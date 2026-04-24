MrBeast montó un reto en un súper y 'Juan el mexicano' la rompió

MrBeast montó un reto de esos que parecen inofensivos sobre el papel: encerrar a un grupo de personas en un supermercado con 250.000 dólares esperando al último superviviente. Nadie calculó que apareciera Juan.

Qué ha montado esta vez el youtuber más rico de internet

El de siempre, pero a lo bestia. MrBeast metió a decenas de participantes en un súper con la promesa de un cuarto de millón de dólares para quien aguantara más días sin salir. Comida, techo, cámaras por todas partes y unas reglas diseñadas para que la gente tirara la toalla a los dos días. Ahí va el cálculo clásico del canal: mucho dinero en juego, pero con un pronóstico interno que decía que nadie iba a apretar demasiado los dientes.

La producción diseñó pruebas de eliminación, aburrimiento programado y algún que otro golpe de guion. El plan funcionaba bien hasta que entró en escena un concursante que la organización no había fichado en su radar emocional: un padre de familia mexicano al que internet ya conoce como Juan.

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Por qué 'Juan el mexicano' se ha comido el reto

Porque Juan no está jugando. Juan está trabajando. Y esa diferencia, en un formato pensado para gringos en modo challenge, lo cambia todo.

Mientras el resto de participantes se derriten por no poder mirar el móvil o por echar de menos Starbucks, Juan lleva días tranquilo, organizando su esquina del supermercado como quien monta campamento base. Para él, 250.000 dólares no es un premio, es el futuro de su familia. Y se nota en cada plano: duerme lo que tiene que dormir, come lo que hay, no entra en dramas y mira a cámara con esa expresión de quien ha aguantado cosas peores fuera del plató.

El resultado en redes ha sido inmediato. Clips del tipo 'Juan ni se inmuta mientras los demás lloran' acumulan millones de reproducciones, memes de Juan con la estética de estampita religiosa, y una oleada de comentarios en español celebrando que, por una vez, el protagonista del vídeo no sea el típico influencer de 22 años con dentadura perfecta. La comunidad hispanohablante ha adoptado a Juan como símbolo.

Lo que esto dice del formato MrBeast (y de quién lo está viendo)

MrBeast lleva años perfeccionando una fórmula que, en el fondo, vende lo mismo: la ilusión de que cualquiera puede llevarse un cheque inmenso si aguanta una tontería. Funcionó con Squid Game versión real, funcionó con las 100 personas encerradas en un círculo, funciona con cada variación del esquema. Pero el formato empieza a chirriar cuando entra alguien que no está ahí por el clout (la viralidad por la viralidad), sino por necesidad real. Juan rompe el espectáculo porque lo convierte en otra cosa.

Ya pasó algo parecido con concursantes de Squid Game: The Challenge que convirtieron el reality en una cuestión de supervivencia emocional. Y con participantes de realities españoles que aguantaban lo indecible porque el premio era literalmente salir del pozo. El reto deja de ser entretenimiento cuando entra la vida real por la puerta. No es nuevo, pero cada vez que pasa recuerda que detrás de los números de visualizaciones hay gente jugándose cosas muy distintas. Y que el algoritmo, curiosamente, premia a quien juega menos.

Queda ver cómo termina el reto y si MrBeast aprovechará el tirón de Juan para el próximo vídeo, o si se conformará con que el canal rompa otra vez sus récords de visualizaciones. Lo previsible es lo segundo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. No por el formato, que ya lo hemos visto quince veces, sino por Juan. El contenido que MrBeast no sabía que necesitaba su canal — y que probablemente no podrá replicar aunque lo intente.

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El resumen para vagos (TL;DR)