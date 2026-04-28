Los 7 mejores relojes con GPS y llamadas para niños en 2026 (comparativa rápida)

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Si buscas un reloj infantil con GPS y llamadas, lo importante es equilibrar seguridad, facilidad de uso y precio. No todos ofrecen la misma precisión de localización ni el mismo nivel de control parental, y ahí es donde realmente se marcan las diferencias.

En esta comparativa rápida tienes modelos que cubren distintos perfiles: desde opciones muy completas con videollamadas hasta alternativas más básicas para niños que empiezan. En general, conviene fijarse en tres puntos clave:

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Precisión del GPS en tiempo real , sobre todo si el niño se mueve solo.

, sobre todo si el niño se mueve solo. Calidad de las llamadas o videollamadas , que afecta directamente a la comunicación.

, que afecta directamente a la comunicación. Control parental y app, que es lo que usarás tú a diario.

Aquí no hay un único “mejor reloj”, sino opciones que encajan mejor según la edad del niño, el uso que le vaya a dar y el nivel de control que quieras tener.

Top 7 mejores smartwatches infantiles con GPS, llamadas y cámara

Estos modelos destacan porque combinan funciones reales de seguridad con una experiencia pensada para niños. No todos incluyen cámara o videollamadas, pero sí cubren lo esencial: localización, comunicación y control desde el móvil.

La diferencia está en los detalles: algunos priorizan precisión, otros autonomía o sencillez. Elegir bien depende más del uso que del precio.

SoyMomo Space 3.0 4G – Mejor equilibrio entre precio, llamadas y funciones básicas

Hay relojes infantiles que prometen mucho… y luego están los que realmente consiguen que te quedes tranquilo cuando tu hijo sale de casa. El SoyMomo Space 3.0 juega en esa liga, aunque no todo es tan perfecto como parece sobre el papel.

Conectividad 4G: llamadas, videollamadas y mensajes en tiempo real

llamadas, videollamadas y mensajes en tiempo real GPS integrado: seguimiento de ubicación con mapas incluidos

seguimiento de ubicación con mapas incluidos Botón SOS: aviso rápido en situaciones de emergencia

aviso rápido en situaciones de emergencia Batería: 1000 mAh con autonomía ajustada al uso diario

Comunicación y control en el día a día

Lo mejor de este reloj es lo fácil que resulta mantener el contacto. Las llamadas funcionan bien y las videollamadas cumplen, aunque dependen bastante de la cobertura. No sustituye a un móvil, pero se acerca más de lo que cabría esperar en un dispositivo infantil.

El control parental está bien planteado. Desde la app puedes limitar contactos, bloquear funciones y ajustar horarios. Aquí lo importante no es tanto la cantidad de opciones, sino que realmente se entienden y se usan sin complicaciones.

Qué tal responde el GPS y la batería

El GPS hace su trabajo en situaciones normales, con una precisión aceptable en ciudad. Puede haber pequeñas desviaciones, algo habitual en este tipo de relojes, pero en general permite saber dónde está el niño sin demasiadas dudas.

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La batería, eso sí, es el punto más irregular. Sobre el papel parece generosa, pero en uso real con GPS activo y llamadas, podría quedarse corta al final del día. Conviene tener el cargador a mano si se usa de forma intensiva.

Pros:

Comunicación fluida con llamadas y videollamadas

Control parental intuitivo y completo

Funciones útiles sin distracciones innecesarias

Contras:

Autonomía algo justa en uso intensivo

Valoraciones aún escasas y algo dispares

Xplora X6 Play – Mejor precisión de GPS en tiempo real

Hay padres que solo quieren saber “dónde está”, y otros que buscan algo más cercano a un móvil controlado. El Xplora X6 Play intenta cubrir ambas cosas… y en general, lo consigue con bastante soltura.

