Simulador de vuelo de Google Earth: sobrevuela ciudades como un piloto real, gratis y en tu navegador

Google ha decidido que ya era hora de convertir su viejo globo terráqueo digital en un simulador de vuelo de los que quitan el hipo. Sí, has leído bien: ahora puedes sobrevolar cualquier ciudad del mundo pilotando un avión desde el navegador, sin descargas ni historias raras. El nuevo juguete, escondido en la sección de herramientas de Google Earth, es tan adictivo que vas a pedirle perdón a Microsoft Flight Simulator por haberlo abandonado.

Qué es realmente este simulador y por qué no lo has visto venir

No es un simulador de vuelo al uso, ni lo pretende. Quien busque realismo milimétrico con cabina interactiva y veinte manuales de procedimientos, que se quede con su DCS World. Esto es otra cosa: una capa de diversión instantánea que convierte la experiencia de explorar mapas en una pequeña aventura aérea. Basta con abrir la web de Google Earth, buscar una ubicación y activar el simulador en un par de clics. El avión aparece en el aire sobre el punto que elijas y ya estás volando.

La herramienta lleva un tiempo disponible, pero ha pasado tan desapercibida que casi parece un easter egg. La culpa, probablemente, de que Google no ha hecho demasiado ruido y de que la gente asocia Earth con aquel programa de 2005 que giraba el mundo con un zoom mareante. Lo de ahora es más divertido.

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Cómo se pilota este cacharro alado

Los controles son sencillos pero tienen truco: las flechas del teclado controlan el timón, con los ejes invertidos como en un avión de verdad. Flecha abajo levanta el morro, flecha arriba lo baja. Al principio parece que el avión tiene vida propia y le cuesta más de un minuto a cualquiera no estrellarse contra el suelo digital de Cuenca. Pero cuando le pillas el punto, la cosa cambia: sobrevuelas el mundo con una fluidez que sorprende para ser un juego incrustado en una pestaña.

El rendimiento es francamente bueno y no necesitas un ordenador de la NASA. El truco está en que Google Earth tira de sus propias texturas y modelos 3D optimizados, así que la carga es mínima. Puedes acelerar y cruzar un país en segundos, o reducir la velocidad para disfrutar de los detalles de una ciudad. El modo historial, por cierto, es la guinda: seleccionar una fecha anterior y sobrevolar la Barcelona de hace diez años tiene su punto melancólico.

Lo mejor de este simulador no es el realismo, sino la inmediatez: pasar del sofá a los cielos de Tokio en menos de diez segundos, sin instalar ni un megabyte.

Por qué Google Earth se ha convertido en un patio de recreo inesperado

Este movimiento tiene más miga de lo que parece. Google lleva años intentando que Earth no sea solo una herramienta de consulta geográfica y este simulador es un paso en la dirección correcta. Recuerda a otros experimentos de la casa, como el modo juego de Maps o los doodles interactivos, pero con un enfoque mucho más desenfadado. La idea es que la gente se quede en la web más de dos minutos, claro. Y funciona.

El precedente más claro es el modo vuelo de Google Earth Pro, que ya existía pero requería instalación y parecía un software profesional de aeronáutica. La versión web elimina todas las barreras y democratiza la experiencia. Ahora cualquier persona puede abrir una pestaña y ponerse a volar sobre el Gran Cañón sin saber nada de aviación. La pregunta es si esto es una simple funcionalidad o parte de una estrategia más amplia de Google para que sus mapas se conviertan también en una plataforma de entretenimiento. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. Es gratis, no hay que instalar nada, funciona en cualquier navegador y la curva de aprendizaje es de un par de minutos — el simulador de vuelo de Google Earth es la definición de 'pequeña alegría digital'. Le resta algo de nota que los controles son más bruscos que los de un simulador dedicado, pero a cambio te regala el modo historial y una sensación de libertad que engancha.

El resumen para vagos (TL;DR)