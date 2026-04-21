"Tendría que estar en primera línea": Juan Carlos I zanja a Felipe VI por restarle protagonismo a la princesa Leonor

Juan Carlos I vuelve a situarse en el centro del huracán informativo. Mientras el exmonarca de 88 años disfruta de unos días de descanso en la localidad gallega de Sanxenxo bajo la compañía de su hija, la infanta Elena, sus últimas declaraciones han cruzado fronteras y provocado un enorme revuelo. El país vecino, Francia, se ha convertido en su plataforma predilecta para romper su silencio y expresar sus pensamientos.

Tras viajar a París para recibir en la Asamblea Nacional un premio especial del jurado por su reciente libro de memorias, titulado 'Reconciliación', el padre de Felipe VI ha concedido una reveladora entrevista al emblemático periódico 'Le Figaro'. Desde allí, el que fuera jefe del Estado entre 1975 y 2014 lanza un mensaje directo sobre el futuro de la Corona española.

La firme apuesta de Juan Carlos I por el liderazgo institucional de su nieta

La firme apuesta de Juan Carlos I por el liderazgo institucional de su nieta | Fuente: Europa Press

A pesar de los miles de kilómetros que lo separan físicamente de la Zarzuela debido a su residencia en un exilio en Abu Dabi, Juan Carlos I sigue con una atención cada paso que da la nueva generación de la Familia Real. En un gesto de respaldo explícito a la continuidad dinástica, ha querido poner el foco de atención sobre la figura de su nieta. El antiguo soberano considera que la Casa Real debe potenciar sin miramientos la presencia pública de la primogénita de los reyes Felipe VI y Letizia.

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Durante su entrevista con el medio de comunicación francés, el emérito ha evaluado de forma muy positiva el impacto que la princesa Leonor genera en la sociedad actual. En este sentido, ha soltado una afirmación tajante al respecto de su papel institucional: "Leonor debería tener mayor protagonismo porque proyecta una muy buena imagen de la monarquía". Esta no fue su única apreciación sobre el tema, ya que incidió en la misma idea asegurando que la princesa de Asturias “Tendría que estar más en primera línea debido a que su figura da una muy buena imagen de la monarquía”.

El consejo vital que esconde el libro de memorias del emérito

El consejo vital que esconde el libro de memorias del emérito | Fuente: Europa Press

La figura de la heredera no solo ha estado presente en esta reciente entrevista concedida a la prensa extranjera. A la hora de redactar sus propias memorias, Juan Carlos I no quiso olvidarse de la joven llamada a suceder a su hijo. A través de las páginas de su obra literaria, decidió dejarle por escrito una recomendación fundamental para afrontar la pesada carga de representar a la Corona. El mensaje directo para ella fue: "Que confíe en sí misma, que cumpla su deber con simpatía y benevolencia, que sea garante del respeto a la Constitución española”.

En este mismo libro autobiográfico, el exjefe del Estado decidió desvelar una anécdota muy personal que demuestra el interés que mantiene por el desarrollo de la princesa Leonor. Rememoró una conversación telefónica que tuvieron cuando ella tomó la decisión académica de cursar el Bachillerato en el extranjero. El orgullo se hizo evidente al relatar aquel momento exacto: “Me emocioné cuando me pasó por teléfono a su hija mayor, Leonor, que quería anunciarme ella misma sus buenas notas y su próxima partida hacia Gales, a un colegio UWC… Me sentí encantado con esa elección porque, por petición de Lord Mountbatten, había sido presidente de honor de esa red de colegios en España”.

El profundo lamento personal por la distancia física con sus nietas

El profundo lamento personal por la distancia física con sus nietas | Fuente: Europa Press

El tono de la conversación cambia drásticamente cuando se aborda la cruda realidad de su trato familiar en la más estricta intimidad. A través de sus escritos y declaraciones públicas, ha dejado patente su tristeza por no haber podido forjar unos lazos más estrechos y cotidianos tanto con la princesa de Asturias como con su hermana, la infanta Sofía.