GPS avanzado: combinación de GPS, WiFi y triangulación GSM

combinación de GPS, WiFi y triangulación GSM Conectividad 4G: llamadas, mensajes y envío de fotos

llamadas, mensajes y envío de fotos Modo colegio: bloquea funciones durante clase

bloquea funciones durante clase Resistencia IP68: aguanta agua y uso intensivo

Precisión del GPS en uso real

Aquí es donde realmente marca distancia frente a muchos rivales. El sistema híbrido de localización funciona mejor de lo habitual, sobre todo en ciudad, donde otros relojes suelen perder precisión.

No es perfecto puede haber pequeños retrasos en la actualización, pero en la práctica permite seguir la ubicación con bastante confianza. Las zonas seguras también están bien implementadas y avisan cuando el niño entra o sale de áreas clave.

Experiencia diaria y control parental

El uso es sencillo desde el primer día. Llamar, mandar audios o fotos… todo funciona sin complicaciones. El límite de contactos aprobados añade una capa de seguridad que se agradece.

El modo colegio es uno de esos detalles que acaban marcando la diferencia. Bloquea distracciones sin dejar de mantener activo el GPS y el botón SOS, algo que da bastante tranquilidad.

Eso sí, hay un punto importante: requiere suscripción para la SIM. No es caro, pero conviene tenerlo en cuenta porque forma parte del uso real del reloj.

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Pros:

GPS más preciso que la media

Modo colegio muy útil en el día a día

Comunicación estable y fácil de usar

Contras:

Necesita suscripción obligatoria para funcionar

Pantalla correcta, pero sin nada especial

SaveFamily Iconic Plus – Mejor control parental avanzado

Hay relojes infantiles que se quedan en lo básico… y otros que intentan acercarse demasiado a un móvil. El SaveFamily Iconic Plus 2 está justo en ese punto intermedio: más completo de lo habitual, pero sin perder el enfoque en seguridad.

GPS en tiempo real: localización con zonas seguras y botón SOS

localización con zonas seguras y botón SOS Apps integradas: WhatsApp, Spotify y asistente con IA

WhatsApp, Spotify y asistente con IA SIM incluida: conectividad con llamadas y datos desde el primer día

conectividad con llamadas y datos desde el primer día Sensores extra: temperatura y actividad diaria

Control parental y privacidad bien planteados

Aquí lo importante no es solo lo que hace el reloj, sino cómo lo controlas. La app de SaveFamily permite gestionar contactos, horarios y funciones sin demasiadas complicaciones. Todo está bastante ordenado.

Un detalle que suma es el enfoque en la privacidad. Los datos se almacenan en servidores europeos, algo que podría ser relevante si te preocupa dónde acaban las ubicaciones o las conversaciones.

En uso real, el sistema responde bien y no da sensación de estar “peleando” con la configuración.

Más funciones de las habituales (y no todas son necesarias)

Este modelo va un paso más allá en extras. Tiene WhatsApp, Spotify, videollamadas e incluso asistente con IA. Sobre el papel suena muy completo… pero conviene valorar si el niño realmente va a usar todo eso.

Algunas funciones aportan valor, como las llamadas o el GPS. Otras pueden quedarse en segundo plano. Aquí lo importante no es tanto tenerlo todo, sino que lo esencial funcione bien.

La batería cumple, aunque con tantas funciones activas podría requerir carga diaria.

Pros:

Control parental completo y fácil de usar

Muchas funciones en un solo dispositivo

SIM incluida y lista para usar

Contras:

Algunas funciones pueden resultar innecesarias

Autonomía justa si se usan todos los extras

Garmin Bounce – Mejor calidad de videollamadas

No todos los relojes infantiles quieren parecer un móvil en miniatura. El Garmin Bounce va por otro camino: menos distracciones, más actividad y control. Y eso cambia bastante la experiencia.

GPS en tiempo real: seguimiento con zonas seguras desde la app

seguimiento con zonas seguras desde la app Mensajes bidireccionales: texto y voz entre padres e hijo

texto y voz entre padres e hijo Resistencia al agua: apto para piscina y uso sin miramientos

apto para piscina y uso sin miramientos Autonomía: hasta 2 días según uso

Un enfoque más activo que tecnológico

Aquí Garmin juega a lo suyo. El reloj no intenta competir con apps o videollamadas, sino fomentar movimiento y hábitos saludables. El podómetro y los retos diarios tienen más peso de lo habitual, y eso se nota.

