Ricardo Darín rechazó Hollywood y suelta una confesión inesperada

Ricardo Darín ha vuelto a hablar y, como siempre, ha dejado titular para rato. En una entrevista íntima con El Comercio, el actor argentino reconoce que rechazó Hollywood y suelta una confesión que nadie esperaba: se arrepiente de no haber acabado sus estudios.

A sus casi cinco décadas frente a la cámara, Darín sigue siendo eso que todos dicen y pocos son: un tipo que dice que no a Estados Unidos sin que le tiemble la voz. Y mientras Hollywood se rifa a cualquier rostro latino con tirón, él prefiere seguir haciendo cine en Buenos Aires. Rechazar Hollywood en 2026 sigue siendo una rareza absoluta.

Por qué dijo no a Hollywood (y por qué tiene sentido)

El argumento de Darín no es nuevo, pero esta vez lo afina. Cuenta que nunca le sedujo la maquinaria americana, que su vida está en Argentina y que el idioma pesa más de lo que parece. Lo dice sin pose, sin ese rollo de actor europeo que se hace el interesante. Es lo que hay.

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Le han ofrecido cosas, claro. Pero el actor de El secreto de sus ojos, Relatos salvajes y Argentina, 1985 tiene una carrera tan sólida en castellano que el salto le sale caro emocionalmente. Y ojo: con el Oscar a Mejor Película Internacional ya ganado en 2010 y la nominación de 2023, no necesita validación de nadie en Los Ángeles. Tela.

La confesión que nadie vio venir

Aquí viene lo bueno. En plena charla, Darín se sincera sobre lo único que de verdad le pesa: no haber terminado el secundario ni la universidad. 'De eso me arrepiento', suelta, así, en seco. Y lo justifica: empezó a trabajar muy joven, la actuación se lo comió todo, y aquellos estudios quedaron en pausa para siempre.

Es una declaración rara en un actor de su nivel. La mayoría blinda su biografía, vende el mito del talento autodidacta y a otra cosa. Él no. Reconoce que le falta esa pieza y lo cuenta sin dramatismo. Una honestidad que en 2026 cotiza al alza en redes, donde el tipo sigue funcionando entre públicos jóvenes que ni siquiera vieron Nueve reinas en su estreno.

Lo que esta entrevista dice de él (y del cine en español)

Cuesta no comparar a Darín con otros nombres que sí cruzaron el charco. Javier Bardem, Penélope Cruz, Eugenio Derbez, Diego Luna, Gael García Bernal: todos hicieron su jugada en Estados Unidos con resultados desiguales. Algunos volvieron, otros se quedaron, otros van y vienen. La carrera de Darín, en cambio, es un experimento al revés: demuestra que se puede ser una superestrella iberoamericana sin pisar Hollywood, con una taquilla y un prestigio críticos que cualquier agente de William Morris firmaría a ciegas.

El paralelismo más cercano sería el de Toni Servillo en Italia, otro actor enorme que opera casi siempre en su idioma y que solo cruza fronteras cuando el proyecto lo merece. Y mientras tanto, el cine argentino sigue exportando como pocos: el catálogo latinoamericano de Netflix ha multiplicado por tres su consumo internacional en los últimos cinco años, con Argentina como motor principal. La tesis de Darín de que 'no hace falta irse para llegar' lleva años sosteniéndose con datos. Y la próxima temporada de premios va a tener acento porteño otra vez, agárrate.

¿La pregunta interesante? Si actores como él dejan de cruzar el charco y el público joven los descubre por TikTok y por las plataformas, ¿qué le queda a Hollywood como reclamo aspiracional para el talento latino? Dejémoslo en un 'ya veremos'.

El chisme en 3 claves (TL;DR)