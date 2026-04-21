Sí, hace calor, pero la AEMET avisa de la llegada de tormentas

El panorama meteorológico para este martes se presenta variable y con especial atención a las regiones del norte de España. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha emitido avisos por tormentas en el Cantábrico oriental y el alto Ebro, afectando a diversas provincias y exigiendo precaución a los residentes y visitantes. La formación de una baja meteorológica y la entrada de una masa de aire cálido son los principales factores que influyen en esta situación, creando un ambiente propicio para fenómenos meteorológicos adversos.

La predicción de la AEMET apunta a un día con cielos variables y un aumento generalizado de las temperaturas. Sin embargo, las tormentas localizadas y la calima añaden complejidad al pronóstico, requiriendo un seguimiento constante de la información meteorológica. Estar informados sobre el tiempo es clave para tomar las precauciones necesarias y evitar contratiempos.

EL TIEMPO: TORMENTAS EN EL NORTE Y ASCENSO DE TEMPERATURAS

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha puesto en alerta a varias regiones del norte de España debido a la previsión de tormentas y fuertes rachas de viento. Las provincias de Galicia, País Vasco, Navarra y Burgos son las más afectadas, con avisos activos que instan a la población a tomar precauciones ante la posible caída de rayos, granizo y fuertes precipitaciones. Es importante recordar que las tormentas pueden ser peligrosas, especialmente en zonas montañosas o cerca de cuerpos de agua.

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La formación de una baja meteorológica al oeste de la Península está jugando un papel crucial en el desarrollo de estos fenómenos. Esta baja presión favorece la entrada de una masa de aire cálido de origen subtropical, que interactúa con el aire frío presente en el norte, generando inestabilidad atmosférica. Esta inestabilidad es la que da lugar a las tormentas y a las rachas de viento fuertes.

Además de las tormentas, la AEMET también ha advertido sobre la posible extensión de estas a otras zonas, como la Ibérica de Aragón y el valle del Ebro. Aunque la probabilidad es menor, no se descartan precipitaciones puntualmente fuertes en el Pirineo. Por otro lado, también existe la posibilidad de tormentas aisladas en las mesetas, Extremadura y el entorno de Sierra Morena, aunque en general se espera que sean de menor intensidad y con poca precipitación.

CALIMA Y AUMENTO DE LAS TEMPERATURAS

Uno de los aspectos destacados de la predicción meteorológica para este martes es la entrada de calima hacia la Península. La calima, también conocida como polvo en suspensión, es un fenómeno meteorológico que reduce la visibilidad y puede afectar la calidad del aire. Este fenómeno se desplazará de oeste a este, afectando a diferentes regiones a lo largo del día. Es importante tener en cuenta que la calima puede ser especialmente perjudicial para personas con problemas respiratorios.

En cuanto a las temperaturas, se espera un ascenso generalizado en casi toda la Península. Este aumento térmico podría ser notable en el litoral norte, donde se prevén máximas significativamente más altas de lo habitual para esta época del año. Sin embargo, no todas las regiones experimentarán este aumento, ya que se espera un descenso de las máximas en Valencia y el oeste de la meseta norte.

Como resultado de este aumento de las temperaturas, se prevén máximas muy altas para la época, que podrían superar los 32ºC en diversos valles del sur y en el del Ebro. Estas temperaturas elevadas podrían generar olas de calor localizadas, por lo que se recomienda tomar precauciones para evitar golpes de calor y otros problemas relacionados con el calor. Es crucial mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol y buscar lugares frescos y ventilados.

VIENTO Y CONDICIONES MARÍTIMAS

La AEMET también ha proporcionado información sobre el viento y las condiciones marítimas para este martes. En general, se espera que el viento sople flojo de componente sur en la Península, con predominio de la componente este en el área mediterránea y el Cantábrico. En esta última región, el viento podría ser moderado a fuerte en la costa norte, lo que podría afectar a las actividades marítimas y costeras.

En el Estrecho, se prevé poniente moderado a fuerte, lo que podría generar dificultades para la navegación. En Canarias, se espera viento de componente norte, de flojo a moderado. En general, las condiciones marítimas serán variables, por lo que se recomienda consultar los partes meteorológicos actualizados antes de realizar cualquier actividad en el mar.