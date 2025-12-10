Los mejores videojuegos españoles de 2025: del Ninja Gaiden patrio a la lógica y el humor cotidiano

La presencia española en la industria de los videojuegos es cada vez más notable y variada, con unun abanico cada vez más sorprendentemente en cuanto a géneros, estilos y ambiciones. Es por ello que en el diario Qué! nos hemos animado a recomendaros los que, para este humilde autor, son los mejores videojuegos de 2025 desarrollados en España. Queríamos hacer cinco, pero lo ampliamos hasta siete para no dejarnos a demasiados fuera (que aun así lo hacemos).

Y sí, perfectamente podríamos haber incluido el acceso anticipado de 'Moonlighter 2: The Endless Vault' porque la segunda parte de la franquicia de Digital Sun Games parece que vuelve a traernos una aventura fantástica del héroe mercante, pero nos limitaremos a los videojuegos completos que se han publicado a lo largo de este año. ¡Vamos allá!

Ninja Gaiden: Ragebound

Desarrollado por el estudio sevillano The Game Kitchen, creadores de grandes megatones como Blasphemous, 'Ragebound' retoma la esencia clásica de la saga Ninja Gaiden con acción intensa, plataformas y combates despiadados en perspectiva 2D. El protagonista es Kenji Mozu, un joven ninja del clan Hayabusa que debe defender su aldea de una invasión demoníaca tras abrirse una grieta entre el mundo humano y el demoníaco.

El título apuesta por una jugabilidad de ritmo vertiginoso, con saltos, cortes, reflejos rápidos y un diseño de niveles que recuerda a los clásicos, combinados con una estética pixel art cuidada, una paleta de colores vibrante y un enfoque modernizado que equilibra nostalgia y accesibilidad. En resumen, acción directa ideal para quienes disfrutan de retos exigentes y combate fluido.

Many Nights a Whisper

De la mano de Deconstructeam y Selkie Harbour, este juego lanzado en abril de 2025 propone una experiencia breve (una horita) en la que el jugador vive un ritual ancestral con una mecánica simbólica: un único disparo puede determinar el destino de toda una generación.

Con perspectiva en tercera persona y mecánicas de arquería, pero sobre todo una carga narrativa y emocional intensa, reflexiona sobre la responsabilidad colectiva, las expectativas y el peso del deseo. La historia se construye a través de diálogos, decisiones y un ambiente visual que mezcla lo tradicional con lo moderno, dándole al jugador una experiencia íntima, meditativa y singular dentro del panorama español.

Luto

Con la firma del estudio canario Broken Bird Games, fue estrenado el 22 de julio de 2025 y propone una experiencia claustrofóbica y simbólica. El jugador interpreta a Sam, una persona atrapada en su propia casa, incapaz de abandonarla. Cada intento de escapatoria lo devuelve a un bucle temporal que cambia ligeramente, revelando fragmentos de su pasado.

El juego evita los sustos fáciles y no tiene combate, sino exploración, resolución de puzles y una atmósfera opresiva en una casa laberíntica que se transforma con formas, sombras y símbolos cargados de dolor y pérdida. Luto se construye como una metáfora del duelo, la culpa y el trauma, una obra emocionalmente intensa que busca conmover más que asustar.

Cataclismo

Desarrollado por el estudio valenciano Digital Sun (mencionado anteriormente) y lanzado oficialmente el 20 de marzo de 2025 tras una fase de acceso anticipado, Cataclismo combina estrategia en tiempo real con defensa de torres. El jugador debe construir un castillo ladrillo a ladrillo de día, recolectar recursos y planificar su defensa; de noche, enfrentarse a hordas de monstruos surgidos de la Niebla.

La construcción de fortalezas con bloques, la planificación estratégica, la gestión de recursos, trampas, tropas y defensas, junto con un tono oscuro y postapocalíptico, convierten a Cataclismo en una apuesta de supervivencia, táctica y resistencia. Uno de los RTS independientes más ambiciosos de 2025.

El videojuego 'Cataclismo' | Fuente: Digital Sun Games

Blades of Fire

El reconocido estudio madrileño MercurySteam regresó con fuerza con 'Blades of Fire', una aventura de acción y fantasía en la que encarnamos a Aran de Lira, un caballero inmerso en un mundo donde una reina malvada ha maldecido el metal común, convirtiéndolo en piedra. Para derrotarla, Aran deberá forjar sus propias armas y combatir adversarios en un universo de magia, peligros y conflictos personales.

El juego combina acción intensa, exploración, mecánicas de forja de armas, combates difíciles y un tono oscuro y épico. La mejor prueba de que MercurySteam puede manejar grandes producciones con ambición, dotarlas de un estilo propio e identidad española, y aun así entregar una experiencia sólida más pequeña dentro del género acción-aventura.

Is This Seat Taken?

En un tono completamente distinto y del estudio barcelonés Poti Poti Studio, esta original propuesta se acerca al videojuego desde la lógica, el humor y lo cotidiano. Publicado en verano, es un juego de puzles y narrativa en el que el objetivo es organizar personajes con gustos muy distintos en distintos escenarios (trenes, autobuses, bodas, taxis, etc.) buscando acomodarlos de forma que todos estén lo más cómodos posible según sus preferencias.

La jugabilidad de 'Is This Seat Taken?' gira en torno a lógica. Cada personaje tiene manías —olor, ruidos, sueño, hábitos— y tú debes asignarles asientos para evitar choques absurdos o incómodos. A esto se suma una historia en la que Nat, aspirante a actor, viaja por distintas ciudades en su búsqueda personal. Visualmente sencillo, con un estilo cálido y minimalista, el juego seduce por su humor, ingenio y tono amable.

Haneda Girl

Por último, esta obra del estudio barcelonés Studio Koba es una propuesta de acción y plataformas de ritmo frenético. Inspirado en juegos como los geniales 'Hotline Miami' o 'Katana Zero', 'Haneda Girl' propone niveles llenos de combates violentos, alternando entre personajes y con la posibilidad de abordar cada encuentro de múltiples maneras: desde disparos y espadas hasta sigilo y combinaciones creativas.

El protagonista, Chichi Wakaba, pilota su meca de combate táctico M.O.T.H.E.R. y debe limpiar territorios del Imperio de Datos de los malvados Hackernautas. 'Haneda Girl' destaca como un título indie audaz, con estética agresiva, acción directa y el punto fuerte de permitir al jugador elegir su estilo de juego, fomentando la experimentación, la imprevisibilidad y la gestión de la adrenalina.