Resultados del sorteo de la Bonoloto del 23 de marzo

La combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto celebrado este lunes, 23 de marzo, ha estado formada por los números 9, 7, 13, 24, 30 y 18. El número complementario es el 43 y el reintegro, el 2. La recaudación ha ascendido a 2.020.054,00 euros.

De Primera Categoría (seis aciertos) existe un boleto acertante que ha sido validado en la Administración de Loterías número 13 de Albacete, situada en Antonio Machado, 44.

De Segunda Categoría (cinco aciertos más complementario) existen tres boletos acertantes que han sido validados en la Administración de Loterías número 2 de Cuéllar (Segovia) situada en Plaza de los Coches, 10; en la número 6 de Talavera de la Reina (Toledo), situada en Avda. Pío XII, 57 y en la número 1 de Alaquás (Valencia), situada en Avda. Blasco Ibañez, 59.