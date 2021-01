Si hay un reality de Telecinco que gusta a los espectadores más que Gran Hermano, ese es Supervivientes. Y el por qué es sencillo. Gran Hermano es ver pasar 3 meses en una casa a una panda de holgazanes. El mayor aprieto en el que se les pone es llamar a Japón y preguntar en su mal inglés sobre si pueden repetir una frase en español. Pero en Honduras o donde se vaya a celebrar la nueva edición de Supervivientes, si lo pasan mal. Primero por no tener comida apenas. Todo lo que coman, lo han pescado o recogido de los árboles.

Luego las pruebas no son nada sencillas. Y a pesar de ser una isla paradisiaca, no hay nada más. Las condiciones climáticas a veces son extremas y si no están preparados física y mentalmente, van a sufrir. Todo comienza con la caída desde el helicóptero. Ya aquí si tienen un mal salto pueden incluso lesionarse. Y las cervicales de algún que otro famoso todavía se resienten. Mediaset ya está preparando su nuevo Supervivientes y estos son algunos nombres que nos encantaría ver pasarlas canutas en la isla.