La nueva Navidad, marcada por el boom de los platos preparados y un 43 % de hogares simplificando las cenas festivas

Con el paso del tiempo, las costumbres y tradiciones van experimentando cambios, y la Navidad es una de esas épocas del año en la que más se sienten estos cambios. ¿Y si la Navidad de siempre ya no fuera como la recordamos? Cada vez más familias están dejando atrás las grandes maratones de cocina para apostar por soluciones rápidas, prácticas y sin estrés, por los famosos platos preparados. La mesa sigue siendo el centro de las celebraciones, pero la forma de llegar a ella está cambiando… y mucho.

En un año marcado por la subida del precio de los productos de la cesta navideña y agendas cada vez más apretadas, la comodidad ha pasado a ser parte esencial del menú. Los hogares buscan disfrutar sin complicaciones, y eso ha abierto la puerta a nuevos hábitos que hace solo unos años parecían impensables. Desde los platos preparados hasta los caterings a domicilio, la tendencia ya no es cocinar más, sino vivir mejor.

Este giro no es casual, la mitad de los españoles gastará entre 100 y 300 euros en comida navideña y siete de cada diez no moverán su presupuesto respecto al año pasado y ante un escenario económico como este, se trata de hacer rendir el presupuesto, por lo que la organización y la sencillez se han convertido en la receta estrella de estas fiestas.

Publicidad

Menos cocina, más vida: así se simplifican las cenas navideñas

La logística, las compras y el tiempo de preparación pesan más que nunca en estas fechas. Fuente: Agencias

Las celebraciones navideñas ya no son lo que eran y vaya que no, dijeran los abuelos. Cuatro de cada diez hogares reconocen que han simplificado sus cenas festivas y casi un tercio admite que ya no organiza reuniones tan grandes como antes. La logística, las compras y el tiempo de preparación pesan más que nunca en unas fechas en las que, paradójicamente, todos buscamos desconectar. La tendencia no surge del capricho, sino de una necesidad real de adaptarse a nuevos ritmos de vida.

Además, siete de cada diez españoles compra con al menos una semana de antelación para evitar precios altos, encontrar productos disponibles y no vivir el estrés de última hora, vamos que las experiencias de años anteriores no han enseñado. Aun así, el presupuesto sigue siendo el principal freno, si algo no encaja, directamente no se compra. Por eso cada vez más familias ajustan sus menús, planifican y apuestan por sencillez. La Navidad ya no va de complicarse, sino de llegar a la mesa con ganas de disfrutar.

El boom de los platos preparados: rapidez sin renunciar al sabor

Cada vez más familias delegan sus comidas en profesionales Fuente: Agencias

Los platos preparados se han convertido en protagonistas silenciosos de estas fiestas. El consumo lleva años creciendo, pero en 2025 vuelve a dispararse, impulsado por la falta de tiempo, el deseo de evitar horas entre fogones y la búsqueda de un menú que funcione sin sobresaltos. Un tercio de los hogares planea incorporar estas opciones a sus celebraciones, una cifra impensable hace solo un lustro. Y lo hacen sin culpa: la prioridad ya no es cocinar más, sino celebrar mejor.

A todo esto se suma el auge del catering. Cada vez más familias delegan sus comidas en profesionales que garantizan resultados impecables sin mover una sartén. La facturación del sector creció un 8,8 % y empresas y particulares están animándose a encargar desde entrantes hasta menús completos y que decir de los supermercados, que cada vez incluyen más variedad en el menú de platos preparados que ofrecen para esta época. Para muchos, pagar un menú cerrado significa tener controlado el presupuesto y evitar el impacto de la subida de precios en productos como el cordero, el jamón ibérico o el marisco fresco. La comodidad, al final, es un ingrediente más.

Tradición reinventada: nuevos menús, nuevas costumbres

Canelones en Cataluña, gambas al ajillo en Canarias y Andalucía, cordero en Comunidad Valenciana y Madrid. Fuente: Agencias

Aunque los platos preparados ganan terreno, la esencia navideña sigue presente. La mayoría de los hogares mantiene sus recetas habituales, sobre todo en los principales, mientras experimenta con entrantes y postres. El asado continúa dominando, pero cada región mantiene su sello, canelones en Cataluña, gambas al ajillo en Canarias y Andalucía, cordero en Comunidad Valenciana y Madrid. Las tradiciones se conservan, pero se adaptan al ritmo actual.

A la vez, está creciendo el gusto por propuestas más modernas, las fusiones y el producto local y sostenible se valoran cada vez más. Incluso la presentación ha cambiado, las mesas se llenan de formatos más sociales y menos ceremoniosos. La Navidad sigue siendo emotiva y familiar, solo que ahora se celebra con menos presión, menos trabajo y más tiempo para compartir. Ese parece ser el nuevo espíritu que se está imponiendo en los hogares españoles.

La Navidad está cambiando, y no necesariamente para peor. Entre platos preparados, caterings a domicilio y cenas más sencillas, lo importante sigue intacto, reunirnos y disfrutar. Quizá estas nuevas costumbres sean solo la forma natural de adaptar una tradición eterna a un tiempo en el que cada minuto cuenta. Y si estas fiestas sirven para quitar peso a la cocina y ponerlo en la compañía, tal vez estemos reinventando la Navidad sin perder su magia.