La comunicación es más básica: mensajes de texto y voz en lugar de llamadas tradicionales. Puede parecer limitado, pero en la práctica simplifica mucho el uso y evita distracciones.

Tiene sentido si la idea es retrasar el móvil y no sustituirlo.

Localización fiable y construcción muy sólida

El GPS funciona con bastante precisión, apoyado en la app Garmin Jr., que además permite definir zonas seguras y recibir alertas. No es el más completo en funciones, pero sí bastante consistente en lo importante.

En cuanto a materiales, está pensado para aguantar. Golpes, agua, uso diario sin cuidado… responde bien. Aquí Garmin cumple con su fama de durabilidad.

Eso sí, requiere suscripción LTE para sacarle todo el partido, y el precio es más alto que la media.

Pros:

GPS fiable y bien integrado con la app

Muy resistente y apto para agua

Fomenta actividad física de forma real

Contras:

Sin llamadas ni videollamadas tradicionales

Precio elevado y suscripción necesaria

XPLORA XGO 3 – Mejor opción educativa y lúdica

Hay modelos que intentan hacerlo todo… y otros que se centran en lo esencial. El Xplora XGO 3 va claramente por la segunda vía: comunicación básica, localización y poco más. Y, sinceramente, eso a veces es justo lo que se necesita.

GPS con zonas seguras: seguimiento y alertas de ubicación

seguimiento y alertas de ubicación Llamadas y mensajes: comunicación solo con contactos aprobados

comunicación solo con contactos aprobados Modo colegio: bloquea funciones durante clases

bloquea funciones durante clases Batería: 850 mAh para uso diario estándar

Lo básico funciona (y eso es lo importante)

Este reloj no intenta reinventar nada. Llamadas, mensajes, botón SOS y localización. Todo responde como debería, sin menús complicados ni funciones que el niño no va a usar.

El sistema de contactos cerrados añade tranquilidad. Solo puede comunicarse con números autorizados, lo que reduce bastante el riesgo de usos indebidos.

El GPS cumple bien en exteriores. No es el más preciso del mercado, pero ofrece una referencia fiable para el día a día.

Menos extras, menos distracciones

Aquí no hay apps, ni música, ni historias añadidas. Puede parecer limitado, pero tiene su lógica: menos estímulos, más control.

El modo colegio funciona correctamente y evita interrupciones en clase. Además, la posibilidad de conectarse a WiFi ayuda a reducir el consumo de datos, algo práctico a largo plazo.

Eso sí, la experiencia se siente algo más sencilla en comparación con modelos superiores de la propia marca.

Pros:

Funciones claras y fáciles de usar

Comunicación segura con contactos limitados

Menos distracciones para el niño

Contras:

GPS correcto, pero no especialmente preciso

Sin funciones avanzadas ni extras

SaveFamily Slim 4G – Alternativa económica con GPS funcional

No todo el mundo quiere gastar más de 100 € en un reloj infantil. Y ahí es donde modelos como el SaveFamily Slim 4G empiezan a tener sentido: cubren lo esencial sin disparar el presupuesto.

GPS en tiempo real: localización con zonas seguras

localización con zonas seguras Llamadas y videollamadas: comunicación directa con contactos autorizados

comunicación directa con contactos autorizados Botón SOS: aviso inmediato en caso de emergencia

aviso inmediato en caso de emergencia SIM incluida: conectividad lista desde el primer momento

Funciones básicas que cumplen sin complicaciones

Este reloj va directo al grano. Permite llamar, enviar mensajes y ver la ubicación del niño sin tener que lidiar con menús complejos. Todo se gestiona desde la app de forma bastante intuitiva.

El sistema de agenda cerrada funciona bien para evitar llamadas no deseadas. Y el GPS, sin ser de los más precisos, da una referencia suficiente para el día a día.

Incluye también detalles útiles como modo clase o zonas seguras, que en uso real acaban siendo más importantes que cualquier extra.

