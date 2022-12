El servicio de Nowo.tech que ha revolucionado el sector de los seguros, Saas para seguros

Últimamente, los sistemas Saas (Software as a service) se han convertido en un excelente aliado tecnológico para mejorar el rendimiento de cualquier negocio e impulsar su transformación digital. No obstante, esta solución aún no está extendida en el sector de los seguros, donde la mayoría de negocios desconocen su alto potencial, mientras otros mantienen cierto escepticismo sobre apostar por esta opción.

Desde Nowo.tech, una empresa dedicada a proveer soluciones digitales, ofrecen un Saas para seguros que ayuda a vender más y a digitalizar la distribución. Esta herramienta permite explotar la cartera actual de clientes mediante ventas cruzadas, trabajar la red de colaboradores y conseguir nuevos clientes al brindar nuevos canales de venta. Además, también ofrece funcionalidades con las que poder llevar un registro y seguimiento de oportunidades de negocios, gestionar siniestros y observar la evolución y comportamiento del usuario durante todo el ciclo de la venta, entre otras ventajas.

Adaptarse a las necesidades actuales con la última tecnología

El Saas es una solución tecnológica que no requiere de instalaciones para disfrutar de sus funciones. Aplicado a la venta de pólizas, estos sistemas ayudan a atender a los clientes de manera más eficiente, proporcionando múltiples ventajas.

Este tipo de herramientas permite a los usuarios conectarse a aplicaciones alojadas en la nube a través de internet y continuar operando con normalidad en ese entorno, sin necesidad de sistemas clientes. Gracias a ello, el equipo de cualquier correduría puede acceder en remoto a toda la infraestructura de la organización mediante su navegador. Esta característica ha adquirido especial relevancia en los últimos años a raíz de la implantación del teletrabajo, motivada por la crisis sanitaria.

Todo lo que ofrece el Saas para seguros de Nowo.tech

El crecimiento del número de empresas aseguradoras es notable, por lo que diferenciarse de la competencia se ha convertido en una tarea difícil. Contar con un sistema digital, como el que ofrece Nowo.tech, garantiza el posicionamiento por delante del resto.

La herramienta cuenta con un panel de control que contiene información sobre la actividad de los clientes y su origen. Esto hace posible atender sus necesidades de forma automatizada e instantánea, sin depender de horario, llamadas ni personas que realicen ninguna tarea o gestión de forma manual.

El Saas para seguros de esta firma está diseñado para dar a los clientes una atención 100 % personalizada. De modo que, pueden recibir avisos de renovaciones, ofertas adaptadas, pólizas complementarias, etc. Los usuarios no necesitan dedicar tiempo ni recursos, sino que la tecnología se encarga de agilizar estos procesos.

Por otro lado, este sistema puede adaptarse completamente a una empresa, incluyendo sus colores corporativos, tipografía, automatizaciones, etc. Además, la herramienta puede integrarse a cualquier soporte digital. Gracias a ello, es posible atender a los clientes de forma escalada y eficiente, permitiendo el aumento de los ingresos y el tamaño del negocio.

En plena era digital, donde los usuarios se han acostumbrado a la inmediatez, el sector de los seguros se ha mantenido bastante estancado. En ese contexto, implementando el Saas para seguros que ofrece Nowo.tech las empresas del sector pueden posicionarse como referencia en lo que respecta a la venta de pólizas.