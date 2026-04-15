​La hora de la verdad para Alcaraz: el liderato de la ATP pasa por el Godó

Carlos Alcaraz empieza este martes su camino en el Torneo Conde de Godó. El jugador español llega con muy poco tiempo para descansar tras una semana intensa. Solo ha tenido un día de pausa después de perder la final del Masters 1.000 de Montecarlo.

En ese último partido no pudo superar a su gran rival actual. Ahora debe jugar en Barcelona con un objetivo muy claro que es intentar recuperar el número uno mundial.

Perdió ese puesto el domingo pasado porque el italiano le adelantó en la clasificación oficial. La pelea por el liderato es constante y muy ajustada. Alcaraz todavía mantiene la ventaja en los torneos más grandes porque tiene siete títulos de Grand Slam frente a los cinco de su oponente.

Publicidad

​El reto de Alcaraz en el Godó de Barcelona antes de Roland Garros

​El tenista murciano se enfrenta a un momento de mucha exigencia en el circuito. Sus competidores están ganando mucho terreno en muy poco tiempo. Algunos ya han logrado empatar con el español en número de trofeos de categoría Masters 1.000.

Lo que más llama la atención es que ahora también le disputan la victoria en la tierra batida. Esta superficie era el lugar donde Alcaraz solía dominar con mucha solvencia hasta hace poco.

El año pasado el español sufrió mucho para ganar en Roland Garros en un partido donde estuvo muy cerca de perder. Lo ocurrido en Mónaco hace pocos días demuestra que sus rivales ya son un gran peligro ñ en cualquier tipo de pista y que el español no puede relajarse.

​Existe una idea general de que Carlos Alcaraz es mucho mejor en tierra batida que el resto de los jóvenes. Sin embargo los números actuales dicen una cosa diferente. El rendimiento de los mejores jugadores es casi igual en esta superficie ahora mismo. En sus partidos directos sobre arcilla el español solo gana por un margen muy pequeño de victorias.

La igualdad es total cada vez que hay un cruce en el cuadro. Esto es un cambio grande respecto a lo que hacía Rafa Nadal en el pasado. El mallorquín dominaba de forma absoluta y no daba opciones a los demás en pista. Ahora el murciano tiene que luchar mucho en cada punto para mantener su posición y demostrar que sigue siendo el referente en la tierra.

Ranking ATP 2026: los puntos que separan ahora a Sinner y Alcaraz tras la final de Montecarlo Fuente: ATP

​Carlos Alcaraz conoce bien Barcelona

​Esta semana en Barcelona es fundamental para que el tenista español recupere toda su confianza. El público tiene muchas ganas de ver su mejor versión en casa.

Carlos Alcaraz conoce muy bien este torneo y ya sabe lo que es levantar el trofeo de campeón en ediciones anteriores. Su equipo de trabajo quiere que el cansancio acumulado no le afecte físicamente en las rondas finales. Necesita estar muy fuerte para aguantar los intercambios largos que siempre exige jugar en este club. Todo con el fin de ganar el título en la ciudad condal y volver a subir a lo más alto de la lista mundial de la ATP ante Sinner. La batalla por ser el mejor jugador de esta época sigue muy abierta y cada victoria en este mes de abril es vital para su futuro.

Publicidad

El Conde de Godó 2026 de tenis podrá verse en España en directo por televisión y streaming de manera gratuita a través de Teledeporte y RTVE Play, y bajo suscripción en Movistar+.