Los impuestos y tasas suponen más del 26 % del precio de una vivienda nueva en España, según EY-Asprima

Si estás pensando en comprar una vivienda nueva, el precio de venta esconde una carga fiscal que supera una cuarta parte del total. Un informe de EY para Asprima revela que más del 26% del importe final corresponde a impuestos, tasas y cargas públicas.

¿Cuánto pagas realmente en impuestos al comprar una casa nueva?

Un comprador que firma la escritura de una vivienda de 300.000 euros asume una carga tributaria acumulada que supera los 78.000 euros. Son cifras del estudio de EY para Asprima, que pone el foco en un sobrecoste que muchos compradores no llegan a identificar.

De esos más de 78.000 euros, la parte que el adquirente paga de forma explícita en el momento de la compra asciende a 32.250 euros, que corresponden al IVA y a los Actos Jurídicos Documentados (AJD) de la escritura. El resto de los tributos, según explica el informe, se encuentran diluidos en el precio final porque el promotor los ha ido soportando desde que compró el suelo.

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De dónde sale la factura fiscal: las tres fases del proceso

La factura fiscal de la vivienda nueva no aparece solo al final. Se acumula en tres grandes fases: la adquisición del suelo, la construcción y la venta.

En la fase de adquisición del suelo, el promotor soporta tributos como el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales Onerosas (ITP) y otros gravámenes que se incorporan al coste de la promoción y terminan repercutiendo en el precio final.

Durante la construcción, se añaden el ICIO, la tasa por licencia urbanística los AJD asociados a determinadas operaciones, la Licencia de Primera Ocupación, el IBI mientras dura la obra y el IAE.

En la venta, el comprador asume los 32.250 euros ya mencionados, mientras que otras cargas como el Impuesto sobre Sociedades o la plusvalía municipal quedan integradas indirectamente en el precio que figura en la escritura.

Más de una cuarta parte del precio de una vivienda nueva son impuestos que muchas veces el comprador no llega a identificar.

Aunque la cifra concreta fluctúa en función de la localización —el ICIO o la plusvalía municipal dependen de cada ayuntamiento—, el efecto acumulativo es común a toda la geografía española.

Por qué esta factura invisible frena el acceso a la vivienda

La presidenta de Asprima, Carolina Roca, lo resume con claridad: «La carga fiscal sobre la vivienda nueva se ha convertido en una barrera insostenible para quien quiere comprar su primera vivienda». Y añade que el comprador paga una porción muy significativa sin ser consciente de que no es valor de la vivienda, sino acumulación de tributos.

El estudio señala que esta acumulación de cargas contribuye al encarecimiento estructural de la vivienda nueva en España, lo que afecta especialmente a los jóvenes que intentan acceder por primera vez a una casa en propiedad. El sobrecoste fiscal de más del 26% no solo eleva el precio, sino que reduce la capacidad de ahorro necesaria para la entrada y resta margen de maniobra a los hogares.

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