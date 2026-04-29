AEMET se pone seria: alerta en 10 comunidades autónomas, con nivel naranja incluido

El panorama meteorológico para este miércoles presenta un desafío para diez comunidades autónomas en España, anticipando lluvias y tormentas que ameritarán avisos preventivos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado la alerta a nivel naranja, la segunda más alta en su escala, para cinco de estas regiones, indicando un riesgo importante.

Las comunidades autónomas de Andalucía (Granada y Jaén), Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora), Castilla-La Mancha (Albacete, Cuenca y Toledo), Extremadura (Cáceres), y Galicia (Lugo, Ourense y Pontevedra) se encuentran en aviso por lluvias y tormentas. En la Comunidad de Madrid, las alertas se concentran en la Sierra de Madrid y el Sur, Vegas y Oeste. Asimismo, Álava y Vizcaya en el País Vasco, y la Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana también están bajo aviso. Estas regiones deben prepararse para posibles inundaciones, cortes de energía y dificultades en el transporte. La AEMET ha elevado el nivel de aviso a naranja en Zaragoza, Soria, Guadalajara, la Comunidad de Madrid y La Rioja, indicando un riesgo meteorológico importante. Esto significa que las condiciones meteorológicas son inusuales y potencialmente peligrosas.

La inestabilidad atmosférica dominará la Península Ibérica, con cielos nubosos o cubiertos en la mayoría de las regiones, exceptuando el tercio oriental, donde se esperan intervalos nubosos. Se pronostican chubascos y tormentas que afectarán inicialmente a las regiones del centro y oeste, así como al Cantábrico. La intensidad de estos fenómenos aumentará a partir del mediodía, extendiéndose a la mayor parte del territorio, aunque es menos probable que afecten a la fachada oriental y al extremo sur. Se esperan chubascos fuertes, acompañados ocasionalmente de granizo y rachas de viento muy fuertes, especialmente en Galicia, el nordeste de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid. Estas condiciones también podrían darse en el entorno de la Ibérica, el alto-medio Ebro y el área Cantábrica.

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Los archipiélagos presentarán condiciones diferentes. En Baleares, los cielos estarán poco nubosos, mientras que en Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos, con probables precipitaciones débiles y ocasionales. La calima, o polvo en suspensión, podría afectar a la mitad este y Baleares, provocando que las precipitaciones se produzcan en forma de barro. Además, se esperan bancos de niebla matinales dispersos en regiones del extremo norte peninsular y en las montañas del centro y sur. Estas condiciones pueden reducir la visibilidad y afectar a la calidad del aire. Es importante que las personas con problemas respiratorios tomen precauciones adicionales.

EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS Y VIENTOS

En cuanto a las temperaturas, se espera un aumento de las máximas en Baleares, Melilla, el sureste peninsular y el Cantábrico oriental, mientras que se producirán descensos en el Cantábrico occidental, el alto-medio Ebro y la vertiente atlántica, que serán notables en áreas del centro y oeste peninsular. Las mínimas bajarán en el oeste peninsular y subirán en Baleares y regiones del centro este. Estos cambios bruscos de temperatura pueden afectar a la salud de las personas, especialmente a los más vulnerables. Se recomienda vestir con capas y mantenerse hidratado.

El viento soplará moderado del sur en Andalucía occidental, del sureste en el Ebro y del este y nordeste en Baleares y los litorales de la fachada oriental peninsular y de Galicia, donde podría haber algún intervalo fuerte. En el resto del país, el viento será flojo, de componente este en el Cantábrico y el resto de la vertiente mediterránea, y de componente sur en el resto, arreciando por la tarde.

En Canarias, se registrará viento flojo con predominio de la componente norte y el régimen de brisas.