Un modelo sencillo con algún recorte lógico

El precio se nota en algunos aspectos. La interfaz es más básica y la experiencia general no es tan fluida como en modelos superiores.

La batería cumple para una jornada estándar, aunque con videollamadas o uso intensivo podría quedarse justa. Nada fuera de lo normal en esta gama.

Aun así, tiene sentido si lo que buscas es algo funcional sin pagar por extras que probablemente no se van a usar.

Pros:

Precio ajustado dentro de su categoría

Funciones esenciales bien resueltas

SIM incluida y fácil de configurar

Contras:

Rendimiento más básico que otros modelos

GPS correcto, pero mejorable en precisión

Space H2O – Mejor opción para empezar con smartwatch infantil

ay relojes infantiles que parecen pequeños smartphones… y luego están los que van al grano. El SoyMomo H2O es de los segundos: sencillo, directo y pensado para niños que empiezan con este tipo de dispositivos.

GPS con historial: localización y seguimiento de rutas

localización y seguimiento de rutas Llamadas y mensajes de voz: comunicación básica y controlada

comunicación básica y controlada Botón SOS: aviso inmediato en caso de emergencia

aviso inmediato en caso de emergencia Resistencia IP67: aguanta salpicaduras y uso diario

Lo esencial sin complicaciones

Este modelo funciona casi como un “primer móvil”, pero en formato reloj. Permite llamar a contactos autorizados, enviar audios y ver la ubicación del niño sin demasiadas vueltas.

El sistema de bloqueo a desconocidos es clave. Solo pueden contactar los números que hayas aprobado, lo que añade una capa de tranquilidad importante.

El GPS cumple para saber por dónde se mueve el niño, y el historial de posiciones es útil si quieres revisar rutas o comprobar horarios.

Pensado para empezar (con sus límites)

Aquí no hay apps, ni videollamadas, ni extras avanzados. Y eso, en muchos casos, es justo lo que se busca. Menos distracciones y más control.

Eso sí, se nota que es un modelo básico. La pantalla es pequeña y la experiencia general es más simple. También hay que tener en cuenta que la precisión del GPS puede variar según la cobertura.

Aun así, tiene sentido como primer smartwatch antes de dar el salto a algo más completo.

Pros:

Muy fácil de usar desde el primer día

Comunicación segura con contactos limitados

Precio bastante accesible

Contras:

Funciones bastante básicas

GPS correcto, pero con margen de mejora

Comparativa rápida de relojes infantiles con GPS y llamadas

Modelo GPS Llamadas Videollamadas Batería Extras clave SoyMomo Space 3.0 4G ✔️ Correcto ✔️ ✔️ 1000 mAh Mapas, control parental completo Xplora X6 Play ⭐ Muy preciso ✔️ ❌ ~1 día Modo colegio, resistencia IP68 SaveFamily Iconic Plus 2 ✔️ Tiempo real ✔️ ✔️ ~1 día WhatsApp, Spotify, IA Garmin Bounce ✔️ Fiable ❌ (solo mensajes) ❌ Hasta 2 días Actividad física, resistente agua Xplora XGO 3 ✔️ Básico ✔️ ❌ 850 mAh Modo colegio, uso sencillo SaveFamily Slim 4G ✔️ Funcional ✔️ ✔️ ~1 día SIM incluida, funciones básicas SoyMomo H2O ✔️ Básico ✔️ ❌ ~1 día Historial de rutas, IP67

Cómo elegir el mejor reloj inteligente infantil con GPS y llamadas

Elegir bien no va tanto de comprar el modelo más caro, sino de entender qué necesitas realmente. Hay relojes muy completos que luego apenas se aprovechan, y otros más simples que encajan mejor en el día a día.

Aquí conviene fijarse en tres cosas: cómo localiza al niño, cómo te comunicas con él y qué control tienes desde el móvil. Todo lo demás suma, pero no es lo que marca la diferencia.

Qué funciones son realmente importantes (GPS, llamadas, cámara)

Lo imprescindible es que el reloj permita saber dónde está el niño y poder contactar con él fácilmente. A partir de ahí, todo depende del uso.

