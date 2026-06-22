La exposición 'Rubens. El florecimiento de un genio' llega a Valencia para reivindicar sus años de aprendizaje

El Museo de Bellas Artes de Valencia invita a descubrir a un Rubens desconocido en la muestra 'Rubens. El florecimiento de un genio'. Recién inaugurada, la exposición propone un viaje a los años de aprendizaje del pintor flamenco, lejos de las grandes composiciones barrocas que todos reconocemos. Comisariada por Ana Diéguez-Rodríguez, la muestra se podrá visitar hasta septiembre y promete cambiar la mirada sobre uno de los maestros indiscutibles de la pintura universal.

Una cita imprescindible para quien quiera entender cómo brota la genialidad. Porque, como explica la comisaria, el Rubens juvenil no se exhibe desde la espectacularidad, sino desde la intimidad de un artista que aún estaba formándose.

Una mirada inédita al Rubens antes del genio

La muestra se estructura en tres secciones que funcionan como una semilla que brota y florece. La primera, la simiente, nos acerca a los maestros con los que Rubens se formó en Amberes a finales del siglo XVI. La segunda, el brote, muestra cómo el joven artista empezó a absorber influencias y a desarrollar un estilo propio. La tercera, el esplendor, ya permite vislumbrar al Rubens que iluminó la escuela flamenca.

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Lo fascinante de esta propuesta es que apenas existe una docena de obras pictóricas seguras de esa primera etapa. ¿Dónde estaba el genio? La respuesta, según Ana Diéguez-Rodríguez, es que no estaba escondido, sino diluido en los talleres de sus maestros, imitando y aprendiendo como cualquier discípulo. Una joya poco conocida.

Los maestros, las amistades y el contexto que forjaron a un gigante

Rubens no surgió de la nada. Su familia, de posición acomodada, le procuró una educación humanista exquisita: hablaba latín, conocía a los clásicos y se movía con soltura en ambientes cultos. Su padre era abogado, y él mismo sirvió como paje de la condesa de Arenberg, lo que le abrió las puertas de la corte. La Amberes de su juventud era un hervidero de ideas, con la imprenta de Plantino y Moretus difundiendo saber por toda Europa.

Conocer al Rubens que aún no era Rubens es una oportunidad que ningún aficionado al arte debería perderse.

En ese entorno, Rubens pasó por varios talleres, donde no solo aprendió a moler colores y a preparar lienzos, sino que asumió las formas de sus maestros hasta casi desaparecer como autor individual. La comisaria lo compara con lo que luego haría Van Dyck en el taller del propio Rubens: obras que durante siglos se atribuyeron a uno cuando en realidad eran del otro. El concepto de autoría, nos recuerda la muestra, es mucho más complejo de lo que pensamos.

Esa trama de relaciones también incluye a figuras como Justus Lipsius, el filósofo al que admiró su hermano Philip. Rubens retrató esa amistad en un cuadro que lo muestra junto a su hermano y Lipsius. La exposición resalta cómo los vínculos personales y el intercambio intelectual fueron tan determinantes como el talento innato.

Por qué esta exposición marca un antes y un después

Más allá de la anécdota biográfica, 'Rubens. El florecimiento de un genio' invita a repensar la figura del genio solitario. En pleno siglo XXI, cuando el arte contemporáneo recurre a grandes equipos de colaboradores, recordar que Rubens y su taller funcionaban de forma similar es casi revolucionario. El maestro concebía, supervisaba y daba los toques finales, pero la ejecución era colectiva. La muestra desmonta el mito romántico y sitúa al pintor en un tejido de relaciones que explican su grandeza.

También resulta revelador el vínculo entre Rubens y Velázquez. El encuentro de ambos en 1628, cuando Rubens viajó a España con la misión diplomática de retratar a Felipe IV, cambió la pintura española. Velázquez asistió al trabajo del flamenco, copiando a Tiziano en el obrador, y aquello le abrió una nueva manera de entender la luz y el color. Sin Rubens, probablemente no existiría el Velázquez de Las Meninas. La exposición permite entender ese diálogo sutil entre dos gigantes.

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El recorrido termina en 1621, justo cuando el pintor ya ha consolidado su lenguaje y los conflictos vuelven a Flandes. Para entonces ha absorbido lo mejor de Italia, ha refinado su técnica y se ha convertido en un referente indiscutible. Lo que esta muestra demuestra es que el camino hasta la cima fue tan fascinante como la cumbre misma.

Para más detalles sobre horarios y entradas, consulta la web oficial del Museo de Bellas Artes de Valencia.

Ficha técnica