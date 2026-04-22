Cruce de acusaciones entre Terelu Campos y Álex Ghita por defender a sus favoritos en 'Supervivientes'

La actual edición de 'Supervivientes' atraviesa uno de sus momentos más críticos y convulsos. Lo que comenzó como una convivencia de supervivencia extrema ha derivado en una guerra que ha saltado de las playas de Honduras a las redes sociales, con figuras de la talla de Terelu Campos tomando una posición determinante.

La colaboradora no ha dudado en señalar a Gerard Arias tras el último y polémico episodio vivido con Claudia Chacón, una situación que ha generado un terremoto mediático y ha puesto en entredicho la continuidad del concursante manchego en el formato de Telecinco.

La tensión se desbordó durante la gala de este pasado domingo en 'Conexión Honduras', tras la celebración de La Batalla de Titanes. Gerard Arias, quien comparte un pasado sentimental con Claudia desde su paso por 'La isla de las tentaciones', se alzó con la victoria en la prueba de recompensa. Sin embargo, su elección para disfrutar de la barbacoa dejó a todos perplejos: prefirió a Nagore Robles antes que a su antigua compañera. Este gesto fue interpretado como una traición imperdonable por parte de Claudia y gran parte de la audiencia de 'Supervivientes', desencadenando una crisis que ha obligado incluso a la dirección del programa a intervenir con sanciones disciplinarias.

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El veredicto de Terelu Campos sobre el concurso de Gerard Arias en 'Supervivientes'

El veredicto de Terelu Campos sobre el concurso de Gerard Arias en 'Supervivientes' | Fuente: Telecinco

La reacción de Terelu Campos no se hizo esperar a través de sus perfiles oficiales. La hija de María Teresa Campos, conocedora de los entresijos de la telerrealidad tras su propia experiencia en el concurso el año pasado, utilizó su cuenta de Instagram para movilizar a sus más de 355.000 seguidores. Para la colaboradora, el movimiento estratégico de Gerard hacia Nagore Robles, una de las figuras más veteranas de la cadena que apenas lleva un mes en la isla, supone un error de cálculo fatal que podría costarle su expulsión definitiva este jueves.

En sus redes sociales, Terelu defendió a la joven frente a lo que considera un desprecio injustificado. “¡Ojalá los seguidores de Claudia voten para salvar a cualquiera de los nominados y se vaya Gerard!”, expresó la hermana de Carmen Borrego. Su análisis del juego de Arias fue demoledor, sugiriendo que el miedo a la relevancia de Nagore en televisión nubló el juicio del superviviente. “¡Claudia jamás le hubiera hecho eso a él! ¡Qué miedo le tiene a Nagore! ¡Qué pena! Para mí acaba de cargarse su concurso”, sentenció.

La explosión emocional de Claudia Chacón y el origen del conflicto

La explosión emocional de Claudia Chacón y el origen del conflicto | Fuente: Telecinco

La decisión de Gerard Arias no solo provocó el rechazo de los colaboradores externos, sino que hundió anímicamente a Claudia en Honduras. La joven, visiblemente alterada y entre lágrimas, no contuvo sus calificativos hacia el que consideraba su aliado en la isla. “Eres un pelota, la eliges a ella por su recorrido en la tele, chupaculos. Se acaba de retratar. Se lo da a Nagore porque le interesa, que le gusta más la fama y una cámara que a nada, friki. A mí que ni se acerque”, exclamó Claudia.

Claudia basó su indignación en el hecho de que Nagore Robles acababa de llegar al programa y ya había disfrutado de otros privilegios recientemente. “Siempre estoy nominada y ahora esto. No me lo merecía. No se merece una persona como Nagore, que lleva aquí la mitad de tiempo que yo, comer antes que yo. Ella está más fuerte que yo, no tiene sentido esto. Ya se le caerá la careta”, manifestó la concursante. El nivel de tensión llegó a tal punto que la presentadora María Lamela tuvo que intervenir ante la negativa de Claudia a participar en las tareas derivadas de la recompensa: “Se acabó y se acabó. No quiero volver a ver este nivel y este tono eh”, advirtió la periodista de 'Supervivientes'.

Cruce de acusaciones entre Terelu Campos y Álex Ghita

Álex Ghita | Fuente: Telecinco

La opinión pública se ha dividido, y uno de los defensores más férreos de Gerard ha sido Álex Ghita. El exnovio de Adara Molinero no dudó en responder a Terelu Campos, cuestionando su autoridad para juzgar quién debe o no seguir en un concurso de esta naturaleza. Ghita interrumpió su desayuno para replicar a la colaboradora en la zona de comentarios, ironizando sobre su papel en la edición anterior. “Precisamente tú para hablar de quién se carga o no un concurso… tiene tela, solo te ha faltado ya proclamarte ganadora de esta edición, directa desde el sofá”, escribió.

Para Álex Ghita, la actitud de Claudia Chacón es fruto de provocaciones y gritos que Gerard ha sabido aguantar hasta el momento. “Pedir la expulsión de alguien que aguanta provocaciones diarias sin caer en la trampa… ¡no lo entiendo, Terelu!”, le recriminó el concursante que anteriormente quiso abandonar el programa. Según su visión, Arias debe continuar en 'Supervivientes' precisamente por mantenerse firme ante lo que él considera una actitud desmedida de la amiga de Maica Benedicto.

Sanciones disciplinarias y ruptura en la palapa de 'Supervivientes'

Sanciones disciplinarias y ruptura en la palapa de 'Supervivientes' | Fuente: Telecinco

La situación se tornó insostenible cuando, durante la gala de Tierra de Nadie, se visionaron las imágenes de lo ocurrido tras la barbacoa. El enfrentamiento verbal en la barca de regreso fue de una gravedad extrema, incluyendo descalificaciones que la dirección no ha pasado por alto. Gerard Arias llegó a insinuar conductas inapropiadas en el pasado de Claudia, lo que provocó que la joven solicitara activar el protocolo de abandono. “Yo como dependienta y camarera de noche puedo irme de viaje con mis amigos y no me tiene que decir nadie prostituta por eso”, defendió Claudia.

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Ante la magnitud del escándalo, Gerard se derrumbó y mostró su remordimiento entre lágrimas antes de intentar huir de la palapa pidiendo una barca para irse. “De verdad lo digo, me quiero ir a mi casa. Lo que he hecho no se hace, nunca se le llama eso a una mujer. Lo he hecho fatal y me avergüenzo”, confesó el bombero.