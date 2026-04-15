Alonso pone deberes a Honda para salvar la temporada de Aston Martin

​El inicio del campeonato de F1 2026 ha dejado sensaciones agridulces en el garaje del piloto asturiano. Fernando Alonso consiguió ver la bandera a cuadros por primera vez en el tercer intento, durante el último Gran Premio en Japón, pilotando un coche que todavía no ha alcanzado el nivel de competitividad esperado.

Esta falta de prestaciones ha sido el foco de trabajo durante el parón obligado del calendario, un tiempo que los ingenieros han aprovechado para buscar soluciones a los problemas de estabilidad detectados en las pruebas iniciales.

​La cancelación de las citas en Bahréin y Arabia Saudí por el contexto internacional ha permitido a los técnicos de Honda procesar con detalle las métricas de Suzuka.

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El objetivo principal es eliminar las vibraciones que han dificultado el pilotaje del bicampeón español. Con estas correcciones, la escudería espera presentarse en Miami con una base técnica mucho más sólida, permitiendo que el talento de sus pilotos se traduzca en mejores posiciones dentro de la clasificación general.

​Jenson Button defiende la capacidad de reacción de Honda

​La trayectoria de los suministradores de motores japoneses avala la confianza de los expertos. Jenson Button, quien compartió equipo con el piloto español en el pasado, destaca la pasión y el rigor técnico de la firma nipona.

"Trabajé con ellos en 2003, con motor V10, V8, luego los híbridos V6, el Super GT... he visto una enorme variedad de motores Honda y la mayoría son preciosos", explica el británico. Según su experiencia, la marca siempre logra superar los obstáculos iniciales gracias a una dedicación absoluta a la mejora diaria.

​El conocimiento profundo de la entrega de potencia y la manejabilidad es lo que hace que figuras como Button confíen en el proyecto actual. Aunque las cifras actuales de rendimiento no sean las deseadas, el expiloto asegura que es solo una fase de aprendizaje. "Las prestaciones no están ahí, pero estarán. Porque trabajarán muy duro para que sea así. Cada día es un día de aprendizaje en Honda", señala con convencimiento, anticipando que el motor acabará siendo una de las mayores virtudes del coche de Fernando Alonso.

​El ensamblaje de piezas clave: Fernando Alonso, Newey, Honda y Aston Martin

​El proyecto liderado por Lawrence Stroll se encuentra en un momento de integración de elementos de primer nivel que deben empezar a funcionar como un bloque. La suma de un diseñador como Adrian Newey y una motorización oficial requiere un tiempo de adaptación que no se puede ignorar.

Jenson Button apela a la calma al comparar la situación con equipos como Ferrari o Mercedes, que gozan de una estabilidad mucho mayor. "La asociación de Aston Martin y Honda es muy nueva, y también con Newey. Son muchos elementos que tienen que ensamblarse y eso no sucede de la noche a la mañana, lleva tiempo", advierte.

Fernando Alonso durante los entrenamientos libres del GP de China de F1 2026 Fuente: Agencias

​A pesar de esta necesaria curva de aprendizaje, el equipo de Fernando Alonso tiene claro lo que llegará. El potencial de la infraestructura en Silverstone invita a pensar en un asalto a las posiciones de privilegio en un futuro cercano. "Éste es el equipo que puede meterse en el Top-4 en el futuro. Es éste", afirma Button, subrayando que las bases para competir por victorias ya están establecidas.

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​Proyecciones y sorpresas en Aston Martin para la segunda mitad de 2026

​Las expectativas de mejora no solo vienen del interior del equipo, sino también de analistas externos que prevén un cambio en la jerarquía de la parrilla. Se estima que el salto de calidad podría producirse antes del parón veraniego, permitiendo a la escudería luchar por objetivos más ambiciosos. "Aston Martin va a sorprender este mismo año", coinciden varias voces del paddock, apuntando a que las evoluciones introducidas en el chasis y el motor híbrido darán resultados visibles muy pronto.

​La determinación por alcanzar el liderato sigue siendo el motor de la alianza anglo-japonesa. La historia de superación de sus integrantes sugiere que la actual crisis de resultados es temporal. "Estoy seguro al cien por cien. Es cuestión de tiempo. Honda siempre llega. Siempre", concluye el embajador de la marca. De este modo, Fernando Alonso encara las próximas citas del calendario con la seguridad de que cuenta con el respaldo de una estructura dispuesta a trabajar sin descanso hasta convertir el monoplaza en una máquina ganadora.