Golpe de calor en perros: los peligros del verano de los que alerta FAADA

Llega el verano y con él, un peligro que muchos dueños pasan por alto: el golpe de calor en perros es una urgencia veterinaria que puede ser mortal. FAADA, la Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales, ha alertado de los riesgos del calor y las aglomeraciones para nuestros compañeros de cuatro patas.

¿Por qué es tan peligroso el golpe de calor para tu perro?

A diferencia de nosotros, los perros no sudan para regular su temperatura: lo hacen principalmente a través del jadeo, un sistema mucho menos eficaz. Cuando la temperatura ambiente es alta o hay humedad, su cuerpo puede alcanzar una hipertermia que daña órganos vitales en pocos minutos.

El ejercicio físico o simplemente estar expuesto al sol empeora la situación. Además, el asfalto puede alcanzar temperaturas muy superiores a las del aire y causar quemaduras en las almohadillas en cuestión de segundos, algo que muchos dueños no comprueban antes de pasear. Si la temperatura corporal supera los 41 grados, el riesgo de daño cerebral y fallo multiorgánico se dispara. Y la falta de aclimatación en los primeros días de calor incrementa el riesgo.

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La humedad ambiental alta también dificulta la refrigeración, y las razas braquicéfalas, como bulldogs o carlinos, son especialmente vulnerables al golpe de calor. Por eso, conocer los límites de tu perro es clave.

Cómo adaptar los paseos al calor sin poner en riesgo a tu perro

FAADA insiste en que los paseos deben limitarse a primera hora de la mañana o al anochecer, evitando las horas centrales del día. Además, es imprescindible llevar agua fresca y buscar siempre zonas de sombra para que el perro se refresque. También es útil llevar un pulverizador para humedecer su pelaje de forma regular.

Llevar un bebedero portátil y mojarle las patas y el vientre con agua fresca (no helada) ayuda a regular su temperatura sin riesgos. También conviene evitar los paseos justo después de las comidas, cuando el sistema digestivo está activo y el calor puede provocar una torsión gástrica.

Proteger a tu perro del calor no es un capricho: es una cuestión de salud y responsabilidad que puede evitar una urgencia.

La temperatura del suelo es un peligro silencioso. Antes de salir, comprueba con la palma de tu mano si quema: si no puedes mantenerla cinco segundos, tu perro tampoco debería pisarlo. Y recuerda que las quemaduras en las almohadillas pueden pasar desapercibidas hasta que es tarde.

Multitudes, ruido y estrés: el verano que tu perro no entiende ni disfruta

El calor no es el único riesgo. Fiestas populares, conciertos o mercadillos están llenos de estímulos abrumadores para un perro: música alta, petardos, megafonía y un mar de piernas que les genera inseguridad. Muchos perros entran en pánico o intentan huir. Incluso los perros más sociables pueden sentirse abrumados en estos contextos.

Fíjate en su lenguaje corporal: orejas hacia atrás, cola baja, jadeo excesivo o intentos de esconderse son señales claras de que no está a gusto. Ignorarlas puede desembocar en un cuadro de ansiedad aguda.

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FAADA recuerda que llevarlos a estos eventos responde más a nuestros deseos que a sus necesidades. Ellos prefieren entornos tranquilos y previsibles. Preguntarte si realmente disfruta de ese plan es el primer paso para proteger su bienestar.

La prevención es la clave: qué puedes hacer desde hoy para un verano seguro

Cada año, las clínicas veterinarias ven un repunte de casos de golpe de calor en verano. La inmensa mayoría son evitables si adaptamos las rutinas a las necesidades reales del perro. La hipertermia es una emergencia que puede dejar secuelas, pero prevenirla es sencillo: paseos frescos, hidratación constante y, sobre todo, sentido común.

Si observas jadeo excesivo, salivación espesa, debilidad o lengua muy roja, actúa con rapidez y acude al veterinario de inmediato. Nunca intentes bajar su temperatura de golpe con hielo o agua helada sin supervisión profesional.

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