades y carga laboral deben reconocerse de forma diferenciada.

Publicidad

En el Hospital Virgen de las Nieves, en Granada, un grupo de doctores salió este martes por la tarde a la puerta del centro con batas blancas y pancartas. Manifestaron su rechazo al Estatuto y alertaron del riesgo que supone para la atención: jornadas de 45 horas semanales en promedio, guardias de 24 horas, ausencia de descansos, mala remuneración… "Así no se cuida a nadie", decían.

"Estamos en huelga por dignidad, no por privilegios. Si no hay cambios, la sanidad pública cae", afirmaba otro facultativo.

ESTÁ EN JUEGO UNA SANIDAD PÚBLICA AL BORDE DEL COLAPSO

Con cientos de citas y pruebas aplazadas, y un sistema saturado de por sí, la huelga lanza una señal de alarma: muchas comunidades ya advertían problemas graves de plantilla. Esta protesta podría agravar los retrasos sanitarios y aumentar la presión sobre urgencias y hospitales.

Para el colectivo médico, la encrucijada es clara: o hay soluciones reales -estatuto propio, regulación de la jornada, guardias dignas- o el sistema sanitario público no resistirá.

Y no se trata sólo de quienes visten bata. Cualquier persona que necesite atención podría sufrir las consecuencias. La huelga pretende despertar que la salud pública no se sostiene sin quienes la cuidan.

La Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) han convocado cuatro jornadas de huelga nacional desde este martes al viernes, 12 de diciembre Fuente: Europa Press

El gobierno, en su última postura, señala que quiere reformar el Estatuto Marco para modernizarlo y adaptarlo a la realidad del sistema. Pero hasta ahora sus propuestas no convencen a los sindicatos.

Si no hay avances, los convocantes ya han anunciado nuevas movilizaciones. De hecho, algunos sindicatos del sector sanitario plantean una huelga indefinida a partir de enero de 2026. Para los médicos, y para muchos ciudadanos, está en juego algo mucho más amplio que un convenio laboral, esto es la continuidad y la calidad del sistema público de salud.