Una persona con el paraguas dado la vuelta por el viento AEMET
Una persona con el paraguas dado la vuelta por el viento | Fuente: Agencias
Una persona con el paraguas dado la vuelta por el viento AEMET
Una persona con el paraguas dado la vuelta por el viento | Fuente: Agencias
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AEMET se pone seria: alerta en 10 comunidades autónomas, con nivel naranja incluido

Consulta la previsión del tiempo para este 29 de abril, según los expertos en meteorología de la AEMET.

Qué!

El panorama meteorológico para este miércoles presenta un desafío para diez comunidades autónomas en España, anticipando lluvias y tormentas que ameritarán avisos preventivos. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado la alerta a nivel naranja, la segunda más alta en su escala, para cinco de estas regiones, indicando un riesgo importante.

Las comunidades autónomas de Andalucía (Granada y Jaén), Castilla y León (Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora), Castilla-La Mancha (Albacete, Cuenca y Toledo), Extremadura (Cáceres), y Galicia (Lugo, Ourense y Pontevedra) se encuentran en aviso por lluvias y tormentas. En la Comunidad de Madrid, las alertas se concentran en la Sierra de Madrid y el Sur, Vegas y Oeste. Asimismo, Álava y Vizcaya en el País Vasco, y la Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana también están bajo aviso. Estas regiones deben prepararse para posibles inundaciones, cortes de energía y dificultades en el transporte. La AEMET ha elevado el nivel de aviso a naranja en Zaragoza, Soria, Guadalajara, la Comunidad de Madrid y La Rioja, indicando un riesgo meteorológico importante. Esto significa que las condiciones meteorológicas son inusuales y potencialmente peligrosas.

La inestabilidad atmosférica dominará la Península Ibérica, con cielos nubosos o cubiertos en la mayoría de las regiones, exceptuando el tercio oriental, donde se esperan intervalos nubosos. Se pronostican chubascos y tormentas que afectarán inicialmente a las regiones del centro y oeste, así como al Cantábrico. La intensidad de estos fenómenos aumentará a partir del mediodía, extendiéndose a la mayor parte del territorio, aunque es menos probable que afecten a la fachada oriental y al extremo sur. Se esperan chubascos fuertes, acompañados ocasionalmente de granizo y rachas de viento muy fuertes, especialmente en Galicia, el nordeste de Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Madrid. Estas condiciones también podrían darse en el entorno de la Ibérica, el alto-medio Ebro y el área Cantábrica.

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Los archipiélagos presentarán condiciones diferentes. En Baleares, los cielos estarán poco nubosos, mientras que en Canarias se esperan cielos nubosos o con intervalos, con probables precipitaciones débiles y ocasionales. La calima, o polvo en suspensión, podría afectar a la mitad este y Baleares, provocando que las precipitaciones se produzcan en forma de barro. Además, se esperan bancos de niebla matinales dispersos en regiones del extremo norte peninsular y en las montañas del centro y sur. Estas condiciones pueden reducir la visibilidad y afectar a la calidad del aire. Es importante que las personas con problemas respiratorios tomen precauciones adicionales.

EVOLUCIÓN DE LAS TEMPERATURAS Y VIENTOS

En cuanto a las temperaturas, se espera un aumento de las máximas en Baleares, Melilla, el sureste peninsular y el Cantábrico oriental, mientras que se producirán descensos en el Cantábrico occidental, el alto-medio Ebro y la vertiente atlántica, que serán notables en áreas del centro y oeste peninsular. Las mínimas bajarán en el oeste peninsular y subirán en Baleares y regiones del centro este. Estos cambios bruscos de temperatura pueden afectar a la salud de las personas, especialmente a los más vulnerables. Se recomienda vestir con capas y mantenerse hidratado.

El viento soplará moderado del sur en Andalucía occidental, del sureste en el Ebro y del este y nordeste en Baleares y los litorales de la fachada oriental peninsular y de Galicia, donde podría haber algún intervalo fuerte. En el resto del país, el viento será flojo, de componente este en el Cantábrico y el resto de la vertiente mediterránea, y de componente sur en el resto, arreciando por la tarde.

En Canarias, se registrará viento flojo con predominio de la componente norte y el régimen de brisas.

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