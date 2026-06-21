Jeff Bezos propone enviar toda la contaminación al espacio y volver al siglo XVIII

Jeff Bezos propone mandar la contaminación al espacio y volver al siglo XVIII. Sí, como lo lees. El fundador de Amazon y dueño de Blue Origin ha soltado una de esas frases que te hacen preguntarte si viene de un visionario o de alguien que ha visto demasiados episodios de Futurama. Durante una reciente entrevista sobre el futuro de la computación orbital, Bezos aseguró que si logramos llevar las fábricas y los centros de datos al espacio, “podemos hacer que por todas partes en la Tierra haya parques como en París”. Y no contento con eso, añadió que enviar toda la polución fuera del planeta nos permitiría volver al estado previo a la Revolución Industrial. Vamos, que el hombre que ha amasado una de las mayores fortunas de la historia gracias a una empresa que quema carbón seguir creciendo quiere ahora jugar a jardinero cósmico.

La propuesta: parques como en París y fábricas en órbita

La idea, para qué engañarnos, suena bonita. Bezos lleva tiempo defendiendo que la Luna es “un regalo”, y ahora pone el foco en la órbita baja terrestre. Su plan pasa por trasladar allí toda la infraestructura industrial y de computación que tanto contamina aquí abajo. Allá arriba, los centros de datos no necesitarían agua para refrigerarse, bastaría con el frío del espacio y la energía solar sería infinita. Sin emisiones en la Tierra, el aire sería puro y podríamos reconvertir todas las zonas industriales en pulmones verdes.

El problema, claro, es que ni Bezos ni Blue Origin aclaran cómo demonios subirían una acería o una refinería a cientos de kilómetros de altura. El coste energético solo del lanzamiento haría palidecer a cualquier presupuesto de sostenibilidad. Y luego está el pequeño detalle de que la órbita baja ya está atestada de satélites —muchos de ellos de Amazon, por cierto— y la basura espacial amenaza con convertir el vecindario en un cinturón de chatarra.

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Los datos que el señor Bezos prefiere no mencionar

Mientras sueña con parques parisinos, Amazon Web Services (AWS) sigue abriendo centros de datos terrestres que consumen agua y electricidad como si estuvieran en huelga de hambre. Según datos de 2025, AWS planea aumentar su capacidad en Aragón, una región que ya sufre estrés hídrico. Y eso por no hablar del regreso al carbón que algunas eléctricas han planteado para satisfacer la demanda de los gigantes tecnológicos.

En resumen: el mismo señor que quiere mandar la polución a Marte es el que está provocando buena parte de ella aquí. Y lo hace mientras viaja en jet privado y lanza cohetes que, oh sorpresa, también contaminan.

El genio que nos metió en este lío climático ahora se presenta como el héroe que nos sacará a base de cohetes reutilizables.

Es un giro dramático digno de un villano de Marvel: Stark Industries prometiendo una solución con un reactor de arco mientras sus fábricas escupen mierda por la chimenea.

Ya hemos visto esta película: cuando la tecnología promete arreglar lo que ella misma rompe

Cada vez que un magnate tecnológico suelta una frase así, la historia se repite. El coche eléctrico nos libraría del petróleo, el metaverso acabaría con los desplazamientos y ahora los centros de datos orbitales nos salvarán del colapso hídrico. Pero la realidad es tozuda: las emisiones globales no dejan de crecer y la transición verde avanza a paso de tortuga.

Lo de Bezos no es una solución, es un eslogan de marketing. Igual que Elon Musk prometió terraformar Marte mientras Tesla incumplía sus objetivos de neutralidad de carbono, Bezos vende un futuro idílico para que no miremos demasiado el presente. Porque si todos los datos apuntan a que los centros de datos terrestres se van a triplicar en los próximos cinco años, echar la culpa al espacio es como pedirle a tu vecino que apague las luces mientras tienes una fiesta con los altavoces a tope.

La pregunta no es si se pueden mandar fábricas al espacio, sino quién va a pagar por ello. Y mientras las Big Tech sigan comprando créditos de carbono y pidiendo más centrales térmicas, la idea de Bezos seguirá siendo eso: humo. Literalmente.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. Una ocurrencia que mezcla ciencia ficción de los 50 con un marketing muy poco disimulado. Los parques parisinos dan para meme, pero la realidad es que ni Blue Origin tiene un plan concreto ni la Tierra puede esperar a que nos mudemos a la órbita. Mientras, a seguir regando los jardines de Aragón con lágrimas.

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El resumen para vagos (TL;DR)