GPS fiable: no tiene que ser perfecto, pero sí consistente

no tiene que ser perfecto, pero sí consistente Llamadas o mensajes: mejor si son simples y funcionan siempre

mejor si son simples y funcionan siempre Botón SOS: básico en cualquier modelo

básico en cualquier modelo Cámara o videollamadas: útil en algunos casos, pero no esencial

Aquí lo importante no es tener muchas funciones, sino que las básicas funcionen bien. Un reloj con demasiados extras puede acabar siendo más distracción que ayuda.

Tipos de GPS: tiempo real vs localización por intervalos

No todos los relojes localizan igual, y esto es clave.

El GPS en tiempo real actualiza la posición constantemente. Es más preciso, pero también consume más batería. Tiene sentido si el niño se mueve solo o quieres un seguimiento continuo.

La localización por intervalos actualiza cada cierto tiempo. Ahorra batería, pero puede dar información menos exacta.

En la práctica, la diferencia se nota más en ciudad o cuando el niño está en movimiento. Yo lo tendría en cuenta si la precisión es tu prioridad.

Calidad de llamadas: 2G vs 4G en smartwatches infantiles

La conectividad influye directamente en cómo se oye y se comunica el reloj.

2G: más básico, suficiente para llamadas simples

más básico, suficiente para llamadas simples 4G: mejor calidad de audio y permite videollamadas

Si buscas algo fluido y sin cortes, el 4G merece más la pena. Ahora bien, también suele implicar mayor consumo de batería y, en muchos casos, una suscripción.

Control parental: qué debes exigir como mínimo

El control desde la app es lo que realmente usarás cada día. Si esto falla, el resto pierde valor.

Como mínimo, conviene que incluya:

Gestión de contactos autorizados

Configuración de zonas seguras

Historial de ubicación

Modo colegio o bloqueo por horarios

Aquí lo importante no es solo lo que permite hacer, sino que sea fácil de usar. Un buen control parental simplifica mucho la experiencia.

Edad del niño y uso real del dispositivo

No es lo mismo un niño de 5 años que uno de 10. Y eso cambia completamente el tipo de reloj que tiene sentido comprar.

Más pequeños: mejor modelos simples, sin apps ni distracciones

mejor modelos simples, sin apps ni distracciones Mayores: pueden aprovechar videollamadas o funciones extra

Conviene pensar en el uso real. Si solo quieres saber dónde está y poder llamarle, un modelo básico puede ser suficiente.

Presupuesto: cuánto gastar en un smartwatch infantil

El precio suele marcar bastante el nivel de funciones, pero no siempre merece la pena subir de gama.

Menos de 80-100 €: funciones básicas, suficientes para empezar

funciones básicas, suficientes para empezar 100-150 €: mejor equilibrio entre control, GPS y llamadas

mejor equilibrio entre control, GPS y llamadas Más de 150 €: extras como videollamadas o apps

Aquí lo importante no es gastar más, sino gastar mejor. En muchos casos, un modelo intermedio cubre todo lo necesario sin pagar por funciones que apenas se van a usar.

Xplora vs SoyMomo vs SaveFamily: comparativa real 2025-2026

Las tres marcas cubren lo mismo sobre el papel —GPS, llamadas y control parental—, pero en la práctica juegan con prioridades muy distintas. Aquí es donde conviene ir más allá de la ficha técnica y entender qué hace mejor cada una.

Xplora vs SoyMomo: precio vs precisión GPS

Si comparas directamente, Xplora suele ganar en precisión de localización. Utiliza sistemas combinados (GPS, WiFi y redes móviles) que permiten una ubicación más fiable en entornos urbanos .

SoyMomo, en cambio, se mueve más en el terreno del equilibrio. El GPS funciona bien, pero no es tan fino en tiempo real. A cambio, el precio suele ser más contenido y el uso más sencillo.

Aquí la decisión es bastante clara:

Si lo importante es saber exactamente dónde está el niño → Xplora

Si buscas algo más económico y fácil de usar → SoyMomo

SoyMomo vs SaveFamily: seguridad vs control parental

Ambas marcas apuestan fuerte por la seguridad, pero lo hacen de forma distinta.

