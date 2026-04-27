Colapinto paraliza Palermo con un F1 y Pergolini se cuela en el show

Franco Colapinto montó un show en Palermo que paralizó Buenos Aires y, de paso, hizo vibrar a Mario Pergolini como a un pibe de doce años. La exhibición con un Lotus F1 rodando por la avenida del Libertador se convirtió anoche en el clip más compartido de Argentina, y el cameo del histórico conductor le dio la guinda perfecta.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. El piloto del momento haciendo donuts en pleno Palermo, miles de personas cortando calles y Pergolini grabando como un fan más. Argentina lleva 24 horas hablando solo de esto.

Lo que pasó cuando un F1 cruzó Palermo a fondo

La exhibición la organizó la escudería como evento promocional aprovechando el tirón del piloto argentino, y la respuesta fue masiva: miles de personas se agolparon en Palermo desde primera hora de la tarde. Hubo cortes de tráfico, bocinas, banderas y un rugido de motor V6 turbo híbrido que en una ciudad acostumbrada al ruido sonó a otra cosa. A evento histórico, básicamente.

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Colapinto rodó con el monoplaza dejando la postal que todo aficionado argentino había soñado desde los tiempos de Reutemann. Y entonces apareció Pergolini. El conductor se metió en plena zona del paddock improvisado y compartió plano con el piloto, en un gesto que en redes interpretaron como pasaje de antorcha generacional. La web oficial de Lotus ya había anunciado la gira de exhibiciones, pero nadie esperaba semejante respuesta.

Por qué medio Buenos Aires se ha vuelto loco

A ver, vamos por partes. Argentina no tenía un piloto compitiendo arriba en la Fórmula 1 desde hacía dos décadas largas, y Colapinto ha pasado de promesa a fenómeno sociológico en apenas un año y medio. Cada movimiento suyo es trending. Cada radio en carrera, viral. Cada visita al país, evento de Estado.

El detalle que muchos se han saltado: el clip de Pergolini abrazando al piloto superó los 4 millones de reproducciones en menos de doce horas, según el conteo que circulaba esta mañana en X. Más que cualquier publicación de la cuenta oficial de la F1 en lo que va de semana. Tela.

Pergolini, que lleva casi cuatro décadas en la radio y la tele argentina, no es de los que se emocionan en cámara. Y ahí estaba, con la sonrisa de quien acaba de ver algo grande. Cosas que pasan en 2026.

El precedente que nadie está mencionando

La comparación inevitable es con la exhibición que hizo Red Bull en 2018 con Daniel Ricciardo recorriendo Washington, o más cerca todavía, con la visita de Verstappen a Países Bajos antes del GP de Zandvoort. Pero hay un matiz: aquellas eran demostraciones de marketing fríamente calculadas. Lo de ayer en Palermo tuvo otro componente, casi religioso. La gente no fue a ver un coche, fue a ver a uno de los suyos.

Mi lectura es que Argentina está construyendo un mito en tiempo real y Colapinto lo sabe. La exposición es brutal, la presión también, pero el manejo mediático del piloto está siendo de masterclass. Cada aparición pública suma capa, suma seguidores, suma patrocinadores. Y cuando se cuela alguien como Pergolini, el relato se ensancha: ya no es solo deporte, es cultura pop nacional.

¿Lo siguiente? La temporada está calentita y el GP de Argentina lleva años flirteando con volver al calendario. Si el piloto sigue así, la presión sobre la FIA y los promotores va a ser dificil de ignorar. Y hasta aquí puedo leer.

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