La distancia impuesta por las circunstancias y los protocolos ha marcado su relación con las hijas de los actuales reyes, algo que le genera un evidente dolor que no oculta. Para ilustrar esta situación, pronunció unas declaraciones cargadas de melancolía: "Por desgracia, nunca he tenido la oportunidad de pasear solo por Madrid con mis nietas. Mi mujer nunca ha podido recibirlas a solas en Palma, como suele hacer con el resto de sus primos".

En este punto, no dudó en mencionar directamente a su hijo y a su nuera para aplaudir su indudable labor como padres, aunque sin ocultar su frustración personal por el distanciamiento. Sus palabras textuales fueron: "Sé que Letizia y Felipe educan maravillosamente a sus hijas, pero me entristecía no poder entablar una relación personal con ellas, contarles historias, compartir comidas en restaurantes, hacer viajes, llevarlas a ver algún partido, tal y como he hecho con mis otros nietos".

La preocupación latente por el papel de Felipe VI ante el actual Ejecutivo

“Los novios de Felipe VI”: El explosivo libro sobre el Rey que expone una supuesta red de amantes hombres y famosos | Fuente: Europa Press

Dejando a un lado el ámbito estrictamente familiar, la entrevista en el periódico Galo también sirvió para que Juan Carlos I analizara el complejo panorama político que atraviesa el país. Fiel a su estilo como observador, mostró una calculada preocupación por la posición en la que se encuentra la Corona bajo el mandato del actual Gobierno liderado por el presidente Pedro Sánchez.

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Su diagnóstico sobre el peso actual de la institución monárquica señala directamente las complicaciones que afronta el jefe de Estado en el día a día. “En este momento, con el Gobierno actual, las cosas deben ser muy difíciles para mi hijo”, manifestó con rotundidad. El veterano exmonarca detecta una clara metamorfosis en el tablero nacional que le suscita enormes dudas sobre el rumbo que está tomando la nación. Así lo expresó al afirmar que “Los tiempos cambian y España ha cambiado”, para culminar su reflexión con un inquietante interrogante: “¿en qué dirección?”.

Añorando la influencia que ostentó durante sus casi cuatro décadas de reinado, rememoró cómo era su agenda oficial, recordando que “todas las semanas tenía cita con el presidente del Gobierno”. Un escenario que, a su parecer, se ha modificado drásticamente en la actualidad, ya que advierte que “ahora esos encuentros son menos frecuentes”.

Incluso apuntó a la pérdida de peso de la Casa Real en la diplomacia internacional, recordando que en sus viajes de Estado siempre estaba acompañado por el ministro de Exteriores, una logística de la que alerta que "ya no sucede con su hijo". A pesar de la contundencia de este análisis, sabe perfectamente que pisa terreno pantanoso y confesó sus propias limitaciones actuales: "Aunque ya no soy rey, tengo que tener cuidado con lo que digo, con la más mínima palabra”.

En el tramo final de sus reflexiones internacionales, el hombre que pilotó la Transición española hizo balance de su propio legado histórico y defendió con firmeza la utilidad del sistema frente a cualquier otra alternativa. Considera que la monarquía actúa como un elemento de cohesión fundamental frente a las tensiones. Su argumento al respecto fue muy claro: “Pienso que es buena para el pueblo. Aporta estabilidad, no se cambia de rey o de reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país. El rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar junto a cualquier partido”.

No obstante, este servicio continuado a la nación ha tenido un coste enorme en su propia vida, especialmente ahora que reside a miles de kilómetros de su hogar. Con cierto tono de amargura por el desenlace de su figura pública, aseveró que toda su biografía “ha estado dictada por las exigencias de España y del trono”. Una entrega absoluta que resumió de manera lapidaria con una frase de enorme calado político: “Devolví la libertad a los españoles al instaurar la democracia, pero nunca me pude yo beneficiar de ella”.