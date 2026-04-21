Modo Xbox en Windows 11: el plan de Microsoft para convertir tu PC en una consola de videojuegos

Microsoft, siendo consciente de que los tiempos cambian y su público está cambiando en lo que respecta a sus preferencias, ha decidido que llega el momento de que Windows 11, su sistema operativo para PC, pueda contar con el que será su nuevo "modo Xbox", una función revolucionaría.

Los planes de la compañía fundada por Bill Gates y Paul Allen tienen un plan para convertir tu PC en una consola de videojuegos. Con esta nueva función tratan de transformar la experiencia de juego en PC para que sea cada vez más parecida a la de disfrutar de los videojuegos en una consola tradicional.

NUEVO MODO XBOX PARA WINDOWS

En un momento en el que podríamos estar ante el fin de las consolas de sobremesa, Microsoft ha anunciado que Windows 11, su último sistema operativo, contará con un nuevo "modo Xbox", una función pensada para transformar la experiencia de juego en PC y que se asemeje más a una consola tradicional.

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Este nuevo modo ya ha comenzado a desplegarse a partir del mes de abril en algunos mercados y dispositivos compatibles. La idea de Microsoft es la de ofrecer a los usuarios una interfaz centrada totalmente en el juego, que esté optimizada para usarse con el mando y sin las habituales distracciones del escritorio de Windows.

El vicepresidente de Next Generation en la compañía, Jason Ronald, fue quien confirmó la llegada de este nuevo modo con el que la compañía trata de adentrarse en el futuro del mundo del gaming.

EL NUEVO MODO DE XBOX PARA JUGAR CON MANDO

Fuente: Unsplash

Microsoft, que tiene previsto tomar decisiones con respecto al Game Pass de Xbox, lanza este modo que va más allá de la app de Xbox para PC, que busca transformar la experiencia gaming en PC, y lo hará a través de este "modo Xbox" que está pensado para que se pueda jugar con mando.

El objetivo de la compañía es el de permitir que, cuando se active este modo, Windows 11 pase a mostrar una interfaz diseñada específicamente para utilizar con un mando, de forma que la experiencia sea similar a la que nos encontramos si utilizamos una consola Xbox.

De esta manera, los usuarios podrán navegar por sus juegos, abrir aplicaciones o acceder a diferentes funciones del sistema sin tener que recurrir al uso del teclado o el ratón, pues todo está pensado para controlarse desde el mando.

Además, desde la propia compañía aseguran que este modo ofrecerá una interfaz limpia y sin distracciones, de manera que el usuario podrá mantenerse centrado en la pantalla. De esta manera, no se recibirán notificaciones de ningún tipo que sean ajenas a la plataforma.

Todo ello nos llevará a poder disfrutar de una consola Xbox en el PC, todo ello a través de Windows, en un nuevo modo que están seguros de que conseguirá conquistar a los usuarios. Pese a todo, existirá la flexibilidad que permitirá a los usuarios regresar al escritorio tradicional de Windows en cualquier momento, alternando entre el entorno gaming y el de trabajo, según se necesite.

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¿CON QUÉ EQUIPOS SERÁ COMPATIBLE EL MODO XBOX PARA WINDOWS 11?

Fuente: Unsplash

Ante el anuncio de la llegada del nuevo modo Xbox para Windows 11, muchos usuarios se preguntan qué equipos podrán disfrutar del mismo. En este sentido, hay una buena noticia, y es que el único requisito es tener un equipo con Windows 11, por lo que todos los ordenadores de sobremesa, portátiles, consolas y tablets con Windows serán compatibles.

Desde hace años Microsoft está trabajando en integrar el ecosistema Xbox dentro de Windows y este es un paso clave para conseguirlo, sobre todo en una era en la que las nuevas consolas portátiles tienen potencia suficiente para ofrecer una interesante experiencia de juego.

Es el caso de dispositivos como la ASUS Rog Ally, un ordenador portátil orientado al gaming que permite intercambiar entre un entorno centrado en videojuegos y la interfaz tradicional de Windows. Ahora, solo espera a que el modo Xbox para Windows acabe de desplegarse y sean los propios usuarios los que puedan valorar si cumple con sus expectativas.