Diego Simeone y el Atlético de Madrid: luces y sombras tras la final de Copa

El fútbol se analiza con el paso del tiempo, pero se experimenta en el presente. Por esta razón, resulta complejo mantener una opinión fija sobre Diego Simeone en el Atlético de Madrid. Si se observa el panorama general, su trabajo histórico es innegable.

Sin embargo, en el día a día, tras el sufrimiento de perder una final, su planteamiento genera dudas profundas. La naturaleza conservadora del equipo en momentos clave provoca frustración en una afición que no merecía un desenlace así.

​Hace apenas unos meses, el proyecto parecía agotado tras quedar fuera de la lucha por la Liga. Cada temporada se percibía un retroceso respecto a la anterior. No obstante, la llegada de Lookman y el gran nivel de Antoine Griezmann cambiaron la dinámica. El técnico demostró de nuevo su capacidad en las eliminatorias. Pero tras la final de Copa, las preguntas regresan. El equipo salió desconectado y solo reaccionó cuando se vio por debajo en el marcador.

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​La derrota del Atlético de Madrid en la final de Copa

​La tanda de penaltis dictó a favor de la Real Sociedad, un equipo que fue superior durante la mayor parte del encuentro. La superioridad del rival se notó en el juego, en la actitud y en la gestión desde el banquillo.

El error defensivo inicial que permitió el gol de Barrenetxea no fue una casualidad. Fue el reflejo de una falta de concentración que marcó el inicio del partido para los rojiblancos.

​A pesar del golazo de Julián Álvarez, que dio una oportunidad extra al equipo, el Atlético de Madrid de Simeone no logró tomar el control del juego. Existe la sensación de que el grupo solo tiene la mente puesta en la competición europea. Apostar toda la temporada a un solo torneo es un riesgo muy alto, especialmente cuando se trata de una meta tan difícil de alcanzar.

​¿Hacia dónde va el proyecto de Diego Simeone?

​La realidad actual del equipo genera incertidumbre sobre su idea de juego y su futuro. Por un lado, aparece como un bloque competitivo en las noches de grandes torneos. Por otro, se muestra como un conjunto timorato que no termina de arrancar en la competición doméstica. El análisis de la temporada pasará de un extremo a otro dependiendo de lo que ocurra en los próximos compromisos internacionales.

​La vida del club bajo el mando del argentino se ha convertido en un examen constante. Los resultados marcarán si el balance final es positivo o si la temporada termina en blanco. La falta de un término medio en el rendimiento del equipo obliga a jugárselo todo a una carta.

​Uno de los puntos que genera más debate es el cambio de piezas durante los partidos. La sustitución de jugadores que están rindiendo bien, sumada a la tendencia de retroceder líneas tras lograr un empate, señala directamente la estrategia del banquillo. Este hábito de ceder terreno al rival en momentos de igualdad ha pasado factura en varias citas importantes de este año.

​La planificación deportiva también se pone en duda cuando los fallos individuales se repiten en escenarios de máxima presión. La defensa sufrió para contener las transiciones de la Real Sociedad y el centro del campo no logró imponer su ritmo. Esta irregularidad es la que impide que el equipo tenga una identidad clara durante los noventa minutos.

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​El objetivo Champions como última esperanza de este Atlético

Simeone Fuente: Agencias

​El calendario obliga al Atlético de Madrid a pasar página rápidamente. El duelo contra el Arsenal marcará el éxito o el fracaso de este curso. Para los seguidores, la decepción de la Copa del Rey todavía está presente, pero el fútbol no da tregua. La plantilla necesita recuperar la solidez defensiva que siempre fue la base de los éxitos del entrenador.

​El futuro de la entidad depende de encontrar una estabilidad que ahora mismo no existe. No se puede vivir permanentemente en la duda entre ser una máquina de competir o un equipo que deambula sin rumbo en la Liga. Las próximas semanas determinarán si este ciclo todavía tiene recorrido o si ha llegado el momento de plantearse cambios estructurales.