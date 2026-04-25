Detenido un aficionado de la Real por acosar a una autocaravana del Atleti

Lo que tenía que ser una jornada de fútbol en Sevilla acabó con un detenido, una autocaravana acosada y un vídeo dando la vuelta a España. La final de Copa dio para mucho, pero la postal más fea llegó en la carretera.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Vídeo viral, detenido confirmado, dos aficiones implicadas y la Guardia Civil en el guion. La conversación va a durar días.

Qué pasó exactamente en esa carretera

Un aficionado de la Real Sociedad, de 33 años, ha sido detenido por conducción temeraria tras un acoso en carretera grabado en vídeo. La escena, según informa 20minutos, muestra a varias furgonetas con banderas txuri-urdin rodeando a una autocaravana en la que viajaban seguidores del Atlético de Madrid después de la final de la Copa del Rey disputada en Sevilla.

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En las imágenes se ve cómo los vehículos hacen maniobras peligrosas, se cruzan, frenan en seco y obligan a la autocaravana rojiblanca a circular pegada al arcén. Hay golpes en la chapa, gritos por la ventanilla y banderas ondeando como si aquello fuera una persecución de película. Tela.

El vídeo se viralizó en cuestión de horas en X y TikTok, con miles de comentarios pidiendo identificar a los conductores. Y la cosa fue rápida: la Guardia Civil abrió diligencias y, según las mismas fuentes, localizó al detenido por su matrícula. El conductor responde por un delito contra la seguridad vial, con la conducción temeraria como cargo principal.

Por qué medio Twitter está pidiendo mano dura

Aquí viene lo bueno. La indignación no es solo del lado atlético. Buena parte del aficionado de la Real ha salido a despegarse del episodio en redes, dejando claro que eso no representa a la afición donostiarra, una de las más respetadas del fútbol español. Una cosa es la rivalidad y otra muy distinta jugar a estrellar a una familia en la A-4, y eso lo tiene clarísimo casi todo el mundo.

Lo más comentado, además del propio acoso, es el detalle de la autocaravana: dentro viajaban aficionados con niños. Cuando se ha sabido, el tono del debate ha subido varios escalones. ¿De verdad merece la pena un partido para arriesgar así en una autovía?

El precedente que nadie quiere repetir

Lo de los desplazamientos de aficionados terminando mal en carretera no es nuevo, y ese es el problema. En el fútbol español hay episodios recientes que pintan un patrón feo: peleas en áreas de servicio, autobuses apedreados, ultras viajando con un guion más propio de los noventa que de 2026. La diferencia ahora es el móvil. Todo se graba, todo se sube, todo se identifica.

Y aquí el matiz importante: lo que vimos no es tifo ni cántico. Es alguien al volante, con otros vehículos detrás, intentando intimidar a una familia que volvía a casa. Lo de Sevilla, en lo deportivo, durará una temporada en la memoria. Lo de la A-4 puede pesar mucho más en lo legal: hay imágenes, hay matrícula, hay testigos. La pregunta ahora es si la sanción será ejemplar o se quedará en multa y susto. Veremos en las próximas semanas qué propone la Fiscalía y si la peña a la que pertenece el detenido toma medidas internas. Dejémoslo en un 'ya veremos'.

El chisme en 3 claves (TL;DR)