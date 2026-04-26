El problema Chupe estalla en el Málaga CF: una oferta difícil de rechazar en Segunda

El Málaga CF ha recibido una noticia que desestabiliza su tramo final de temporada. El SC Braga ha puesto sus ojos en Carlos Ruiz Rubio ‘Chupe’, el delantero que sostiene las esperanzas de ascenso del equipo.

El club portugués prepara una ofensiva económica que pondrá a prueba la resistencia de la directiva malaguista en el próximo mercado de verano.

La explosión de Chupe en LaLiga Hypermotion no ha pasado desapercibida. Con 18 goles y 3 asistencias en 34 partidos, el atacante de 21 años es la gran revelación de la categoría.

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El interés del Braga responde a su estrategia de captar talento joven para revalorizarlo en Europa. Para el Málaga, perder a su referente ofensivo supondría un golpe deportivo incalculable justo cuando se pelea por el playoff.

La condición de Chupe para rechazar al Braga y seguir en el Málaga CF

El futuro del delantero está ligado a los resultados inmediatos. Aunque Chupe tiene contrato hasta 2028, una permanencia en Segunda División haría casi imposible retenerlo. El jugador busca dar un salto competitivo y el Braga ofrece visibilidad europea, un escaparate que el Málaga solo podrá igualar si consigue subir a Primera. La presión sobre el equipo aumenta con cada jornada que pasa.

El valor de mercado del jugador ronda los seis millones de euros, pero la puja entre varios clubes interesados podría elevar esa cifra.

La directiva sabe que una venta millonaria equilibraría las cuentas, pero el coste social de perder a su goleador sería altísimo. Todo queda supeditado al desenlace de la temporada y a la voluntad de un futbolista que ya ha llamado la atención de la Selección sub-21.

Guerra abierta en el mercado: los 18 goles de Chupe gustan a toda Europa

A pesar de un bache reciente, el doblete de Chupe ante el Castellón ha reactivado las alarmas. Su capacidad para firmar siete dobletes en un solo curso demuestra que es un delantero diferente, capaz de decidir partidos por sí mismo.

Esta regularidad es la que ha llevado al Braga a acelerar los contactos para cerrar su incorporación cuanto antes, aprovechando la incertidumbre sobre el ascenso malagueño.

Chupe celebra un gol con el Málaga CF Fuente: MCF

El vestuario intenta aislarse, pero la sombra del fútbol portugués es alargada. La posibilidad de que Chupe fuerce su salida si el equipo no sube es un temor real en las oficinas de Martiricos. Mientras tanto, el delantero sigue enfocado en el césped, sabiendo que cada gol aumenta su precio y complica su continuidad en La Rosaleda. El Málaga está obligado a ganar para no perder a su joya.

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Con todo, el Málaga CF se encuentra en una encrucijada. El rendimiento de su estrella ha devuelto la ilusión a la grada, pero ha provocado que clubes extranjeros quieran pescar en su plantilla. Las próximas semanas marcarán el destino de un futbolista que parece destinado a cotas mayores, ya sea vistiendo la blanquiazul en la élite o cruzando la frontera este mismo verano.

Más información: El Málaga CF de Funes no tiene techo: los datos que alimentan el sueño del ascenso.