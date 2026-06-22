Netflix lanza el primer tráiler de 'El manuscrito de Dante' con un reparto de lujo: Gerard Butler, Gal Gadot, Jason Momoa y más

Netflix acaba de lanzar el tráiler de El manuscrito de Dante. El reparto es una auténtica constelación: Gerard Butler, Gal Gadot Jason Momoa y Oscar Isaac encabezan este thriller de acción que se estrena el 24 de junio.

La película, dirigida por Julian Schnabel, se basa en la novela de Nick Tosches y promete uno de los estrenos más llamativos del verano en Netflix. El tráiler deja claro que no estamos ante un blockbuster al uso: mezcla acción, mafia y literatura medieval en una trama que salta entre dos épocas.

Puedes ver el tráiler completo en el canal de YouTube de Netflix.

Publicidad

De qué va la película (y por qué no es otro thriller más)

La historia arranca con el hallazgo de un manuscrito original de La divina comedia en el Vaticano. En el Nueva York de 2001, un jefe de la mafia encarga a un escritor y a un sicario que lo recuperen. Mientras, en la Florencia del siglo XIV, Dante Alighieri sufre un bloqueo creativo y se enfrenta a las presiones del Papa Bonifacio. Dos líneas temporales: el despiporre visual está servido.

Reparto de ensueño: de Butler a Scorsese

Y luego está el reparto. Oscar Isaac se marca un doblete interpretando tanto al poeta Dante como al escritor contemporáneo. A su lado, Gerard Butler, Gal Gadot, Jason Momoa y un Al Pacino que suma empaque a la función. Por si fuera poco, Martin Scorsese se da el gustazo de hacer un cameo como el profeta Isaías. De locos.

La crítica ya se ha mojado (y viene dividida)

La película ya se proyectó en el Festival de Venecia del año pasado y las críticas no fueron precisamente unánimes. En Rotten Tomatoes acumula un 43%, con división total entre quienes la ven como una joya arriesgada y quienes la tachan de tortura visual. Netflix apuesta por un cine de autor con músculo de blockbuster, y el resultado es, como mínimo, peculiar.

No todas las películas de reparto estelar buscan complacer a todo el mundo, y este manuscrito parece escrito para hipnotizar o exasperar.

El tráiler, eso sí, vende muy bien la propuesta: planos cuidados, ambientación medieval y un ritmo que adelanta un thriller psicológico más que de acción pura. Yo he visto el material y me quedo con ganas de ver qué sale de esta coctelera, porque tiene pinta de ser una de esas cintas que o adoras o detestas.

¿Merece la pena el hype o hay gato encerrado?

He visto el tráiler varias veces y la propuesta visual es potente, pero la crítica previa me frena. Con un 43% de aprobación, el proyecto de Schnabel es un animal extraño: un thriller de autor que abraza el exceso y las licencias narrativas. La cinta recuerda al cine de los 70 que no temía perder al público, lo cual puede ser un punto a favor o una condena. Para fans del reparto, un aviso: esto no es una película de acción al uso. Si te va el riesgo y las historias que no se parecen a nada, apunta el 24 de junio en rojo. Si esperas un blockbuster predecible, mejor pasar de largo.

Medidor de hype

Nivel de hype: 6,5/10. El tráiler tiene un empaque visual tremendo y el reparto invita a soñar, pero las críticas previas son un jarro de agua fría. Si te gusta el riesgo, esta puede ser la sorpresa del verano; si esperas un thriller de acción al uso, mejor bajar expectativas.

Publicidad

🎬 Corte final: lo que debes saber