POCO F8 Pro, análisis: la bestia que destroza a la gama alta en potencia y batería por menos de 500€: resérvalo este 4 de mayo

¿De verdad hace falta gastarse más de 1.000 euros para tener el mejor procesador del mundo en el bolsillo? El POCO F8 Pro lleva el mismo Snapdragon 8 Elite que el Samsung Galaxy S26 Ultra, un teléfono que cuesta más del doble, y eso cambia radicalmente la conversación sobre qué es la "gama alta" en 2026.

La marca ha hecho algo que los grandes fabricantes prefieren que no notes: ha metido hardware de primer nivel en un chasis que cuesta menos de 500 euros en el mercado actual. No es una concesión ni un truco contable. Es una decisión de producto que deja en evidencia los márgenes de sus competidores. Y los números lo respaldan.

El POCO F8 Pro y el chip que lo cambia todo

El corazón del POCO F8 Pro es el Snapdragon 8 Elite de Qualcomm, fabricado en proceso de 3 nanómetros por TSMC. Este chip no es el de la gama media ni una versión rebajada: es exactamente el mismo que equipa a los flagships de Samsung, OnePlus o Xiaomi a precios de 1.000-1.300 euros.

Publicidad

En la práctica, eso se traduce en un rendimiento sin techo. Edición de vídeo en alta resolución, multitarea exigente, gaming con ray tracing activado: el POCO F8 Pro lo absorbe todo sin calentarse en exceso gracias a su sistema de refrigeración por cámara de vapor. Los benchmarks de AnTuTu superan el millón de puntos, un territorio hasta hace poco reservado a los ultrapremium.

Por qué el POCO F8 Pro destroza en batería a rivales más caros

El POCO F8 Pro llega con una batería de 6.210 mAh, una cifra que supera con holgura a la mayor parte de la competencia directa. El Galaxy S26 estándar, por ejemplo, no llega a los 4.300 mAh, y eso se nota en el uso real de un día intenso con pantalla a máximo brillo.

La carga rápida de 90W permite pasar del 0 al 100% en aproximadamente 45 minutos, lo que convierte la ansiedad por la batería en un problema del pasado. Además, la eficiencia del Snapdragon Elite contribuye a que el consumo sea menor incluso bajo carga alta, alargando la autonomía más allá de lo que el número de mAh promete en papel.

Pantalla, sonido Bose y diseño: los extras que no esperabas

La pantalla del POCO F8 Pro es un panel AMOLED HyperRGB de 6,59 pulgadas con frecuencia de actualización de 120 Hz y un pico de brillo de 3.500 nits. La tecnología HyperRGB, que aprovecha al máximo los subpíxeles RGB completos, entrega colores más precisos y reduce el consumo energético un 22% respecto a la generación anterior.

El apartado sonoro es otro golpe inesperado: altavoces estéreo firmados por Bose, algo que no encontrarás ni en teléfonos que triplican su precio. A eso se añade la certificación IP68, lo que significa que no hay que tener miedo a la lluvia ni a los accidentes con líquidos. El conjunto es difícil de justificar a un precio mayor.

Cámara del POCO F8 Pro: el teleobjetivo que cambia la ecuación

El sistema fotográfico del POCO F8 Pro estrena un nuevo teleobjetivo que eleva la propuesta frente a su predecesor. El sensor principal Light Fusion 800 de 50 MP con apertura f/1.88 y estabilización óptica OIS captura imágenes con un rango dinámico amplio y resultados muy solventes tanto de día como en condiciones de poca luz.

La triple cámara — gran angular, ultra gran angular y teleobjetivo de 60 mm equivalente — aporta versatilidad real en retrato y zoom intermedio. No es el sistema más avanzado del mercado, pero en su rango de precio resulta más que competente, y el procesamiento de imagen del Snapdragon Elite añade capacidades de IA que mejoran el resultado final de forma automática.

Publicidad

Especificación POCO F8 Pro Samsung Galaxy S26 iPhone 16 Procesador Snapdragon 8 Elite Snapdragon 8 Elite Gen 5 Apple A18 Batería 6.210 mAh 4.000 mAh 3.561 mAh Pantalla AMOLED 120Hz / 3.500 nits AMOLED 120Hz / 2.600 nits OLED 60Hz / 2.000 nits Precio aprox. España ~440-500 € ~899 € ~999 € Certificación IP IP68 IP68 IP68

POCO F8 Pro en 2026: el punto de inflexión del mercado móvil

El POCO F8 Pro no es una anomalía puntual, es la señal más clara de que la guerra de precios en el segmento premium ya no tiene vuelta atrás. Xiaomi ha demostrado que el Snapdragon Elite puede democratizarse, y eso obliga a Samsung, Apple y Google a justificar sus márgenes de una forma que antes no necesitaban.

Si estás buscando el máximo rendimiento sin el peso de una factura de cuatro cifras, el consejo es claro: el POCO F8 Pro es, ahora mismo, la compra más inteligente del mercado en su segmento. No esperes a que baje más de precio; con una batería de 6.210 mAh, el chip más potente disponible y sonido Bose por menos de 500 euros, la pregunta real es qué estás esperando para hacerte con él.