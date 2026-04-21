Clones digitales: la empresa que busca descargar el cerebro de una persona en otro cuerpo para alcanzar la inmortalidad

Alcanzar la inmortalidad siempre ha sido uno de los grandes deseos de la humanidad, y aunque parece estar muy lejos de poder ser una realidad, una nueva empresa está trabajando en el desarrollo de clones digitales que quieren hacerlo posible con una técnica que parece sacada de una película de ciencia ficción.

R3 Bio es la empresa que busca descargar el cerebro de una persona en otro cuerpo a través de los bodyoids ("sacos de órganos"), que servirían como bancos de órganos o cuerpos de reemplazo, buscando de esta manera que los seres humanos puedan llegar a alcanzar la vida eterna.

CLONES PARA ALCANZAR LA INMORTALIDAD

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Hay ideas que parecen sacadas directamente de una película de ciencia ficción, y aunque pueda parecer utópico que puedan llegar a convertirse en una realidad, podrían estar más cerca de serlo. O al menos eso es lo que pretende una pequeña empresa biotecnológica que dice tener la fórmula para alcanzar la inmortalidad.

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Su propuesta pasa por crear cuerpos humanos sin cerebro para utilizarlos como respuestas biológicas, a nivel de infraestructura. El concepto pasa por crear una especie de clones digitales, en los que el cerebro se pueda "descargar" del cuerpo, con sus vivencias, experiencias y recuerdos, y pueda continuar activo en otro cuerpo.

La empresa que se encuentra detrás de esta idea es R3 Bio, que busca fabricar "cuerpos completos" con órganos funcionales pero sin cerebro, lo que haría que, sobre el papel, fueran incapaces de pensar, sentir o sufrir.

A estos sistemas se les ha llamado bodyoids o "sacos de órganos". No serían considerados individuos, sino que serían ensamblajes biológicos cuya única finalidad sería servir para reemplazar en el futuro a nuestro cuerpo, hacernos más cerca de la inmortalidad.

¿ES POSIBLE CONSEGUIR LA INMORTALIDAD A TRAVÉS DE OTRO CUERPO?

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Más allá de los planes de un multimillonario para que la inmortalidad sea una realidad en 2039, en este caso R3 Bio tiene una propuesta que parece muy difícil de ser una realidad. Ellos sostienen una lógica industrial, en la que consideran que el cuerpo humano está formado de piezas intercambiables.

De esta forma, después de muchos trasplantes de corazón, hígado y riñón, se daría el paso a dejar de esperar a donantes para comenzar a cultivar sistemas complejos. Los promotores tienen claro que quieren usar unos cuerpos artificiales para que sirvan como destino final de un cerebro trasplantado.

Hoy en día ya se pueden cultivar tejidos, crear organoides en laboratorio e incluso clonar mamíferos, y aunque generar cuerpos sin cerebro se apoya en este pensamiento, aún está muy lejos de que esta propuesta pueda ser viable en humanos.

El motivo para que no se pueda alcanzar este tipo de "inmortalidad" radica en los grandes desafíos técnicos a afrontar, como el desarrollo embrionario, la vascularización completa, la maduración de órganos o el control genético.

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EL MAYOR DESAFÍO DE ESTA PROPUESTA DE INMORTALIDAD

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Aunque los científicos siguen trabajando en encontrar la fórmula de la "vida eterna", sigue siendo algo muy alejado de conseguir. Además de los desafíos ya mencionados, existe uno que destaca por encima de todo y es la idea de transferir una mente.

En este sentido, los creadores de esta propuesta de "inmortalidad" pasan por la posibilidad de copiar o trasladar la información de un cerebro para reproducirla en otro soporte, biológico o digital. De esta manera, si se pudiese mapear cada neurona, cada conexión y cada patrón eléctrico, se podría reconstruir la mente en otro lugar.

Esa es la teoría, pero en la práctica aún está muy alejado que sea posible, principalmente porque un cerebro humano contiene unos 86.000 millones de neuronas, cada una de ellas conectada con miles de otras. Esto significa que es tremendamente complejo y no es tan sencillo como copiar y pegar.

MÁS ALLÁ DE LA INMORTALIDAD

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Este proyecto no solo busca la teórica inmortalidad, sino que la propuesta de R3 Bio también puede marcar un gran avance en el mundo de la medicina. Con su propuesta podría sustituirse la experimentación animal por sistemas biológicos completos, más cercanos al cuerpo humano.

De esta manera se transformaría el desarrollo de fármacos, que sería más preciso y además más ético. Además, en el horizonte se encuentra la posibilidad de llegar a la medicina de reemplazo total, en la que, en lugar de reparar el cuerpo, se cambie aquello que no funcione por otro órgano que sí lo haga.

Sin embargo, a pesar de su propuesta, hay diferentes expertos que, aunque sí recalcan que esta propuesta puede revolucionar la ciencia, al mismo tiempo parece estar muy lejos de poder ser una realidad, al menos a corto plazo.