Warner aprueba la fusión con Paramount: terremoto en Hollywood

Hollywood se acaba de partir en dos y nadie está mirando para otro lado. Los accionistas de Warner Bros Discovery han dado luz verde a la fusión con Paramount Skydance y el mapa audiovisual cambia esta misma semana. Agárrate.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. No es un beef entre influencers, pero sí el movimiento corporativo más gordo del año en la industria del entretenimiento. Warner y Paramount en la misma casa es como juntar a los Vengadores y la Liga de la Justicia en un mismo salón. Tela marinera.

Qué ha pasado exactamente en la junta

Según adelantó El Independiente este 23 de abril, la junta de accionistas de Warner Bros Discovery aprobó la operación que la une con Paramount Skydance. La macro-fusión crea un gigante audiovisual con HBO Max, Paramount+, los estudios de Warner Bros, CBS, MTV, Nickelodeon, DC Studios y el catálogo de Paramount Pictures bajo el mismo paraguas. El resultado es el grupo de contenidos más potente de Occidente después de Disney.

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Traducción a cristiano: Succession, The Last of Us, House of the Dragon, Yellowstone, South Park, Star Trek y toda la factoría DC podrían acabar en la misma plataforma. O fusionarse en una sola. Todavía no está claro qué pasa con HBO Max y Paramount+ a medio plazo, pero en Hollywood ya dan por hecho que una de las dos marcas se queda tocada. Cosas que pasan en 2026.

Por qué medio Twitter está llorando (y la otra mitad temblando)

La reacción en X ha sido inmediata y polarizada. Por un lado, los fans de DC celebrando que James Gunn tendrá más músculo detrás. Por otro, medio fandom de HBO entrando en pánico pensando que el catálogo premium quedará diluido en el mismo vertedero que los realities de MTV. Hay memes, hay drama, hay cuentas grandes de cinéfilos pidiendo calma y, sobre todo, hay una pregunta en el aire: ¿qué serie se carga esta fusión antes de nacer?

Los números asustan. La operación crea un conglomerado con una capitalización combinada de varias decenas de miles de millones de euros y un catálogo que supera las 200.000 horas de contenido entre cine, series y TV tradicional. Es el movimiento corporativo más grande del sector audiovisual desde la compra de Fox por Disney en 2019. Y las consecuencias laborales van a ser reales: cuando dos gigantes se juntan, lo primero que recortan son equipos duplicados. Despidos, cancelaciones y proyectos congelados. El guion de siempre.

Lo que esto significa para el que ve series en el sofá

Conviene poner esto en contexto. La fusión Disney-Fox prometió sinergias mágicas y acabó cargándose divisiones enteras, cancelando proyectos de Fox Searchlight y dejando a medio equipo creativo en la calle. La de Warner-Discovery en 2022 fue peor: David Zaslav entró con la motosierra, borró pelis ya rodadas por motivos fiscales y llenó titulares durante meses. El precedente no invita al optimismo. Cuando dos estudios se unen, el público gana catálogo y pierde variedad.

Mi lectura, desde la redacción: a corto plazo, el espectador español verá cómo HBO Max se refuerza con la llegada progresiva del fondo de Paramount, lo cual mola. A medio plazo, toca mirar con lupa qué series renueva el nuevo consejo y cuáles quedan en el limbo, porque con tanto solapamiento (dos servicios de streaming, dos estudios, dos divisiones de animación) las tijeras van a volar. Y ojo al papel de Skydance, que entra con David Ellison pisando fuerte y mucho dinero saudí detrás. El próximo movimiento serio llegará en los resultados trimestrales de verano. Hasta entonces, palomitas.

Caos, pero caos del bueno.

El chisme en 3 claves (TL;DR)