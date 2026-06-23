OD tendrá un sistema secreto para que los jugadores no abandonen por miedo, según Kojima

Si abandonas un juego porque te da miedo, Hideo Kojima te tiende la mano. El creativo japonés ha revelado que OD esconderá un sistema para que los asustadizos no se rindan a mitad de partida. Y no es un botón para bajar el volumen.

Un botón del pánico para los que no aguantan el terror

En una entrevista con Entertainment Weekly para celebrar los 25 años de Xbox, Kojima soltó el bombazo. 'Quería ir más allá del límite de terror que otros juegos han alcanzado', explicó. 'Para aquellos que quizás dejen de jugar cuando sea demasiado, he pensado en un sistema que les permite seguir'. El diseño concreto es secreto, pero da a entender que no es un simple modo fácil: es algo integrado en la propia experiencia.

El director lleva años rumiando OD desde Death Stranding 1. Lo define como 'algo que nadie ha visto nunca, un nuevo sistema de juego'. La inspiración es PT, aquella demo maldita de Konami, pero con la libertad creativa que ahora le da su propio estudio. La foto publicada en la revista muestra una atmósfera opresiva, pero pocos detalles más.

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El reparto de lujo y la sombra de PT

OD cuenta con un elenco que mezcla veteranos como el recientemente fallecido Udo Kier (escaneado para el juego) con Sophia Lillis y Hunter Schafer. Y en la producción está Jordan Peele, el cerebro detrás de Déjame salir y Nosotros. Así que el terror psicológico está servido con sello de calidad. La nueva cúpula de Xbox, con Asha Sharma al frente, sigue apoyando el proyecto a pesar de los cambios internos: 'No hemos llegado a los límites de los videojuegos', afirma Sharma.

El juego no tiene fecha, pero tras su ausencia en el último Xbox Games Showcase, todo apunta a la segunda mitad de 2027. Tres años de silencio desde su anuncio en 2023 dan para muchas teorías. Y la promesa de un sistema que ayuda a los miedosos sin romper la inmersión mantiene el hype intacto.

Kojima no quiere un botón para cobardes, quiere que incluso los que tiemblan lleguen hasta el final.

Kojima y el hype que siempre cumple (aunque tarde)

Si Kojima dice que es nuevo, habrá que creerle: el hombre no ha hecho más que romper moldes desde Metal Gear, como puedes ver en su perfil de Wikipedia. Con Death Stranding dividió a crítica y público, pero nadie le negó originalidad. Ahora, con el respaldo de Xbox, el presupuesto y la carta blanca para aterrorizar, OD podría ser el PT que nunca fue.

El misterio sobre el sistema 'para asustados' es puro marketing Kojima: insinúa, no muestra y te obliga a imaginar. ¿Será una mecánica que reduzca la tensión narrativa, un compañero virtual que te anime o algo tan loco como un botón para saltar secciones? Sea lo que sea, ha funcionado: ya estamos hablando de ello dos años antes del lanzamiento.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7.5/10. Reparto de lujo, el sello Kojima-Peele y una ventana a 2027 que deja tiempo para soñar. Pero sin gameplay, la nota se queda en un 'creemos porque es él'. Si eres fan del terror, esto pinta a must-play; si te da miedo, quizá tengas salvación.

El resumen para vagos (TL;DR)