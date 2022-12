La importancia de la captación de talento humano en empresas

Aunque la gestión del talento humano siempre ha sido un reto, el entorno empresarial actual requiere capacidades extraordinarias para atraer a talento cualificado. Las ferias de empleo son, bajo este propósito, una estrategia usada por diferentes empresas innovadoras, como Artesanía Cerdá.

El talento humano siempre ha sido un factor de negocio, pero con la digitalización que hace más accesible la información y la comunicación, las empresas se centran cada vez más en atraer y retener a los profesionales con talento como condición indispensable para el crecimiento y la competitividad. Es decir, los responsables de las empresas han detectado cuál es su principal valor y activo: las personas.

Y es que el capital humano es una fuente importante de la sostenibilidad y la ventaja competitiva de una empresa. En un entorno global y rápidamente cambiante, las empresas deben ser flexibles y adaptables a la hora de responder al cambio. De ahí la gran importancia que tiene el captar talento para las empresas hoy en día.

Ante esta evidencia, en un mercado de talento cada vez más competitivo, Artesanía Cerdá es un ejemplo de una compañía que ha entendido cómo el talento humano es capaz de diferenciar unas empresas de otras.

Entre las principales acciones de captación y gestión de talento puestas en marcha por Artesanía Cerdá, destaca su labor por fomentar el desarrollo profesional de sus colaboradores, a través de planes de formación, además de la conciliación laboral y familiar, mediante la implantación del teletrabajo de forma estable. Forma parte también el incentivo de la confianza entre el equipo, a través de una cultura empresarial basada en el feedback y el plan de igualdad corporativo.

Esta filosofía centrada en las personas le ha otorgado la certificación Great Place to Work®, que acredita que Cerdá es una de las mejores empresas para trabajar en España, con una cultura de alta confianza, capaz de atraer y retener el talento.

Las ferias de empleo: un punto de encuentro para la captación de talento humano

Las ferias de empleo son un importante punto de encuentro entre el talento y las empresas, cuyo objetivo es acercar oportunidades profesionales al talento humano y facilitar a las empresas la captación de perfiles que se adapten a sus necesidades.

Después del covid, este año se vuelven a poner en marcha de manera presencial, y han tenido bastante afluencia tanto de talentos como de empresas, por lo que representan una estrategia efectiva para captar talento cualificado.

En este sentido, Artesanía Cerdá participó en el Foro de Empleo 2022 de EDEM Escuela de Empresarios, llevado a cabo el pasado 11 de noviembre.

En dicho foro, más de 500 estudiantes y antiguos alumnos del centro universitario pudieron conocer las ofertas de trabajo de más de 90 destacadas empresas de la economía española y de la Comunidad Valenciana.

Captar talento a través de la información de valor

Además de utilizar las ferias de empleo como plataforma para encontrar talento humano, las empresas pueden aprovechar para otorgar información de valor añadido para dichos talentos. De esta manera, la empresa no solo será percibida de manera positiva por las personas, sino que también podrá diferenciarse del resto.

Fue así como Cerdá tuvo un lugar en el Meet Your Future de ESIC Business & Marketing School, realizado el 16 de noviembre, evento en el cual, además de captar talentos, la compañía proporcionó una formación gratuita con el objetivo de otorgar información de valor al talento humano presente.

Juan Luís Ramos, manager del área Customer Success & Experience de Cerdá, fue el encargado de impartir un taller práctico de introducción a la experiencia de cliente con herramientas como el customer journey y arquetipos.

«Entré teniendo una visión más cerrada sobre el customer experience y, no solo por los contenidos y la explicación, ha resultado ser una experiencia muy enriquecedora y que me ha abierto los ojos hacia otro enfoque de mi carrera. Me ha gustado mucho la explicación, y el taller sin duda ha sido un 10 sobre 10. Muchas gracias a Cerdá y, sobre todo, a Juan Luís», expresó una de las asistentes al taller.

Por lo que, siguiendo estas distintas estrategias de captación de talento, las empresas pueden estar al día con el mercado laboral y poner de manifiesto que el captar personas talentosas permite multiplicar el recurso financiero a corto, medio y largo plazo.

Acerca de Cerdá

El Grupo Cerdá está especializado en la producción y distribución de productos licenciados de marcas de entretenimiento reconocidas en todo el mundo: Disney, Marvel, LucasFilms, Warner Bros, Nickelodeon, Universal… Los productos de la marca van desde ropa y calzado, accesorios, complementos… hasta toda una línea completa para las mascotas. Toda una gama de artículos diseñados para el disfrute de toda la familia. La base de la empresa se centra en el talento de su equipo, que a lo largo de los años ha ido consolidándose como una empresa de referencia en un gran número de países de Europa. Como productores de artículos para la familia, Cerdá Group trabaja para hacer todos sus procesos más sostenibles y reducir al máximo el impacto generado en el medioambiente.