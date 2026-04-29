María Galiana le suelta un zasca a Broncano en La Revuelta

María Galiana fue a La Revuelta a presentar su nuevo proyecto y acabó dejando el momentazo de la noche con una frase de manual. La actriz, 90 años recién cumplidos y oficio para parar un tren, le soltó a David Broncano una pulla sobre su pelo que dejó al presentador descolocado y al público entregado.

El vídeo lleva desde anoche dando vueltas por X, TikTok e Instagram. Y sí, merece cada uno de esos clics.

Qué le dijo exactamente Galiana a Broncano

La conversación iba tranquila, charla de sofá, hasta que la actriz miró fijamente al presentador y soltó la frase que ya está en bucle: 'Te habrán dicho que estás mejor así que rubio, ¿no?'. Broncano, que estuvo rubio platino durante una temporada hace unos años, no supo muy bien por dónde tirar. Sonrisa nerviosa, mirada al público, intento de reconducir.

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Galiana siguió a lo suyo con esa naturalidad de abuela que dice lo que piensa sin filtro, sin ironía maliciosa, sin ganas de hacer sangre. Y precisamente por eso el zasca funcionó tan bien: no había maldad, había verdad. La peor combinación posible si estás al otro lado.

El equipo del programa, según se ve en la pieza emitida, tampoco disimuló demasiado. Las risas del público se escuchan claras durante varios segundos largos. En la mesa de realización debieron de saber al instante que ese corte se iba a viralizar antes del cierre de emisión.

Por qué medio Twitter está repitiendo el clip en bucle

El clip funciona por capas. Primera: Galiana es una de esas figuras intocables de la televisión española, la Herminia eterna de Cuéntame, alguien a quien nadie le va a discutir nada. Segunda: el comentario sobre el rubio toca una etapa estética de Broncano que el propio presentador ha bromeado mil veces en su programa y en el podcast. Tercera: la diferencia generacional convierte la escena en un sketch involuntario perfecto.

En X la frase escaló a tendencia en menos de dos horas. En TikTok ya hay varias cuentas montando el corte con música y efectos, el formato típico de cuando un momento de tele se sale del programa y entra en el ecosistema meme. La cuenta oficial del programa en la web de RTVE Play tiene la entrevista completa para quien quiera el contexto entero.

Y ojo, porque Galiana no dio el zasca y se quedó callada. Siguió hablando con la misma calma de su nueva obra de teatro, de los proyectos que tiene entre manos y de cómo lleva los 90. La actriz lleva décadas en la profesión y se nota: domina el tempo televisivo mejor que muchos presentadores en activo.

Esto no es nuevo. María Galiana lleva años protagonizando entrevistas que acaban siendo virales precisamente por su falta de filtro elegante. Recordemos su paso por El Hormiguero, donde dejó varios titulares a Pablo Motos, o aquellas entrevistas en las que ha hablado abiertamente de política, de la profesión y de la edad sin pedir permiso. Es una de esas invitadas que cualquier late show español querría tener en plató una vez al trimestre.

Lo de anoche encaja en un patrón clásico de La Revuelta: invitado mayor, conversación pausada, comentario inesperado, viralidad asegurada. Le pasó con Karra Elejalde, le pasó con Lola Herrera, y ahora le pasa con Galiana. Broncano sabe perfectamente que estos momentos son oro de programación, aunque el oro venga a costa de un sofocón en directo. Veremos si hay réplica esta semana o si el equipo prefiere dejar correr el clip y rentabilizarlo en redes durante unos días. Apostaría por lo segundo: el momento ya está en el imaginario y forzar continuación suele estropearlo.

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