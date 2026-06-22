Ariana Grande desvela el tracklist de 'Petal': 12 canciones y el nuevo número 1 de Billboard

Ariana Grande ha desvelado el tracklist de Petal: 12 canciones y un single que ya es número uno en Billboard sin despeinarse.

Durante la tercera noche de su residencia en el Kia Forum de Inglewood, el pasado jueves 19 de junio, la artista compartió con los asistentes al Eternal Sunshine Tour la lista completa de canciones en la pantalla gigante. Minutos después, el momento se subía a sus redes sociales y la cuenta atrás para el 31 de julio entraba en modo turbo.

Las 12 canciones de Petal al detalle

El tracklist, presentado en minúsculas como manda el estilo minimalista de la era, deja clara la intención: 12 cortes que prometen emociones a flor de piel y algún que otro temazo bailable. La joya de la corona, hate that i made you love me, ocupa el segundo puesto y ya es todo un fenómeno.

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1. "kiss me"

2. "hate that i made you love me"

3. "petal"

4. "stay"

5. "oh well"

6. "big feelings"

7. "freak"

8. "(warning signs)"

9. "like i do"

10. "never get over me"

11. "bad thing (bunny hop)"

12. "nowhere, nobody"

El álbum arranca con "kiss me" y se despide con "nowhere, nobody", dos títulos que marcan el principio y el final de un viaje sonoro que muchos ya definen como el disco más personal de la cantante tras Eternal Sunshine. La elección del título Petal — pétalo en inglés — ya daba pistas de un tono más íntimo y delicado, pero canciones como freak o bad thing (bunny hop) prometen giros juguetones marca de la casa.

Un número uno que no da tregua y una gira que arrasa

hate that i made you love me debutó directamente en el Nº1 del Billboard Hot 100 a principios de junio y todavía sigue entre lo más escuchado en plataformas como Spotify. Suena a clásico instantáneo, con ese equilibrio marca de la casa entre vulnerabilidad y fuerza vocal que solo Ariana sabe manejar.

Mientras el single acumula millones de streams, la gira Eternal Sunshine Tour continúa a fuego vivo por Estados Unidos durante todo el verano. El broche final está fijado para el 1 de septiembre en Londres, y el tour ya es uno de los más comentados del año. Por ahora, solo el single de Petal ha entrado en el setlist de los conciertos, pero todo apunta a que en cuanto caiga el disco, el repertorio se renovará por completo.

¿Está justificado todo este revuelo?

Vayamos por partes. Eternal Sunshine (2024) no solo fue número uno en Billboard 200; reafirmó a Ariana Grande como una de las figuras más sólidas del pop actual, capaz de reinventarse sin perder su esencia. Ahora, con Petal, la expectación es aún mayor: se habla de un sonido más orgánico, letras más directas y una producción que huye de lo obvio. El adelanto que ya conocemos cumple con creces y, si el resto del disco mantiene el nivel, podríamos estar ante el trabajo que defina la madurez artística de Grande.

En la redacción llevamos semanas haciendo quinielas sobre las posibles colaboraciones —de momento ninguna confirmada— y cada pista que suelta la artista nos hace contar los días. Si algo nos ha enseñado Ariana es que nunca da puntada sin hilo. Este Petal huele a éxito rotundo.

No hay que olvidar que este mismo mes Ariana ha lanzado la Brighter Days Ahead Foundation, una iniciativa centrada en los derechos LGTBIQ+ y la salud mental, demostrando que su influencia va mucho más allá de la música. Una artista en estado de gracia.

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Medidor de hype

Nivel de hype: 9.5/10. Un single imbatible, un tour que no baja el ritmo y un tracklist que deja los dientes largos. Si las otras 11 canciones están a la altura de hate that i made you love me, el disco va a marcar un antes y un después. Reserva el 31 de julio en el calendario, porque esto va a ser la banda sonora del verano.

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