Se filtra la fecha de EA Sports UFC 6 y llega antes de lo esperado

Bueno, parece que no toca esperar al otoño. EA Sports UFC 6 tiene fecha de lanzamiento filtrada para el 19 de junio de 2026, según el leaker Billbil-kun, y el anuncio oficial llegaría en cuestión de días.

El bombazo lo ha soltado el sospechoso habitual cuando hablamos de filtraciones de calendarios: Billbil-kun, que en los últimos años no ha fallado prácticamente ninguna. A su información se suma un reporte de Insider Gaming que apunta exactamente a la misma ventana, así que la cosa pinta sólida. EA, por su parte, sigue en silencio. De momento.

Qué dice exactamente la filtración

La fecha que manejan ambas fuentes es el 19 de junio de 2026 como día de salida mundial, justo antes del verano fuerte y lejos de la avalancha de releases otoñales. EA prepararía el anuncio oficial para los próximos días, presumiblemente con un tráiler de gameplay y la confirmación del roster, que es lo que de verdad mueve la conversación en este género.

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El movimiento tiene lógica de calendario. Junio es un hueco históricamente flojo en lanzamientos AAA y permite a EA capitalizar el verano sin pelearse con el cierre de año. Además, encaja con el ciclo de la propia UFC, que en esos meses suele tener carteleras potentes y mucha conversación en redes alrededor del MMA.

El anterior, UFC 5, salió en octubre de 2023 y el recibimiento fue tibio: gráficos espectaculares gracias al motor Frostbite, pero un meta de juego que la comunidad criticó por sentirse menos profundo que entregas anteriores. Tres años después, EA tiene margen suficiente para haber pulido cosas, aunque el silencio promocional hasta ahora ha sido sospechosamente largo.

Por qué este leak es más jugoso de lo que parece

Las filtraciones de Billbil-kun llevan años marcando el calendario real del sector antes que las propias compañías, y EA no es ajena a esto. Lo curioso aquí es que el juego apenas ha tenido marketing previo: ni teaser oficial, ni roster confirmado, ni gameplay en condiciones. Ir de cero a fecha de salida en menos de dos meses es un sprint de comunicación, no una campaña.

¿Qué nos dice eso? Dos lecturas posibles. La buena: EA tiene tanta confianza en el producto que no necesita meses de hype, suelta el juego y deja que las review hablen. La mala: el lanzamiento llega con prisas, posiblemente para cerrar un año fiscal, y veremos un día uno con parches importantes. Apostaría por algo intermedio, que es lo más habitual en el sector.

Lo que está en juego para el género MMA

El simulador de MMA es un nicho raro. Solo EA mantiene la licencia oficial y la competencia directa es prácticamente inexistente, así que la presión real no viene de otros estudios sino de la propia comunidad, que es exigente, sabe de combates y detecta cualquier mecánica recauchutada. Si comparamos con cómo EA Sports FC ha ido perdiendo entusiasmo año tras año por iteraciones tibias, el riesgo de UFC 6 es claro: que se note a refrito.

Eso sí, el contexto ayuda. La UFC vive un buen momento mediático, los streamers de combate están más activos que nunca y el roguelike y el indie dominan el debate, pero deportes y peleas siguen siendo un género resistente con su público fiel. Si EA mete una capa de IA decente en el comportamiento de los rivales y un modo carrera que no parezca el de hace cinco años, hay producto. Si no, será otro release que la comunidad olvidará en seis meses. La pregunta es cuál de las dos versiones nos llega el 19 de junio. Pronto lo sabremos.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 6/10. La fecha mola, el género lo agradece y EA tiene la licencia exclusiva, pero llegar a un mes y medio del lanzamiento sin gameplay oficial es para mirar de reojo. Comprable si eres fan del MMA, esperable a rebajas si vienes escaldado de UFC 5.

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El resumen para vagos (TL;DR)