SoyMomo pone el foco en bloquear contactos y simplificar la comunicación. Menos opciones, menos riesgos.

SaveFamily va más allá en control. Su app permite gestionar más detalles: horarios, funciones, incluso contenido. Además, el enfoque en privacidad (datos en Europa) puede ser relevante según el caso.

Aquí lo importante no es quién tiene más funciones, sino quién te da más control real:

Más simple y directo → SoyMomo

Más configurable y completo → SaveFamily

Xplora vs SaveFamily: facilidad de uso vs funciones

Xplora suele ser más intuitivo. Todo está pensado para que funcione sin tocar demasiadas opciones desde el primer día. De hecho, su app permite gestionar contactos y zonas seguras de forma bastante directa .

SaveFamily, en cambio, ofrece más funciones: apps, sensores, opciones extra. El problema es que no siempre se aprovechan todas.

Aquí conviene fijarse en el uso real:

Uso sencillo, sin complicaciones → Xplora

Más funciones y personalización → SaveFamily

Qué marca elegir según tu prioridad (seguridad, precio o comunicación)

No hay una respuesta única, pero sí patrones bastante claros:

Seguridad y GPS: Xplora suele ofrecer más precisión

Xplora suele ofrecer más precisión Precio y simplicidad: SoyMomo encaja mejor

SoyMomo encaja mejor Control parental y funciones: SaveFamily es más completo

Si dudas, piensa en esto: ¿vas a usar todas las funciones o solo necesitas saber dónde está y poder llamarle? La respuesta suele aclarar bastante la elección.

Beneficios de usar un smartwatch infantil con GPS y llamadas

Un smartwatch infantil no sustituye al móvil… pero en muchos casos evita tener que comprarlo demasiado pronto. Y eso ya es una ventaja importante.

Seguridad y localización en tiempo real

El principal motivo para usar estos relojes es claro: saber dónde está el niño en cada momento.

Con GPS activo puedes:

Ver su ubicación desde el móvil

Recibir alertas si sale de zonas definidas

Tener un historial de movimientos

No es perfecto, pero aporta una capa de seguridad que antes no existía.

Comunicación directa sin móvil

Permite hablar o enviar mensajes sin darle un smartphone. Y eso cambia bastante las reglas del juego.

El niño puede:

Llamar solo a contactos autorizados

Enviar audios o mensajes simples

Avisar en caso de emergencia con un botón

Aquí lo importante es que la comunicación está controlada, no abierta como en un móvil.

Tranquilidad para padres y autonomía para niños

Es un equilibrio interesante. El niño gana independencia, pero los padres mantienen cierto control.

Puede ir solo al colegio o al parque, mientras tú sigues teniendo una referencia de dónde está. No elimina la preocupación, pero la reduce bastante.

Funciones educativas y hábitos saludables

Algunos modelos añaden extras que pueden tener sentido:

Podómetro o seguimiento de actividad

Retos de movimiento

Recordatorios básicos

No son imprescindibles, pero pueden ayudar a que el reloj no sea solo una herramienta de control, sino también algo útil en su día a día.

Problemas comunes y soluciones en relojes infantiles con GPS

Los fallos más habituales no suelen ser graves, pero sí frustrantes si no sabes por qué ocurren. La mayoría tienen solución rápida si entiendes cómo funcionan estos dispositivos.

El GPS no es preciso: causas y soluciones

Es bastante normal que el GPS no marque la ubicación exacta al metro. Estos relojes dependen de varios factores.

Las causas más comunes son:

Mala cobertura (interiores, zonas con edificios altos)

Uso de redes móviles en lugar de GPS puro

Configuración de ahorro de batería

Para mejorar la precisión, conviene:

Activar ubicación en alta precisión desde la app

Evitar zonas cerradas cuando necesites localizar con exactitud

Revisar que el reloj tenga buena señal

Aquí lo importante es entender que no es un GPS profesional, pero sí suficiente para uso diario.

Problemas con llamadas o cobertura

Si las llamadas fallan o se cortan, casi siempre tiene que ver con la red.

