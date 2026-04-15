Agentes de IA: cómo configurar automatismos rápidos para que la inteligencia artificial haga tus tareas diarias

El ecosistema de la inteligencia artificial no deja de crecer, encontrándonos con cada vez más opciones que nos ayudan a simplificarnos la vida. Gracias a los agentes de IA, podemos simplificar muchas de las tareas de nuestro día a día, siendo estas soluciones que actualmente conviven con chatbots o asistentes de IA.

Con los modelos de IA o modelos LLM podemos comunicarnos con asistentes de IA o chatbots, pero existen una serie de limitaciones. Poco a poco se van integrando nuevas características para conectar con otras aplicaciones o buscar en la red, y es ahí donde entran en juego los agentes de IA, herramientas capaces de automatizar tareas diarias.

LOS AGENTES DE IA GANAN PRESENCIA EN LA RED

Tras comparar las mejores IA de principios de 2026, llega el momento de hablar de agentes de IA, que son herramientas realmente útiles para poder automatizar tareas, usando otras aplicaciones para desempeñar actividades más complejas y elaboradas.

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En la actualidad, conviven los asistentes de inteligencia artificial con los agentes, y no se deben confundir, ya que cada uno de ellos está orientado para ámbitos diferentes. En este caso nos centramos en los agentes de IA, que podemos usar para alcanzar determinados objetivos, planificar tareas, tomar decisiones y ejecutar acciones.

Para ello analizamos algunas de las mejores posibilidades que tenemos a nuestro alcance, y cómo poder aprovecharnos de ellas para nuestras tareas diarias.

CLADE CODE Y CLAUDE COWORK, ENTRE LOS MEJORES AGENTES DE IA

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Más allá de conocer los mejores trucos para NotebookLM, tenemos que hablar de una serie de agentes de IA interesantes disponibles en el mercado. Si bien OpenAI fue la compañía que democratizó el acceso a la IA con ChatGPT, y Google le siguió con Gemini, empresas como Anthropic sorprendieron con productos como Claude Code y Claude Cowork.

Estos dos agentes de inteligencia artificial consiguieron ganar terreno con respecto a los agentes de OpenAI. El primero de ellos, Claude Code, es un agente de IA especializado en programación. Aunque sus tareas están principalmente relacionadas con programar y trabajar con código, su facilidad de uso hace que lo pueda utilizar cualquier persona.

Está pensado para desarrolladores y programadores y se puede integrar en entornos de desarrollo como Cursor, Windsurf, VS Code o JetBrains. Otra posibilidad es Claude Cowork, que está pensado para quienes quieren un agente de IA para tareas que no requieran de programación ni de lenguajes o código.

Este último es realmente útil, ya que permite organizar archivos y carpetas, crear hojas de cálculo, procesar datos y documentos, generar informes... . En ambos casos, se puede conectar con otras aplicaciones y servicios.

OPENCLAW, ENTRE LOS AGENTES DE IA MÁS POPULARES DEL MOMENTO

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Al hablar de agentes de IA, no puede faltar hablar de OpenClaw, una plataforma de agentes de código abierto que ha ganado protagonismo en los últimos meses, en gran parte gracias al apoyo de NVIDIA y OpenAI, entre otros.

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Aunque se habla de esta solución como un asistente de IA personal, realmente es un agente de IA, o mejor dicho, una plataforma que permite crear agentes de IA personalizados para automatizar tareas de lo más variado.

De esta manera, se puede usar para que limpie la bandeja de entrada de correos electrónicos, enviar mensajes, gestionar el calendario u organizar viajes, entre otros. Está disponible para instalar en Windows, macOS o Linux, pudiendo usar cualquiera de los modelos LLM disponibles, especialmente en modo local.

Esto permite disfrutar de una mayor privacidad y evitar que se dependa de servidores externos. Además, se puede usar en aplicaciones de chat como WhatsApp o Telegram, y con sus plugins se puede dar acceso a gestores de correo, redes sociales, navegadores web... También puede acceder a los archivos del ordenador, ejecutar comandos y scripts.

MANUS AI, OTRA OPCIÓN POPULAR ENTRE LOS AGENTES DE IA

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En tercer y último lugar, hablamos de Manus AI, uno de los agentes de IA más populares y recomendados. En este caso, destaca por su simplicidad y facilidad de uso, que se combinan con una serie de características muy interesantes.

Entre otras funciones, ofrece un análisis profundo para tareas diarias, además de generar apps móviles y páginas web, además de ejecutar distintas tareas de forma simultánea, programar tareas para optimizar el tiempo, organizar la bandeja de entrada y mucho más.

En este caso trabaja a partir de modelos de IA variados como GPT, Claude, Qwen o Nano Banana. Además, nos encontramos con una plataforma que opera con todo tipo de contenido y formatos, aprendiendo de las interacciones con el usuario. Tiene un gran nivel de autonomía y funciona en segundo plano sin que apenas sea necesario supervisar su trabajo.