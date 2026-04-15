Propulsión eléctrica española: FOSSA e IENAI lanzan la primera misión espacial 100% diseñada en España

La tecnología sigue avanzando a un ritmo impresionante a nivel espacial, y ahora de la mano de FOSSA Systems e IENAI Space, nuevos equipos contarán con propulsión eléctrica española, en lo que se convertirá en la primera misión espacial 100% diseñada en España, todo un hito en el sector.

Las compañías han llegado a un acuerdo para que se incorpore el motor de propulsión eléctrica ATHENA de IENAI a las nuevas plataformas que FOSSA lanzará al espacio a finales de 2026, permitiendo de esta forma que estas últimas tengan la posibilidad de realizar maniobras mientras están en órbita.

FOSSA SYSTEMS QUIERE CONQUISTAR EL ESPACIO

La empresa madrileña FOSSA Systems ha comenzado el presente año al igual que terminó 2025, continuando firme hacia conseguir su gran objetivo, que no es otro que el de tratar de conquistar el espacio.

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La compañía aeroespacial liderada por Julián Fernández y Vicente González anunció una nueva misión espacial en la que, junto con IENAI Space, pondrá en órbita la primera misión completamente española enfocada en la demostración de un sistema de propulsión eléctrico.

A finales del presente año 2026, FOSSA tiene previsto lanzar la que será su próxima generación de nanosatélites, una nueva plataforma 6U de más de 10 kg, la cual tendrá una mayor potencia y capacidad para cargas útiles avanzadas y que incorporará un módulo ATHENA™ NANO (Adaptable Thruster based on Electrospray powered by Nanotechnology).

Este es un novedoso sistema de propulsión eléctrica de baja potencia y alta compacidad que se encuentra basado en una tecnología de electropulverización íntegramente desarrollada en España. Gracias a ella, será posible realizar maniobras en órbita.

FOSSA Y LA PRIMERA MISIÓN ÍNTEGRAMENTE ESPAÑOLA

Fuente: Unsplash

Ahora que Teruel ha conquistado el espacio y se convierte en el primer astropuerto de Europa, nos encontramos con otra buena noticia de la mano de FOSSA Systems e IENAI Space, en la que será la primera misión íntegramente española de propulsión.

Los responsables de la compañía aseguran que esta es la clara muestra de que España ya se ha convertido en un referente en tecnología aeroespacial a nivel mundial. Aunque la industria aún es joven, está llamada a hacer grandes cosas en el planeta.

Este nuevo hito se alinea con los diferentes desarrollos que ha realizado FOSSA en lo que respecta a las tecnologías centradas en nano y microsatélites para la defensa. Es el primer paso de muchas alianzas que demuestran la validez de la tecnología de doble uso de la compañía en materia de defensa e industria.

Con el acuerdo entre FOSSA e IENAI, la primera conseguirá lanzar el que será su satélite con mayores prestaciones hasta la fecha, mientras que la segunda integrará su producto de propulsión espacial para su demostración en órbita.

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En cualquier caso, nos encontramos con un gran hito para la industria en España, puesto que se convertirá en la primera misión espacial con propulsión eléctrica que ha sido diseñada por completo por empresas españolas.

FOSSA SYSTEMS HA LANZADO 24 SATÉLITES

Fuente: Unsplash

Al mismo tiempo que hay un proyecto español que busca convertir asteroides en minas espaciales, la empresa española FOSSA Systems ha lanzado 24 satélites a lo largo de sus 5 años de vida. El pasado 2025 fue clave, después de cerrar un año en el que ha conseguido importantes hitos.

Uno de ellos ha sido el de proporcionar IoT satelital a Open Cosmos para la Constelación Atlántica, pero además se ha convertido en una de las 150 empresas seleccionadas en el Programa DIANA, el acelerador de innovación en Defensa de la OTAN para el Atlántico Norte, para el desarrollo de su solución de inteligencia de señales en sus satélites de órbita baja.