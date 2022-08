Feijóo no recurrirá el plan energético pero avala que Madrid lo haga: “Sánchez se equivoca en su animadversión a Ayuso”

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se plantea recurrir el decreto de ahorro energético aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez pero avala que la presidenta de la Comunidad de Madrid sí vaya a llevar ese plan al Tribunal Constitucional por “invasión” de competencias autonómicas. En este punto, ha avisado al jefe del Ejecutivo que “se equivoca profundamente en su animadversión” hacia Isabel Díaz Ayuso.

“Es que entendemos que no nos corresponde hacerlo. Aquí lo que entiendo que se discute es una invasión competencial autonómica. No estamos hablando de una política nacional, de una ley que afecta al conjunto de los ciudadanos por igual”, ha declarado Feijóo al ser preguntado expresamente si el PP nacional presentará un recurso ante el Constitucional como va a hacer Ayuso. En una entrevista concedida a Europa Press en Santiago de Compostela, el jefe de la oposición ha recalcado que lo que hay que ver es si hay o no “invasión competencial”. A su entender, ésa “es la pregunta y eso corresponde a las comunidades autónomas”.

En cuanto a si la confrontación permanente entre Sánchez y Ayuso beneficia al PP, tras la contundencia que ha expresado la presidenta madrileña contra el decreto energético, Feijóo ha respondido que a quien “destroza” es al PSOE en Madrid, que ha pasado a ser “tercera fuerza política” en la región. Así, ha subrayado que “hoy lo que se discute es si el PP en Madrid obtendría o no una mayoría absoluta en las elecciones autonómicas”. Por tanto, ha proseguido, “el saldo es que el PSOE en Madrid ha pasado a tercera fuerza y el PP madrileño, si este domingo hubiera elecciones, tendría mayoría absoluta”. “Creo que el presidente Sánchez se equivoca profundamente en su animadversión hacia el Gobierno autonómico de Madrid”, ha advertido.

DENUNCIA LA FALTA DE DIÁLOGO DEL GOBIERNO

Feijóo ha echado en cara al Gobierno su falta de diálogo con autonomías y sectores cuando el plan de ahorro energético era “una cosa fácil para hablar y consensuar”, basándose en dos pilares: “obligaciones que ha de asumir la administración pública” y “recomendaciones” que se deben plantear a los ciudadanos, acompañado todo ello además de “una política energética específica para salvar la industria española en este invierno”.

Ha recordado que él mismo propuso medidas y las anunció el pasado mes de julio en un acto del PP en Alicante porque se había fijado que en los aeropuertos los parkings “seguían encendidos de día”. Poco después, ha continuado, la UE trasladó a los países miembros el objetivo de bajar un 15% el consumo energético, una petición a la que el Gobierno de PSOE y Podemos se opuso.

Sin embargo, ha señalado que al final España se ha convertido en el “único país donde se obliga a los comerciantes a apagar sus escaparates a las diez de la noche en todo el país”. “Además hacemos un decreto que habíamos negado, lo publicamos sin conocimiento de las partes y cuando entra en vigor, llamamos a las CCAA, que son las que lo tienen que aplicar. Y cuando las comunidades se reúnen, no le aceptamos ni una sola alegación. ¿Hay una muestra más de autoritarismo que esto?”, se ha preguntado.

“SE HA PUESTO SIMPLEMENTE UNA TIRITA”

Asimismo, el presidente del PP ha resaltado que, en la estructura de coste y consumo energético, “lo grande” no son “los escaparates de las tiendas españolas” sino si el país puede producir toneladas de acero o de aluminio. “Estamos importando todo el aluminio primario que necesita España. Éste es el problema que tenemos sin resolver. Y lo que hemos puesto simplemente es una tirita, diciéndole a los comerciantes que tienen que cerrar por imperativo legal”, ha denunciado, para resaltar que el Gobierno ha optado por “imponer” medidas e “hiperactuar” pero no está yendo a “las cuestiones mollares”.

Además, se ha preguntado qué hacen con la libertad de horario que hay en comunidades como Madrid. “¿Cómo le decimos a una tienda que puede abrir hasta la una de la mañana que tiene que cerrar su escaparate a las diez de la noche? Pero ¿de verdad tiene esto algún sentido? ¿Por qué un pequeño comerciante en Valencia tiene que apagar su escaparate a las diez y el logo de la sede del PSOE o del PP se puede mantener? ¿Porque unos son logos y otros son escaparates y el decreto permite logos pero no escaparates?”, ha interpelado.

¿VOTARÁ EL PP ‘NO’ EN EL CONGRESO?

Al ser preguntado entonces si el PP votará en contra en el Congreso cuando esta semana se debata la convalidación del decreto energético, Feijóo no ha aclarado cuál será el sentido del voto de su grupo parlamentario y ha subrayado que “ni siquiera saben cuáles son los contenidos” porque “como siempre” puede “haber más cosas en ese real decreto”.

“El problema es que la voluntad del PSOE es no acordar nada porque su estrategia de gobierno y de coalición parlamentaria es no aprobar nada al PP”, ha indicado, para asegurar que, pese a esa actitud de querer “arrinconar” a su partido, seguirá haciendo propuestas “útiles” a los ciudadanos. Preguntado entonces expresamente si el PP no va a llevar al TC el decreto energético, ha insistido en que “corresponderá a las comunidades autónomas tomar la decisión” y ha recordado que él mismo cuando fue presidente de la Xunta presentó recursos de inconstitucionalidad contra el Gobierno de España sin que lo hiciera el partido porque su “obligación” era gestionar las competencias constitucionales que otorga el Estatuto de Autonomía.

“Esto entra en las competencias autonómicas. ¿Es compatible cerrar los escaparates a las diez de la noche con la libertad de horarios? Hay dos hechos contradictorios. Ni siquiera el decreto salva esas singularidades. ¿Es compatible obligar a una CCAA a adoptar una serie de medidas sin previamente presentar un proceso de alegaciones? Con esto le corresponderá a las CCAA tomar la decisión”, ha abundado.

“NO HAY NINGUNA CONTRADICCIÓN”

Feijóo ha explicado que el partido sí ha presentado un recurso de inconstitucionalidad cuando en “una parte de España no se aplica la ley” como, en su opinión, ha sucedido con la sentencia sobre el 25% del castellano en Cataluña. “Eso afecta a los derechos y libertades de todos los españoles, tanto los que viven en Cataluña como los que tienen derecho a ir a vivir a Cataluña”, ha manifestado.

De la misma manera, ha indicado que el PP también ha llevado al TC la Ley de Educación del Gobierno de Pedro Sánchez porque “afecta a todos los españoles”, pero en el caso del plan energético puede haber “invasiones competenciales concretas” y eso “cada CCAA lo estudiará”. “No es la misma libertad de horarios que hay en Madrid que la que hay en otras CCAA, donde no hay libertad de horarios. Por tanto, no hay ninguna contradicción. Estamos en un Estado autonómico donde las CCAA pueden presentar recursos de inconstitucionalidad, igual que 50 diputados en el Congreso”, ha zanjado.