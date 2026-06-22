Huelga de educadoras infantiles: qué reclaman y cómo afecta a las familias

Llega el calor y, con él, una huelga que deja a miles de familias con niños de 0 a 3 años sin la única opción que tenían para conciliar. Las educadoras infantiles de toda España se han plantado para decir basta a las aulas que se convierten en hornos en julio y a un calendario que las trata como guarderías, no como el primer escalón educativo que ya dice la ley que son.

Qué exigen exactamente las educadoras

La protesta es clara: que el curso de las escuelas infantiles se equipare al del resto de etapas. Mientras que un niño de primaria tiene unos 175 días lectivos al año, los bebés de 0 a 3 años pueden sumar hasta 215 días. La diferencia son esos meses de verano en los que los centros siguen abiertos, con termómetros que a las seis de la mañana ya marcan 28 grados y que al mediodía alcanzan los 35. "No es normal que las criaturas más pequeñas, que son las que más tiempo deberían estar con sus familias, se achicharren en julio mientras el resto de colegios cierran", repiten una y otra vez.

La reivindicación se ha traducido en concentraciones en plazas de todo el país: en Madrid, las educadoras han escenificado una 'performance' con bebés de juguete en el suelo caliente de la Puerta del Sol mientras una mujer disfrazada de Ayuso dibujaba contornos de cadáveres. En Pamplona, carteles con fotos de termostatos que sobrepasaban los 30 grados. En Barcelona, la huelga ha sido regional, y en Sevilla, la protesta se ha situado en la Alameda. El fondo es el mismo: la Administración utiliza la etapa 0-3 como colchón para tapar las carencias del sistema laboral.

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¿Cómo afecta a las familias con niños pequeños?

Para los padres y madres que trabajan, la noticia cae como un jarro de agua fría. Si la escuela cierra en julio, la conciliación se viene abajo. Muchos se ven obligados a tirar de vacaciones forzosas, de abuelos o de campamentos que no existen para esas edades. La consecuencia es directa: o te gastas un dineral en una cuidadora o directamente no puedes ir a trabajar. Y esa tensión es más aguda en los municipios de costa, donde las escuelas infantiles a menudo ni siquiera cierran en agosto porque es cuando más empleo turístico hay.

"Esto es volver a la guardería —dicen desde Cataluña—. La LOMLOE reconoce la etapa como educativa, pero en la práctica seguimos siendo el parche para que los padres puedan producir". Y no les falta razón: la diversidad de modelos de gestión hace que en algunas comunidades solo unas pocas escuelas infantiles estén bajo control público directo, lo que diluye la capacidad de respuesta a las demandas de las plantillas y de las familias.

La escuela educa, no sustituye la crianza familiar.

El fondo del problema: educación de verdad o mero aparcamiento

La cuestión va más allá de un termómetro. Desde que la Unión Europea pidió ratios más bajas y una mayor profesionalización, el debate se ha enquistado en España. En Navarra, las educadoras ya fueron a la huelga durante 60 días en 2022 y consiguieron avances, pero el problema estructural sigue igual: no hay un calendario nacional que marque un mínimo de calidad para el primer ciclo de infantil. Sin ese mínimo, cada comunidad autónoma y cada ayuntamiento hace la guerra por su cuenta, y las familias pagan las consecuencias con tiempo y dinero.

La consejera madrileña se ha sentado a hablar, pero sigue sin reconocer al comité de huelga como interlocutor válido. Mientras, las trabajadoras mantienen un paro que ya supera las diez semanas y que amenaza con alargarse. "Debería saber que el comité de huelga tiene potestad para alcanzar acuerdos vinculantes", recuerda la portavoz. La pelota está en el tejado de la Administración, que deberá decidir si prefiere ahorrarse hoy unos euros o invertir en que los más pequeños puedan descansar y aprender sin pasarse el día achicharrados.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)