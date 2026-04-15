Cinturón de Kuiper: los secretos de la frontera helada de nuestro sistema solar más allá de Plutón

El cinturón de Kuiper es una región del sistema solar exterior que se sitúa más allá de la órbita de Neptuno, la cual destaca por estar poblada por miles de cuerpos helados, cometas y planetas enanos como Plutón, siendo considerado por los expertos como un "museo cósmico" de los restos de la formación del sistema solar.

Durante siglos, los límites del sistema solar parecían llegar a su fin en los planetas ya conocidos, pero con el paso del tiempo y las diferentes investigaciones, fueron descubiertos otros planetas como Urano o Neptuno, así como un Plutón que durante mucho tiempo fue considerado el noveno planeta. Ahora, podemos conocer los secretos de la frontera helada de nuestro sistema solar.

¿QUÉ ES EL CINTURÓN DE KUIPER?

Durante mucho tiempo, los límites del sistema solar parecían claros para la comunidad científica, pero a medida que se sucedieron las investigaciones, pudimos descubrir datos interesantes sobre el cinturón de Kuiper, una extensa región repleta de objetos helados.

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Es una especie de frontera exterior del sistema solar que alberga en su interior millones de pequeños cuerpos celestes. A diferencia del cinturón de asteroides, el de Kuiper está formado principalmente por hielo de agua, metano y amoníaco congelados.

El cinturón de Kuiper se extiende aproximadamente desde las 33 unidades astronómicas (UA) hasta unas 50 UA del Sol. Una unidad astronómica equivale a la distancia entre la Tierra y el Sol, es decir, unos 150 millones de kilómetros.

Esto quiere decir que esta región comienza justo después de la órbita de Neptuno y se extiende millones de kilómetros hacia el espacio profundo.

EL CINTURÓN DE KUIPER ES UN ENORME DEPÓSITO DE OBJETOS HELADOS

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Al nuevo y extraño mundo del sistema solar conocido, hay que sumar los nuevos descubrimientos que tienen que ver con el cinturón de Kuiper, un enorme depósito de objetos helados formados durante el nacimiento del sistema solar, lo que se data en unos 4.600 millones de años.

A través de su estudio, los astrónomos pueden recabar pistas claves para poder entender en mayor medida cómo se produjo la formación de los diferentes planetas y cómo fueron evolucionando con el paso del tiempo.

El cinturón de Kuiper contiene una gran cantidad de pequeños cuerpos helados, unos objetos a los que se denomina como objetos transneptunianos porque orbitan el Sol más allá de Neptuno. Muchos de ellos tienen tamaños relativamente pequeños, pero en algunos casos son semejantes a los de los planetas enanos.

DESCUBRIMIENTO DEL CINTURÓN DE KUIPER

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Tras descubrir en Plutón el error más grande de la NASA, hay que recordar que, mucho antes de que se confirmase la existencia de una región de objetos helados más allá de Neptuno, era una idea que los astrónomos ya contemplaban.

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De hecho, el astrónomo Gerard Kuiper sugirió en el año 1951 que podían existir restos de material primitivo en los confines del sistema solar. Su hipótesis no describía de manera exacta la estructura hoy conocida, pero aun así se reconoció su pensamiento y su nombre fue asociado con esta región del cosmos.

Hubo que esperar hasta el año 1992 cuando los astrónomos Jane Luu y David Jewitt descubrieron el primer objeto del cinturón de Kuiper que era diferente a Plutón. Recibió el nombre de 1992 QB1, confirmando de esta forma la existencia de pequeños cuerpos helados en el sistema solar exterior.

Desde ese momento se han podido identificar en esta región miles de objetos, con un número que no deja de crecer con las numerosas observaciones realizadas.

LOS PLANETAS MÁS CONOCIDOS DEL CINTURÓN DE KUIPER

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Plutón ha sido considerado el noveno planeta del sistema solar durante gran parte del pasado siglo, pero el descubrimiento de muchos objetos similares en el cinturón de Kuiper cambió la visión de los astrónomos.

Esto llevó a que en el año 2006, la Unión Astronómica Internacional redefiniera el concepto de planeta y reclasificara a Plutón como planeta enano. Este cambio reflejó el hecho de que Plutón no era un caso único, sino uno de los objetos más grandes de este cinturón.

Aunque tiene un diámetro de unos 2.377 kilómetros, es uno de los mayores cuerpos de la región, pero no el único. En este cinturón se pueden encontrar otros planetas enanos y objetos de gran tamaño, como Eris, descubierto en 2005 y con un tamaño similar al de Plutón; Haumea, un planeta enano con un sistema de anillos y dos lunas pequeñas; y Makemake, que posee una superficie rica en hielo de metano.

Con el descubrimiento de estos objetos se pudo confirmar que el cinturón de Kuiper no solo está compuesto por pequeños fragmentos, sino que alberga mundos complejos e interesantes desde el punto de vista geológico.