Puede deberse a:

Cobertura débil en la zona

Problemas con la SIM o la suscripción

Configuración incorrecta de red

Una solución sencilla suele ser reiniciar el reloj o comprobar que la SIM está bien activada. También ayuda verificar si el operador tiene buena cobertura en tu zona.

Duración de batería insuficiente

La batería suele ser uno de los puntos más delicados, sobre todo en modelos con GPS continuo y 4G.

El consumo aumenta mucho cuando:

El GPS está activo todo el tiempo

Se usan videollamadas

Hay mala cobertura (el reloj “fuerza” la señal)

Para alargar la autonomía:

Reduce la frecuencia de actualización del GPS

Evita videollamadas innecesarias

Activa modos de ahorro si están disponibles

En la práctica, muchos modelos requieren carga diaria si se usan intensivamente.

Configuración inicial complicada

El primer uso puede ser algo confuso, sobre todo si nunca has tenido uno.

Los problemas típicos:

Emparejar el reloj con la app

Activar la SIM correctamente

Configurar contactos y permisos

Lo mejor aquí es seguir el orden correcto: primero SIM, luego app y después ajustes. Una vez hecho, el uso diario suele ser mucho más sencillo.

Cómo configurar un reloj inteligente infantil paso a paso

Configurar uno de estos relojes no lleva más de 15-20 minutos, pero hacerlo bien desde el principio evita muchos problemas después.

Insertar SIM y activar llamadas

Empieza por la SIM. Sin esto, el reloj no podrá llamar ni enviar datos.

Inserta la SIM correctamente (apagado el dispositivo)

Activa la línea si requiere suscripción

Comprueba que tiene cobertura

Si algo falla aquí, el resto no funcionará.

Configurar GPS y zonas seguras

Una vez conectado, toca ajustar la localización.

Desde la app puedes:

Activar el GPS

Definir zonas seguras (casa, colegio)

Configurar alertas

Esto es clave para recibir notificaciones cuando el niño se mueve fuera de lo previsto.

Instalar app de control parental

Cada marca tiene su propia app, y es donde realmente gestionas el reloj.

Instálala en tu móvil y:

Vincula el reloj mediante QR o código

Configura tu perfil como administrador

Ajusta permisos básicos

Aquí conviene tomarse un minuto extra para revisar opciones, porque muchas funciones dependen de esto.

Añadir contactos y activar botón SOS

El último paso es definir con quién puede comunicarse el niño.

Añade contactos autorizados

Bloquea números desconocidos

Configura el botón SOS

Este botón suele enviar ubicación y llamar automáticamente a contactos clave, así que merece la pena dejarlo bien ajustado.

¿Cuál es el mejor reloj con GPS en tiempo real para niños?

Depende del nivel de precisión que busques, pero en general Xplora suele estar por delante en localización en tiempo real. Funciona mejor en ciudad y ofrece seguimiento más constante.

Aun así, otros modelos cumplen bien si no necesitas tanta exactitud.

¿Necesitan SIM todos los smartwatches infantiles?

Sí, la mayoría la necesitan. Sin SIM no hay llamadas, datos ni localización en tiempo real.

Algunos modelos incluyen SIM propia con suscripción, mientras que otros permiten usar una externa. Conviene revisar este punto antes de comprar.

¿A partir de qué edad usar un reloj inteligente infantil?

No hay una edad exacta, pero suele tener sentido a partir de los 5-6 años, cuando el niño empieza a moverse con cierta autonomía.

Antes de eso, muchas funciones se desaprovechan.

¿Son seguros los relojes con GPS para niños?

Sí, siempre que estén bien configurados. El punto clave es limitar contactos y usar apps oficiales de cada marca.

Además, muchos modelos almacenan datos en servidores protegidos, lo que añade una capa extra de seguridad.

¿Qué marca es mejor: Xplora o SoyMomo?

No hay una mejor en todos los casos.

Xplora : mejor GPS y mayor precisión

: mejor GPS y mayor precisión SoyMomo: más sencillo y normalmente más económico

La elección depende de si priorizas localización o facilidad de uso.